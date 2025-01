Preload Kingdom Come: Deliverance 2. Kiedy można pobrać grę?

Od premiery Kingdom Come: Deliverance 2 dzieli nas dosłownie kilka dni. Deweloperzy wraz z wydawcą informują, kiedy rusza wstępne pobieranie gry. Pojawił się również wyjątkowy zwiastun stworzony we współpracy z polską firmą.

To będzie prawdziwa uczta dla fanów realistycznych gier RPG w średniowiecznym klimacie. Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje dosłownie za chwilę, bo już 4 lutego 2025 r. na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do premiery jest preload.

Wstępne pobieranie Kingdom Come: Deliverance 2

Otóż użytkownicy konsol Xbox Series X|S już teraz mogą pobierać Kingdom Come: Deliverance 2 – preload wystartował 28 stycznia. Gracze korzystający z konsoli PlayStation 5 muszą wytrzymać do 2 lutego do godziny 17:00, bo właśnie wtedy wystartuje preload na rzeczonej platformie. Z kolei graczom PC preload zostanie udostępniony 24 godziny później , czyli 3 lutego o godzinie 17:00.

Jeśli chodzi o wersję pecetową: Kingdom Come: Deliverance 2 dostępne jest na platformie Steam oraz Epic Games Store. Gra pojawi się “już wkrótce” w sklepie GOG.

Nowy zwiastun

Otrzymaliśmy również krótki, lecz niezwykle wymowny zwiastun Kingdom Come: Deliverance 2, który powstał we współpracy z polskim studiem animacji Platige Image.

Oto Henryk – prosty i dobry chłopak, zawsze mówi “dobrý den” – w swoim naturalnym środowisku. Materiał obrazuje wysoko rozwinięte umiejętności dyplomatyczne Henryka, takie jak machanie toporem w szale bitewnym. Oczywiście Henryk nie musi być awanturnikiem, bowiem Kingdom Come: Deliverance 2 stawia na swobodę, niemniej pewnych rzeczy nie da się załatwić inaczej, niż ostrzem miecza.

Źródło: Warhorse Studio