W ostatnich dniach pojawia się wiele doniesień na temat nowych modeli komputerów Mac. Dziś opublikowane zostały informacje o tym, że Apple planuje wprowadzić do sprzedaży tańszego MacBooka Pro z układem M2. Urządzenie pojawić ma się podczas marcowej konferencji produktowej.

Układ Apple Silicon M2

Co ważne, zgodnie z ujawnionymi informacjami, już w marcu zadebiutuje kolejna generacja układów Apple Silicon. M2 ma być wytwarzany w 4-nanometrowym procesie technologicznym, co wpłynie na poprawę wydajności w porównaniu do układu M1. Nowy układ ma mieć 8-rdzeniowy CPU oraz procesor graficzny wyposażony w 9 lub 10 rdzeni. Niemal pewne jest to, że jego wydajność będzie niższa niż w przypadku M1 Pro czy M1 Max.

Tańszy MacBook Pro

Pomysł dotyczący wprowadzenia do sprzedaży tańszego modelu MacBooka Pro wydaje się szalony. Takie urządzenie sporo namiesza w ofercie komputerów Mac. Obecnie wiadomo, że Air przeznaczony jest dla mniej wymagających użytkowników, a 14-calowe oraz 16-calowe MacBooki Pro to maszyny dedykowane do pracy. Nie wiadomo jak będzie pozycjonowany zapowiadany model.

Według doniesień, nowy komputer ma wyglądać tak samo jak obecnie dostępne 13-calowe MacBooki Pro. Będzie zatem wyposażony w pasek Touch Bar, ale zabraknie notcha oraz technologii ProMotion, czyli adaptacyjnego odświeżania obrazu.

Główną różnicą ma być więc M2, ale jeśli opisywane doniesienia się sprawdzą, to nowy układ nie będzie czymś spektakularnym. Świadczyłoby o tym wykorzystanie go w komputerach, które nie będą perłą w koronie.

