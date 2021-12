Zapowiedziana w maju strategia Stargate: Timekeepers wreszcie doczekała się pierwszego materiału z rozgrywki. Poznaliśmy również wymagania sprzętowe produkcji od studia CreativeForge Games.

Wygląda na to, że fani strategii już mogą uznać (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem) rok 2022 za udany. Już teraz wiemy, że w 2022 roku trafią do nas takie produkcje jak Dune: Spice Wars, czy wczoraj zapowiedziane Sengoku Dynasty. Nie wykluczone, że w przyszłym roku swoją premierę będzie miała również gra Stargate: Timekeepers. Produkcja, za którą odpowiada polskie studio CreativeForge Games właśnie ukazała się na pierwszym materiale z rozgrywki i jeśli graliście w Commandos, to z pewnością dostrzeżecie tutaj wiele podobieństw. Zresztą, zobaczcie sami.

Zobacz Stargate: Timekeepers na pierwszym materiale z rozgrywki:

Stargate: Timekeepers – główne założenia i wymagania sprzętowe

Jak można zauważyć na powyższym materiale, Stargate: Timekeepers głównie opiera się na cichym eliminowaniu przeciwników. Do naszej dyspozycji zostanie oddanych pięciu specjalistów, z których każdy będzie dysponował innym wachlarzem umiejętności. Kampania fabularna składać się będzie z czternastu misji, gdzie jak się pewnie domyślacie, trzeba będzie nieźle wytężyć szare komórki, aby osiągnąć sukces. Produkcja zmierza wyłącznie na komputery osobiste.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7 64bit

Procesor: Intel Core i3-8100 lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć RAM: 8 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 950 lub Radeon R9 270X

Wersja DirectX: 11

Miejsce na dysku: 45 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64bit

Procesor: Intel Core i3-10100 lub AMD Ryzen 5 2600X

Pamięć RAM: 16 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1650 lub Radeon RX 570

Wersja DirectX: 11

Miejsce na dysku: 45 GB

Źródło: Steam, PCgamesn