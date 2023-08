Predator Triton 17 X trafia do sprzedaży w Polsce. Poznajcie możliwości najpotężniejszego laptopa w gamingowego w ofercie Acera.

Gamingowy laptop jest dostępny w konfiguracji z procesorem Intel Core i9-13900HX 13. generacji i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4090. Wspomniany procesor o nowej architekturze hybrydowej to nawet 24 rdzenie o maksymalnej częstotliwości turbo na poziomie 5,4 GHz.

Na pokładzie znalazło się 32 GB pamięci RAM DDR5. Dostępny jest wariant z 64 GB DDR5 5600 Hz i dyskiem PCIe SSD o pojemności 4 TB w technologii RAID 0.

Chłodzenie w Predator Triton 17 X

W komputerze zastosowano nowe rozwiązania w zakresie chłodzenia. Technologia Vortex Flow z pianką termiczną to trzy wydajne wentylatory, z których dwa to 3D AeroBlade piątej generacji. Wyposażono je w mechanizm sterowania przepływem powietrza, co zdaniem producenta przekłada się na 10 procentowe ulepszenie wentylacji wewnątrz urządzenia w porównaniu z działaniem 3D AeroBlade poprzedniej generacji.

Wyświetlacz i obudowa

Laptop ma 17-calowy wyświetlacz WQXGA mini-LED (AmLED) z częstotliwością odświeżania 250 Hz i szczytową jasnością 1000 nitów.

Obudowa Tritona 17 X ma niecałe 2,5 cm, co czyni go całkiem mobilnym urządzeniem. Wykonanie CNC charakteryzuje się eleganckim wyglądem i miłą w dotyku piaskowaną teksturą.

Cena

Predator Triton 17 X jest już dostępny w sklepach Media Expert i w oficjalnym sklepie Acer. Komputer wyceniono na 21999 złotych.

źródło: materiały prasowe