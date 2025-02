Premiera GeForce RTX 5070 Ti. Dorwanie karty graniczy z cudem

Na rynku debiutuje karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. A przynajmniej miała zadebiutować, bo możliwość zakupu sprzętu podczas sklepowej premiery graniczyła z cudem.

Karta graficzna GeForce RTX 5070 Ti to nowy model ze średniej półki, który miał zainteresować graczy składających nowy komputer do grania. Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić autorski model MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X.

Karta zapewnia optymalną wydajność do grania w rozdzielczości 1440p, a do tego może się pochwalić stosunkowo niedużym poborem mocy i sporym potencjałem na podkręcanie. Recenzje karty mogły zachęcić klientów do zakupu sprzętu.

Karta graficzna GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070 Ti to następca modeli GeForce RTX 4070 Ti i GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Oprócz nowego układu graficznego, producent zastosował też nowsze, szybsze kości pamięci.

Model GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 5070 Ti Generacja NVIDIA Ada Lovelace NVIDIA Ada Lovelace NVIDIA Blackwell Układ graficzny Ada Lovelace AD104 Ada Lovelace AD103 Blackwell GB203 Rdzenie CUDA 7680 8448 8960 AI TOPS - - 1406 Taktowanie/Boost 2310 / 2610 MHz 2340 / 2610 MHz 2300/2450 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 16 GB GDDR7 256-bit Taktowanie 21 000 MHz 21 000 MHz 28 000 MHz Przepustowość pamięci 504 GB/s 672 GB/s 896 GB/s TDP 285 W 285 W 300 W Sugerowana cena $799 $799 $749

Karta bazuje na układzie graficznym Blackwell GB203 z 8960 jednostkami CUDA i oferuje 16 GB pamięci GDDR7 256-bit. Pobór mocy oszacowano na 300 W.

Karty wyprzedały się jak świeże bułeczki

W odróżnieniu od wydajniejszych modeli GeForce RTX 5090 i RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti pojawił się tylko w niereferencyjnych wersjach od partnerskich producentów. Karta została wyceniona na 749 dol., co u nas miało się przekładać na 3899 zł za najtańsze wersje.

Wojtek Spychała w swojej przedpremierowej recenzji stwierdził, że GeForce RTX 5070 Ti to kolejna "karta graficzna Schrödingera" – czy jest dobra, okaże się dopiero po premierze, gdy zweryfikujemy jej rzeczywiste ceny w sklepach. Patrząc na dostępność starych modeli, zdobycie nowego modelu nawet za 4200 zł można uznać za dobrą okazję. Postanowiliśmy więc przejrzeć strony największych sklepów z podzespołami komputerowymi w poszukiwaniu ofert sprzedaży GeForce RTX 5070 Ti.



W sklepach przez kilka minut były dostepne droższe wersje kart GeForce RTX 5070 Ti (źródło: x-kom)

Mimo wprowadzenia na rynek wielu wersji nowej karty, jej rzeczywista dostępność była bardzo ograniczona – sklepy otrzymały niewielką liczbę egzemplarzy, które wyprzedały się w zaledwie kilka minut. Szczególnie trudno było znaleźć modele w niższych cenach.

Ceny kart GeForce RTX 5070 Ti mogą być jeszcze wyższe

rozwiń

W kuluarach mówi się, że najtańsze oferty kart GeForce RTX 5070 Ti były wymuszone na premierę, ale w kolejnych dniach mogą one wzrosnąć. Może to oznaczać, że dorwanie nowego modelu za 3899 zł czy nawet 4200 zł może być po prostu niewykonalne. Przynajmniej na początku, gdy popyt na karty mocno przekracza podaż sprzętu.