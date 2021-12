Surowy klimat, potężni przeciwnicy i niebezpieczna misja – to i wiele więcej czeka na was w Praey for the Gods.

Ta trzecioosobowa gra akcji została stworzona przez niewielkie studio No Matter. Fabuła gry osadzona jest na skutej lodem wyspie, a gracze wcielą się w bohaterkę, która ma przed sobą misję zbadania przyczyny niekończącej się zimy oraz przywrócenie równowagi w świecie.

W grze na graczy czeka surowy klimat wyspy, z jaskiniami i podwodnymi kompleksami oraz pojedynki z potężnymi przeciwnikami, często znacznie większymi od bohaterki. Walka wymaga spostrzegawczości, ale także trudnej wspinaczki się po ciałach wrogów, by zadać im ostateczny cios. Praey of Gods to gra nieliniowa, z elementami survivalu, której podstawą jest kampania fabularna.

Tytuł jest już dostępny na konsolach PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One oraz PC.

Źródło: youtube.com, blog.playstation.com