Nowe RTXy to na ten moment najgorzej sprzedające się karty w historii - głównie dlatego, że nie da się ich kupić. Przetestowałem GeForce RTX 5070 Ti i mam nadzieję, że tym razem NVIDIA faktycznie chce te karty sprzedać, bo wyniki tego modelu potrafią miejscami zaskoczyć…

4,2/5

NVIDIA wysłała do redakcji benchmark.pl kartę graficzną produkcji MSI - model Ventus 3x, który przynajmniej przez chwilę, w specjalnej premierowej dostawie, ma być oferowany w cenie MSRP, to jest 3899 zł. Dlatego też jego recenzję mogę wam zaprezentować w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży, ale nie potrafię stwierdzić, czy taka cena się utrzyma oraz ile egzemplarzy tak wycenionego modelu trafi do sklepów. A to, w jakiej cenie faktycznie produkt będzie możliwy do zakupu przez typowego klienta, jednak znacząco rzutuje na opinię, jaką powinienem wystawić na podstawie testów.



Szczerze, to nie czuć tutaj 4000 zł...

Dlatego też tym razem, na Benchmarku takiej jednoznacznej opinii nie wystawię, ale niemniej zapraszam do zapoznania się z wynikami wszystkich testów i porównań. Zwłaszcza że jest to ogólnie dużo ciekawsza premiera niż w przypadku wcześniej testowanego GeForce RTX 5080, choć też od razu ostudzę potencjalny entuzjazm - na przyrosty, jakie zaoferował testowany w styczniu GeForce RTX 5090, zdecydowanie nie ma co liczyć…

Specyfikacja Blackwell jak zwykle nie zachwyca

Jedyna karta z nowej rodziny, która doczekała się znaczącego przyrostu jednostek względem karty, którą zastępuje, to RTX 5090, który i tak w tej kwestii nie rozpieszczał (około 30% więcej jednostek). Wynika to z faktu, że cała rodzina Blackwell korzysta z tego samego procesu technologicznego TSMC N4, który już widzieliśmy w serii RTX 4000 (Ada Lovelace). Nowy RTX 5070 Ti wpisuje się w trend minimalnych zmian, rozpoczęty przez GeForce RTX 5080 i względem GeForce RTX 4070 Ti Super, którego ma zastąpić, mamy jedynie symboliczne 7% więcej jednostek CUDA i powiązanych z nimi bezpośrednio rdzeni RT oraz Tensor, choć te są w nowszej, domniemanie szybszej wersji. Bez zmian została również pojemność vRAM i tu również wymieniono moduły na nowsze i szybsze GDDR7. Ostatecznie NVIDIA zwiększyła limit mocy z 285 W na 300 W, co ma karcie pomóc rozwinąć skrzydła.

Specyfikacja układu NVIDIA GeForce RTX 5080 na tle poprzednich generacji:

Model GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 4070 Ti

SUPER GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 3070 Ti Generacja Blackwell

TSMC N4 - 5 nm Blackwell

TSMC N4 - 5 nm Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ampere

Samsung 8 nm Układ graficzny GB202 GB203 AD103-275 AD104-400 GA 104-400 Jednostki cieniujące 21 760 8960 8448 7680 6144 Jednostki teksturujące 680 280 264 240 192 Jednostki rasteryzujące 176 128 96 80 96 Rdzenie Tensor 680 (5. gen)

838 TFLOPS (INT8) 280 (5th gen)

450 TFLOPS (INT8) 264 (4th gen)

TFLOPS (INT8) 240 (4th gen)

TFLOPS (INT8) 192 (3rd gen)

TFLOPS (INT8) Jednostki RT 170 (4. gen)

317.5 TFLOPS 70 (4th gen)

133 TFLOPS 66 (3th gen)

TFLOPS 60 (3rd gen)

TFLOPS 48 (2nd gen)

TFLOPS Taktowanie rdzenia 2407 MHz 2300 / 2450 MHz 2340 / 2610 MHz 2310 / 2610 MHz 1575 / 1770 MHz Moc obliczeniowa 104,8 TFLOPS FP32

104,8 TFLOPS FP16

104,8 TFLOPS INT32 43.94 TFLOPS FP32

43.94 TFLOPS FP16

43.94 TFLOPS INT32 44 TFLOPS FP32

44 TFLOPS FP16

22 TFLOPS INT32 40,1 TFLOPS FP32

40,1 TFLOPS FP16

20 TFLOPS INT32 21,75 TFLOPS FP32

21,75 TFLOPS FP16

10,88 TFLOPS INT32 Pamięć wideo 32 GB GDDR7 512-bit 16 GB GDDR7 256-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 8 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 28 000 MHz 30 000 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci 1792 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 504 GB/s 608 GB/s TGP (zasilanie) 575 W

12+4 pin (4x8-pin) 300 W

12+4-pin (2x8-pin) 285 W

12+4-pin (2x8-pin) 285 W

12+4 pin (2x8-pin) 290 W

1x12-pin (2x8-pin) Enkoder/Dekoder 3 x NVENC (9th Gen)

2 x NVDEC (6th Gen) 2 x NVENC (9th Gen)

1 x NVDEC (6th Gen) 2 x NVENC (8th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) 2 x NVENC (8th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) 1 x NVENC (7th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) Pamięć podręczna L1: 21,3 MB

L2: 96 MB L1: 8,75 MB

L2: 64 MB L1: 8 MB

L2: 48 MB L1: 7,5 MB

L2: 48 MB L1: 6 MB

L2: 4 MB Interfejs PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $1999-9999 być może $749 $799 $799 $599

Powierzchnia rdzenia pozostała taka sama, co w przypadku 4070 Ti Super, ale warto zwrócić uwagę na to, że pierwotny RTX 4070 Ti (ten, który od roku jest już oficjalnie nieprodukowany), miał jeszcze mniejszy rdzeń, mniej pamięci oraz sporo mniej jednostek. Gdyby zatem zapomnieć, że od roku można kupić w tej samej cenie GeForce RTX 4070 Ti Super, to nowa karta jawi się bardziej atrakcyjnie. Bez wątpienia też przesiadka ze znacznie starszego GeForce RTX 3070 Ti zapewni kolosalny wzrost wydajności, zwłaszcza jeżeli te 4 lata temu poszliśmy już z duchem czasu i zaopatrzyliśmy się w monitor o rozdzielczości, która dziś jest standardem (1440p), jako że skromne już wtedy (a groteskowe dziś) 8 GB vRAM w tej klasie sprzętu stanowi obecnie kulę u nogi. Zdaje się, że NVIDIA głównie, a nawet jedynie, do posiadaczy takich i starszych kart kieruje swoje nowe Blackwelle…



Karty NVIDII zdecydowanie wyróżniają się ilością oferowanych funkcji wspomających wydajność i poprawiających oprawę graficzną.

Największe zmiany, jakie dokonały się w architekturze karty, dotyczą obliczeń związanych z AI (możliwość wykonywania obliczeń INT8 przez wszystkie jednostki, zamiast tylko połowy w poprzednich generacjach) oraz ogólnie przejścia na jednostki Neuralne (Neural Shaders), co ma zaowocować dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości. Nowe rdzenie Tensor mają też lepiej radzić sobie z obliczeniami na potrzeby DLSS, co pozwala im generować więcej dodatkowych klatek (Multi Frame Generation), nadal zachowując odpowiedni czas pomiędzy ich prezentacją. O tym, jak DLSS MFG działa na GeForce RTX 5070 Ti, rozpiszę się nieco dalej w recenzji, a teraz przyjrzyjmy się samej karcie, którą testowałem.

Czuć, że MSI Ventus 3X to karta „podstawowa”

W przeciwieństwie do kart z generacji Ampere, NVIDIA ponownie nie przygotowała modelu FE - trochę szkoda, bo po cichu liczyłem na powrót do jednoslotowego chłodzenia ;) Jako że sam rdzeń, jak i układ pamięci, jest praktycznie identyczny, co w serii RTX 4000, to producenci autorskich układów chłodzenia, tacy jak MSI, nie musieli się wysilać i zdaje się, że po prostu zastosowali układy chłodzące GeForce RTX 4070 Ti Super - nasz 4070 Ti Super oraz 5070 Ti wyglądają jak dwie krople wody (obie to MSI Ventus 3X).



GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition jest znacznie mniejszą kartą od autorskiego MSI, ale też nie grzeszy kulturą pracy.

Karta waży 1067 gramów, ma 30 cm długości, 12 cm wysokości i 5 cm szerokości, co odpowiada nieco ponad dwóm slotom PCI-E. Takie parametry oznaczają, że karta spełnia wytyczne NVIDIA SFF (co o tyle zabawne, że 10 lat temu taka karta byłaby absolutnym monstrum do największych PC…). Co ciekawe, MSI uznało, że mimo tego karta i tak powinna dostać w zestawie podpórkę zapobiegającą opadaniu karty w komputerze.



Wysokość plastikowej podpórki można regulować od 6 cm do 9,6 cm.

W zestawie dołączono również adapter zasilania z obecnego w karcie złącza 12 V 2x6-PIN na dwa starsze 8 PIN. Karty nie rozkręcałem, ale myślę, że można założyć, że wszystkie przewody zasilające zbiegają się do jednego rezystora, przez co jest tak samo narażona na uszkodzenie (wynikające z wadliwego przewodu), jak większość pozostałych kart RTX 4000 i 5000 (niezależnie od zastosowanego w nich gniazda). Sam adapter jest dosyć krótki i sztywny, ale sprawia też wrażenie solidnego.



Jak widać na tym zdjęciu, metalowy backplate nie pełni roli odprowadzania ciepła - chroni tylko przed mechanicznym uszkodzeniem oraz poprawia aspekt wizualny samej karty.

Za odprowadzenie ciepła z karty odpowiada miedziana płytka kontaktowa, pokrywająca zarówno GPU, jak i pamięć graficzną. Ciepło dalej jest odprowadzane z pomocą czterech bardzo grubych ciepłowodów do aluminiowego radiatora, który to podzielono na trzy segmenty. Największy z nich wystaje poza PCB i stanowi praktycznie połowę długości karty. W tym 11 cm jego długości pracuje „przelotowo”, dzięki perforacji w backplate karty. Sekcja zasilania jest częściowo chłodzona niezależnymi radiatorami, a częściowo łączy się z głównym radiatorem karty. Całość owiewają trzy wentylatory z obsługą trybu półpasywnego (dezaktywują się, gdy karta nie wymaga intensywnego chłodzenia).



Autorskie konstrukcje jeszcze nie stawiają na dwustronną przelotowość, jaką mogliśmy podziwiać w Founders Edition topowych droższych RTX 5000.

Na śledziu wyprowadzono standardowy zestaw złączy dla tej generacji RTX - obok standardowego HDMI 2.1 mamy trzy nowoczesne złącza DisplayPort 2.1, zgodne z UHBR20. To pierwszy raz, kiedy tak szybkie złącze trafia do kart konsumenckich i pozwala bez kompresji stosować rozdzielczość 4K przy 240 Hz odświeżania. Na to nie pozwalały wcześniej dostępne, np. w kartach Radeon i Arc, złącza UHBR13.5.



Obsługa wysokiego odświeżania w wysokiej rozdzielczości zdecydowanie się przyda, jeżeli chcemy korzystać z DLSS MFG.

Specyfikacja testowanej karty MSI GeForce RTX 5070 Ti

Model MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X Nazwa kodowa G507T-16V3 Układ graficzny Blackwell GB203 Zalecany zasilacz 750 W Układ chłodzenia Niklowana miedziana podstawa;

4 niklowane ciepłowody;

aluminiowy radiator Dual BIOS nie Wentylatory 3x 95 mm Tryb pracy chłodzenia półpasywny Taktowanie rdzenia 2340/2595 MHz Moc obliczeniowa ~53 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR7 256-bit Taktowanie pamięci 28 Gbps (1750 MHz) Złącza wideo 1x HDMI 2.1b;

3x DisplayPort 2.1a TGP (zasilanie) 300 W;

12V 2x6PIN (12+4-pin);

bez możliwości podnoszenia Interfejs PCIe 5.0 x16 W zestawie adapter 12V 2x6PIN - 2x8-PIN;

plastikolwy regulowany wspornik karty Wymiary 303 x 121 x 49 mm Waga 1,07 kg Gwarancja 3 lata Cena od 3899 zł

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ma spory potencjał podkręcania - ale na kartach za MSRP tego nie wykorzystamy

Testowana przeze mnie karta podczas wysokiego obciążenia w grach utrzymywała temperatury na poziomie 70 st. C na GPU i poniżej 75 st. C na HotSpot (testy w zamkniętej obudowie z czterema wentylatorami 140 mmi). To przekładało się na ponad 2300 RPM na wentylatorach, zatem ponad 60% ich maksymalnej prędkości. Karta w takim przypadku była zdecydowanie najgłośniejszym elementem zestawu, generując 41 dBm (zmierzone po otwarciu boku obudowy). Naturalnie w mniej obciążających grach albo w innych zastosowaniach niż gry, gdy karta pobiera nawet poniżej 70% energii określonej przez jej limit zasilania, temperatury oraz obroty wentylatorów były nieco niższe i, co zaskakujące, nie była to wcale rzadka sytuacja.



Trzy wentylatory potrafią generować sporo hałasu, gdy wkręcą się na wysokie obroty.

Głośniej i cieplej robi się, gdy kartę podkręcimy. Mimo iż karta MSI Ventus 3X nie pozwala zwiększyć limitu zasilania ponad domyślne 300 W, to, jak wspomniałem wcześniej, wiele gier domyślnie nie obciąża sekcji zasilania w 100%. Dzięki temu efekty podkręcania są zaskakująco dobre - podbicie taktowania rdzenia o 10% przełożyło się na przekroczenie bariery 3 GHz, podczas gdy GDDR7 z 28 Gbps udało się podkręcić do 29,5 Gbps (90 MHz przyrostu, co daje około 5%). Wyniki w grach, jak widać poniżej, miejscami są zdecydowanie zauważalne.

Pomiar wydajności MSI GeForce RTX 5070 Ventus 3X po podkręceniu

[FPS], 1440p, DLSS Jakość, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(RT Overdrive) RTX 5070 Ti

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070 Ti

OC (280 MHz / 1450 MHz) 110%

112% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) RTX 5070 Ti

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070 Ti

OC (280 MHz / 1450 MHz) 105%

107% Black Myth: Wukong

(Filmowe + Path Tracing)) RTX 5070 Ti

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070 Ti

OC (280 MHz / 1450 MHz) 104%

103% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Star Wars: Outlaws

(Ultra + Path Tracing) RTX 5070 Ti

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070 Ti

OC (280 MHz / 1450 MHz) 111%

112% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS



Zgrabna konstrukcja MSI Ventus 3X radzi sobie z odprowadzaniem 300 W ciepła, ale nie jest przy tym przesadnie “kulturalna”.

Pierwsze testy GeForce RTX 5070 Ti - platforma testowa i syntetyki

Bazę wyników, którą buduję od początku stycznia, wzbogaciłem nie tylko o nowego RTX 5070 Ti, ale również jego dwóch poprzedników - RTX 4070 Ti oraz RTX 3070 Ti. Pojawiły się też trzy nowe karty AMD, ale to raczej pod przyszłe testy (trudno porównywać 2-3x tańsze konstrukcje czerwonych do nowego RTXa). Platforma oczywiście pozostaje bez zmian, tak samo, jak i wersja wszystkich gier. Zmieniły się natomiast sterowniki dla nowej karty - naturalnie te starsze jej nie obsługują.

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14311 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9234 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8164 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 6886 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 6727 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6701 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 6498 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 5522 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5453 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 4986 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4810 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4605 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3478 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 3271

Testy syntetyczne zdecydowanie uwielbiają architekturę Blackwell. Możliwe też, że są to testy, które są w stanie w pełni wykorzystać potencjał zmian w architekturze nowej karty i dlatego wyniki wychodzą tutaj o tyle lepsze… Tak czy owak, w teście z czystą rasteryzacją nowy RTX 5070 Ti ląduje tuż za najszybszą i przynajmniej w teorii droższą kartą AMD - Radeonem RX 7900 XTX. Oznacza to również, że zbliża się do RTX 4080 Super i to na tyle mocno, że jego, jak i Radeona, wyprzedza po podkręceniu.

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14778 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14622 NVIDIA GeForce RTX 4090

ASUS Matrix Platinium 10417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10219 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9016 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 8070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 7642 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7573 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6300 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6274 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 6150 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 5551 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5286 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4893 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4417 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3776 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3261 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3178

W teście śledzenia promieni (Speed Way) ta sztuczka udaje się nawet bez podkręcania (tutaj też Radeon pozostaje daleko w tyle). Nie da się ukryć, że są to dosyć imponujące wyniki - 30%-35% przewagi nad RTX 4070 Ti oraz blisko dwukrotnie wyższa wydajność niż GeForce RTX 3070 Ti to dużo więcej, niż oczekiwałem od tej karty podchodząc do testów. Zauważmy jednak, że GeForce RTX 5080 również w tych testach wypadł całkiem dobrze, tylko po to, aby potem w grach stracić cały impet. Czy tutaj sytuacja się powtórzy?

Prawie RTX 4080 za (miejmy nadzieję…) 1000 zł mniej?

Testy w grach prowadziłem w takich ustawieniach i takich miejscach, aby z jednej strony wykazać różnice między kartami, ale też, aby testować faktycznie użytkowy scenariusz. Oznacza to korzystanie z upscalingu w trybie jakości (który daje zwykle wyższej jakości obraz od natywnej rozdzielczości wygładzonej przez TAA, a przy tym oferuje spory wzrost wydajności) i najwyższe dostępne ustawienia (z osobnymi testami Path Tracingu, jeżeli ten był dostępny). Mimo wszystko mówimy o karcie za (PRZYNAJMNIEJ!) 4000 zł, zatem można oczekiwać, że poradzi sobie ze starymi grami w tych najwyższych ustawieniach.

Naturalnie nie będę dziś prezentować testów w rozdzielczości FHD - jeżeli nadal posiadacie tego typu monitor, to ulepszenie komputera zacznijcie od zmiany właśnie rozdzielczości na współczesne 1440p lub bardziej wymagające, ale też sporo ładniejsze, 4K. Jeżeli jednak bardzo was te wyniki ciekawią (a nie ma w nich nic ciekawego - w każdej grze karta radzi sobie wyśmienicie), to będzie można się im przyjrzeć przy okazji premiery kart z niższego segmentu, kiedy faktycznie jeszcze z tej rozdzielczości skorzystam i pewnie to właśnie RTX 5070 Ti zamknie tam wykresy. W dzisiejszych testach ponownie też odnoszę się do różnicy w obrazie wynikającej z różnic w działaniu upscalerów.

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 106

85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

74 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 70

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

58 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 62

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 54

48 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 51

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 51

46 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

44 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 43

37 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 39

35 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 35

31 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 54

47 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 37

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 32

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 31

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 30

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 27

24 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

17 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 18

15 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

12 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 14

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pierwsza gra i od razu wyśmienity wynik - 20% przyrostu względem poprzednika oznacza, że nowy RTX 5070 Ti praktycznie zrównuje się z GeForce RTX 4080 (tym “nie-Super”). Różnica względem tak samo wycenionego 4070 Ti Super nie jest już tak powalająca (15%), ale trudno na taki wynik narzekać. Jako że jest to gra mocno stawiająca na śledzenie promieni, to Radeony niestety nie są w tym przypadku dobrym wyborem, tym bardziej, że sama gra wspiera jedynie starszą implementację FSR, a ponadto na RTXach mamy jeszcze DLSS Ray Reconstruction. Całościowo czyni to granie w Alan Wake 2 na Radeonach znacznie gorszym doznaniem wizualnym.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

59 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 50

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 46

35 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 21

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

15 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 15

14 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 25

20 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 18

16 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 10

7 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 9

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 9

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jak wiadomo jednak, prawdziwie najwyższe ustawienia w tej grze otrzymujemy dopiero po aktywacji Path Tracingu, który dosłownie wyciska ostatnie soki z kart. Nowa łatka wprowadzająca RTX Mega Geometry sprawiła, że karty z rodziny Ampere nieco w tym trybie odżyły (RTX 3080 pokonujący RX 7900 XTX to zdecydowanie rzadki widok…), ale nie na tyle, aby posiadacze RTX 3070 mogli z tego trybu korzystać. W ich przypadku przesiadka na nowego RTX 5070 Ti da blisko trzykrotny wzrost wydajności i jeżeli nieco podbijemy DLSS do poziomu zbalansowanego, to wydajności wystarczy, aby z powodzeniem korzystać z DLSS MFG i płynność na nowym RTX 5070 Ti wzrośnie jeszcze kilkukrotnie. Tego nie zaoferuje wydany rok wcześniej RTX 4070 Ti Super, ani tym bardziej RTX 4070 Ti.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 121

97 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 103

85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 76

63 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 70

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 59

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 53

45 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

42 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

42 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 74

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

40 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 39

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 35

31 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 32

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 30

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28

25 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W Avatarze nowy RTX nie zyskuje aż tyle, ale i tak ląduje bardzo blisko RTX 4080, a w 4K praktycznie się z nim zrównuje. To 25% przewagi nad RTX 4070 Ti oraz blisko 80% przewagi nad RTX 3070 Ti, na którym i tak nie da się grać z uwagi na znikające tekstury (8 GB vRAM w 4K już tak ma…). Względem potencjalnie podobnie wycenionego Radeona RX 7900 XTX mamy przewagę około 10-15% wydajności, ale jakość oprawy wypada dosyć podobnie, z lekką może przewagą po stronie DLSS.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 116

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 89

72 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

63 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 74

60 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 69

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 63

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

51 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 57

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

40 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 46

40 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 37

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

54 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 52

42 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 46

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 43

36 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 41

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

31 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 36

31 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 30

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

22 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 26

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wukong nawet bez śledzenia promieni jest grą bardzo wymagającą. Nowy RTX nieco zawodzi, osiągając tylko 10% wzrostu w QHD względem poprzednika, choć w 4K ponownie depcze po piętach RTX 4080. Najmocniejszy Radeon musiał tutaj uznać wyższość nowego “średniopółkowca” od NVIDII, zwłaszcza że FSR w tej grze prezentuje się bardzo przeciętnie. Posiadacze RTX 3070 Ti w końcu w ogóle będą mogli pograć na wyższych (filmowych) ustawieniach, jeśli przesiądą się na nowego 5070 Ti - w 4K mamy prawie dwukrotny wzrost wydajności.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 80

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 51

42 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 42

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 19

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 13

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 11

9 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 10

8 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 8

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 28

23 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 21

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 6

5 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 5

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 5

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeśli postanowimy aktywować najwyższe ustawienia, zatem Path Tracing, to nowy RTX 5070 Ti nadal dzielnie sobie radzi w QHD - podbijając DLSS do 50% (co z wymuszonym nowym modelem Transformer daje zaskakująco dobry obraz!) będzie można spokojnie aktywować DLSS Frame Generation, które w tej grze… zmniejsza opóźnienia! Co wynika z braku możliwości aktywowania z poziomu gry NVIDIA Reflex, który to o połowę te opóźnienia obniża. Natomiast gdy aktywujemy DLSS FGx2, aktywuje się on automatycznie - mamy zatem więcej FPS i niższe opóźnienia :) Jedynie granie w 4K na tej karcie z aktywnym PT zdecydowanie odpada. Przesiadka z RTX 3070 Ti, nawet przez aktywowanie Frame Generation, to wzrost wydajności o 150%...

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 146

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 130

88 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 105

74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 99

69 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 91

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 83

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 80

64 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 67

55 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 59

49 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

39 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 46

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 90

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 58

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 52

43 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 50

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 44

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 41

34 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 31

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

19 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W Cyberpunku ustawienia Ultra RT są trudne do przełknięcia dla Radeonów, ale stary RTX 3070 Ti też nie pozwala na grę, generując prawie trzykrotnie mniej FPS od nowego RTX 5070 Ti. Przewaga nad RTX 4070 Ti to już tylko 15% w QHD i prawie 20% w 4K. Tutaj też warto nadmienić, że karty NVIDII oferują nie tylko znacznie wyższej jakości upscaling, ale też jest tu obecny DLSS Ray Reconstrucion - choć jego działanie doceniamy najbardziej po aktywowaniu najwyższych ustawień, czyli Path Tracingu (RT Overdrive).



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104

72 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85

62 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 60

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 51

43 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 35

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

24 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

15 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 21

18 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 17

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 37

31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 35

29 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 32

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 26

21 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 16

13 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

12 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 12

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Co ciekawe, Cyberpunk nawet w takich ustawieniach działa całkiem dobrze na nowym RTX 5070 Ti, zakładając, że trzymamy się podstawowej rozdzielczości (1440p). Podbijając DLSS do trybu zbalansowanego przebijemy średnio 70 FPS, co otwiera furtkę do przyjemnego używania DLSS MFG i podbicia płynności do ponad 150 FPS (oczywiście kosztem responsywności samej gry). Subiektywnie rzecz ujmując, grało mi się podczas takich testów bardzo przyjemnie. Dużym zaskoczeniem było, że RTX 3070 Ti w ogóle pozwolił takie ustawienia załadować, choć w tym przypadku nawet z DLSS w trybie Ultra Performance grało się co najwyżej przeciętnie (30-35 FPS). To kolejna gra, w której przesiadka z takiej karty zakupionej 4 lata temu, da kolosalną różnicę w jakości zabawy.

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 230

132 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 192

123 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 155

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 152

103 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 140

91 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 139

98 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 131

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 124

95 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 123

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

85 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 110

69 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 94

62 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

62 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 166

128 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 128

94 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 109

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 99

75 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 97

72 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 87

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 82

66 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 74

60 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 72

51 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 62

45 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 60

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 47

39 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 45

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wyścigi Formuły 1 z ubiegłego roku posiadają znacznie mniej śledzenia promieni i tutaj po raz pierwszy w moich testach RTX 5070 Ti zrównał się z (w teorii…) nieco droższym Radeonem RX 7900 XTX. Przynajmniej w QHD, ponieważ w 4K RTX ewidentnie odpalił nitro i nie tylko mocno wyprzedził Radeona, ale też zrównał się z RTX 4080! Przewaga nad starszym RTX 3070 Ti to dokładnie 100%, a w kwestii jakości obrazu różnice są… niejednoznaczne - DLSS lepiej radzi sobie z deszczem i mgłą wokół aut, podczas gdy FSR znacznie lepiej ogarnia siatkę dookoła toru.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 113

78 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 98

73 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

64 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 67

55 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 57

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 79

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 64

48 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 51

42 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 42

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 35

19 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 14

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W przypadku Hogwarts Legacy jestem obecnie w trakcie powtarzania testów w nowej lokalizacji testowej, stąd niepełna reprezentacja kart. Gra, co prawda, nie korzysta z Path Tracingu, ale ilość standardowego śledzenia promieni wyraźnie nie podoba się Radeonom. Nowy RTX 5070 Ti uzyskał typową już przewagę 15% w QHD i ponad 20% w 4K nad RTX 4070 Ti. Względem RTX 3070 Ti w QHD (w którym nieszczęsne 8 GB vRAM i tak potrafi powodować degradację jakości tekstur…) mamy nieco ponad 50% przewagi, która wzrasta do ponad 100% w 4K (w którym realnie i tak nie da się grać na kartach z 8 GB). Jakość obrazu na kartach z obsługą DLSS jest w tej grze znacznie lepsza za sprawą dodanej obsługi rekonstrukcji promieni, ale nawet bez tego sam upscaling (zwłaszcza po wymuszeniu modelu Transformer) prezentuje się wyraźnie lepiej.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 191

131 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 161

117 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 143

104 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 128

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 125

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 116

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 111

98 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 103

76 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

76 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 94

88 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 84

75 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 77

67 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 54

57 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 152

113 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

92 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 93

72 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 90

68 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 81

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 80

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 80

61 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 66

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65

58 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 59

54 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 49

45 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 43

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon to jedna z nielicznych gier w moich testach, która jest na tyle stara, że nie oferuje sprzętowego śledzenia promieni (ale i tak miejscami potrafi zachwycić artystyczną wizją twórców). Mimo tego Radeony nie błyszczą tutaj jakoś specjalnie w przeciwieństwie do kart Blackwell. Cała seria RTX 5000 robi w tej grze wyśmienite wyniki i nowy RTX 5070 Ti bez problemu wyprzedza RTX 4080 Super i ponad dwukrotnie przewyższa wydajnością RTX 3070 Ti. W QHD można nawet pokusić się o granie z DLAA zamiast DLSS, choć akurat w tej grze średnia powyżej 120 FSP faktycznie potrafi się przydać. Wydajności wystarcza również aby pograć w 4K, choć tutaj już tylko zrównuje się z GeForce RTX 4080. RTX 3070 Ti nie ma na wykresach, jako że gra się wyłączała na takich ustawieniach - najpewniej przez vRAM.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Indiana Jones i Wielki Krąg - Watykan

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Suprime,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 187

147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 183

146 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 175

140 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 167

137 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 161

136 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 153

119 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 144

123 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 143

122 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 134

113 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 121

95 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 118

102 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 106

92 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 99

87 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 89

77 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Watykan

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Suprime,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 168

140 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 144

125 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 133

116 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 122

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 118

102 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 108

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 104

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 95

81 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 92

77 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 89

80 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 77

70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 71

55 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 70

59 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 53

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przygody Indiany Jones’a to dla odmiany na tyle świeża gra, że aby odpalić, trzeba posiadać sprzętowe wsparcie dla śledzenia promieni. To też tytuł, który lubi się z nowymi kartami NVIDII i RTX 5070 Ti znacząco wyprzedza RTXa 4080 Super. Stary RTX 3070 Ti był testowany na prawie najniższych ustawieniach bufora vRAM, aby w ogóle się uruchomić, a mimo to okazał się prawie 70% wolniejszy od nowego modelu. Przewaga na RTX 4070 Ti to 17% w QHD i aż 28% w 4K. Radeon RX 7900 XTX dzielnie walczy, ale na dobrą sprawę i tak nie jest to uczciwe porównanie - jakość oprawy graficznej pomiędzy tym, co generuje TAA ustawione na 67% skalowania (analogicznie do DLSS w trybie jakości), nawet w QHD nie nadaje się do grania. Oliwy do ognia (którym jest brak FSR) dolewa tutaj zablokowanie najwyższych ustawień tylko dla kart NVIDII.



Po lewej pełen Path Tracing, po prawej ustawienia Suprime. Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Indiana Jones i Wielki Krąg - Watykan

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Suprime + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 97

81 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 92

75 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 87

70 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 77

65 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 75

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 67

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 64

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Watykan

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Suprime + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 88

71 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 70

58 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 57

50 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 54

47 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 52

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 45

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja Path Tracingu diametralnie zmienia jakość oprawy graficznej, ale też mocno obniża wydajność. GeForce RTX 3070 Ti z uwagi na groteskowe 8 GB vRAM nie ma w ogóle dostępu do tej opcji, a nowszy RTX 4070 Ti z 12 GB vRAM nie pozwala uruchomić rozdzielczości 4K. Niemniej na nowym RTX 5070 Ti pogramy bez problemu nawet właśnie w 4K, w którym to zrównuje się z RTX 4080! To kolejny wybitny powód dla posiadaczy RTX 3070 Ti (lub podobnej klasy RTX 2080 Super), aby rozważyć zakup RTX 5070 Ti.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

87 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 116

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 113

83 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 105

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 98

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 97

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 95

68 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 88

74 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

65 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

44 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

76 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 84

49 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 80

51 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 75

58 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 67

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 63

51 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

53 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 55

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 53

42 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 48

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 5

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nowa odsłona Stalkera, mimo że premierę miała niedawno, daje po sobie znać, że powstawała od blisko dekady (za co trudno winić ukraińskie studio). Nie mamy tu zatem śledzenia promieni, ale mimo to gra nie ma niskich wymagań. Zwłaszcza w kwestii vRAM, o czym dobitnie przekonują się posiadacze kart z 8 GB vRAM - nawet w FHD na takich kartach gra się średnio, jeśli chcemy korzystać z najwyższych detali, z czym część tych tańszych GPU realnie by sobie poradziła. Nasz dzisiejszy bohater jest na te problemy odporny, jako że 16 GB to całkiem dobrze dopasowana do tej klasy karty ilość pamięci. Pogramy bez problemu nawet w 4K, w którym depcze po piętach RTX 4080 i dosyć mocno wyprzedza Radeona RX 7900 XTX (zarówno w kwestii wydajności, jak i jakości oprawy z aktywnym upscalingiem).



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 231

199 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 208

184 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 189

172 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 176

162 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 163

130 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 154

142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 147

134 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 139

127 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 137

127 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 118

110 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 116

106 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 112

102 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 95

88 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 90

84 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 165

150 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 136

126 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

110 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 104

98 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 104

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 100

95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 87

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 85

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 79

75 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 73

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

67 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 64

59 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

52 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 53

50 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Space Marine 2 to gra nastawiona na rozwałkę, w której śledzenie promieni wiele by nie wniosło. Nowy RTX 5070 Ti wypada tutaj całkiem dobrze na tle poprzednika - zyskuje względem RTX 4070 Ti 17% w 1440p i 31% w 2160p. Od starszego RTX 3070 Ti jest blisko dwukrotnie szybszy w 4K. W tej rozdzielczości wypada też lepiej od (ponownie za zaznaczam) potencjalnie droższego Radeona RX 7900 XTX i zrównuje się z RTX 4080 Super. W tej grze też DLSS oferuje wyraźnie wyższą jakość upscalowania. Jeżeli szukacie karty za 4000 zł, to nowy GeForce RTX 5070 Ti zdaje się być oczywistym wyborem. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie kosztować 6000 zł…



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

86 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

79 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 82

64 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 77

62 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 73

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 65

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

49 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 51

40 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

43 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67

55 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 37

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

33 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 26

25 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

21 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 19

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia w obranej przeze mnie alfabetycznej kolejności gra to Star Wars: Outlaws, zatem tytuł, który nawet w najniższych ustawieniach korzysta ze śledzenia promieni, a w tych najwyższych robi to… znacznie bardziej. Nowy RTX 5070 Ti uzyskuje wyniki bardzo bliskie do RTX 4080 w QHD, a w UHD wyprzedza nawet RTX 4080 Super, choć tam już obu kartom zaczyna brakować wydajności i konieczne będzie podbicie trybu DLSS do profilu zbalansowanego albo nawet wydajności. Starszy RTX 3070 Ti już w QHD ma problemy z uwagi na braki vRAM i gra potrafi się miejscami zmienić w ziemniaczaną sałatkę…

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 85

61 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 45

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 42

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

25 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

22 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

15 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 16

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47

40 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 27

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 23

21 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

16 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

7 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 13

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja Path Tracingu zdecydowanie nie ułatwia zadania kartom graficznym. W przypadku Radeonów nawet w QHD zaczyna się walka o przetrwanie, podczas gdy nowy RTX 5070 Ti znowu oscyluje na poziomie 50 FPS oferowanych przez RTX 4080 (o 20% wyprzedzając swojego poprzednika). Do grania w 4K obecnie żadna karta się nie nadaje (to znaczy RTX 4090 i 5090 oferują dobrą wydajność, ale co z tego, skoro nie da się ich kupić?). Pod względem jakości oprawy ponownie karty graficzne NVIDII wiodą prym za sprawą DLSS Ray Reconstruction oraz znacznie lepiej spisującego się upscalingu.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Nowy GeForce RTX 5070 Ti wychodzi obronną ręką z testów w grach

Średnia z wszystkich powyższych testów wypada zaskakująco dobrze dla nowego RTX 5070 Ti, co może być też kwestią nisko zawieszonej poprzeczki przez RTX 4080, z którym nowa karta praktycznie się zrównała podczas testów w 4K. Oznacza to 24% przewagi nad RTX 4070 Ti oraz 125% przewagi nad RTX 3070 Ti (z tym zastrzeżeniem, że RTX 3070 Ti nie był w stanie ukończyć lub nawet rozpocząć części testów, z uwagi na jego smutne 8 GB vRAM). Testy w bardziej realistycznej (dla testowanej karty) rozdzielczości 1440p wykazały już tylko 16% przewagi na RTX 4070 Ti, ale nadal to o 100% lepszy wynik niż w przypadku RTX 3070 Ti (który nawet w tej rozdzielczości nie był wstanie uruchomić wszystkich testów!).

Nowy GeForce RTX 5070 Ti oferuje odczuwalny wzrost wydajności względem wydanego dwa lata wcześniej poprzednika - i to zanim weźmiemy pod uwagę nowe technologie DLSS

Najbliższym konkurentem po stronie AMD będzie Radeon RX 7900 XTX, który na ten moment wyceniany jest nieco powyżej utopijnej ceny MSRP nowego RTXa, zatem realnie może okazać się nawet tańszą alternatywą. Niestety pod względem wydajności oraz tym bardziej jakości oprawy graficznej, wypada odczuwalnie gorzej w każdej rozdzielczości. Całkiem możliwe, że w starszych grach albo tych nowych po obniżeniu ustawień proporcje mogłyby się zmienić, tylko że wtedy wszystkie omawiane karty wkraczają na terytorium ilości FPS, która nie ma krytycznego znaczenia (i nadal pozostaje kwestia jakości oprawy). Trudno zatem traktować akurat tą kartę jako realnego konkurenta. Zobaczymy jeszcze, co pokażą zapowiedziane na marzec 2025 roku nowe Radeony oraz nowy FSR 4 - osobiście pokładam w nich spore nadzieje.

Na koniec zostały jeszcze gry e-sportowe, w których zasadniczo zwykle gra się na średnich/niskich ustawieniach, ale wtedy nawet RTX 4070 Super będzie często limitowany przez procesor, dlatego też testy wykonałem w ustawieniach wysokich, aby wykazać, która karta będzie wydajniejsza w tych momentach gry, w których limitem staje się GPU.

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 630

242 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 563

231 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 460

190 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 457

237 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 450

199 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 416

226 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 389

229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 379

189 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 368

175 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 323

189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 321

149 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 306

176 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 284

145 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 235

139 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Fortnite - Battle Royale

1440p + DLSS/TSR Jakość, DX 11, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 282

143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 257

132 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 243

123 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 223

111 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 207

106 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 197

115 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 196

116 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 189

102 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 171

106 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 170

92 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 158

91 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 151

89 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 145

88 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W przypadku Counter-Strike 2 to Radeon okazał się szybszą kartą, choć nieco podejrzanie nisko wyszły odczyty percentyla FPS (a jest to wynik uśredniony z pięciu przebiegów, po odrzuceniu dwóch skrajnych wyników). Ogólnie jednak ta gra generuje tutaj taki rozrzut danych, że trudno traktować akurat ten odczyt poważnie. Przewaga względem poprzedniej generacji RTXów nie jest duża, ale już przewaga nad RTX 3070 Ti zbliżyła się do 50%. W Fortnite sytuacja się odwraca i to GeForce jest zdecydowanie na prowadzeniu, wyprzedzając o klasyczne 15% swojego poprzednika. Ogólnie jednak praktycznie każda karta w tej cenie zapewni bardzo przyjemne warunki do kompetytywnej rozgrywki i osobiście polecałbym wydać mniej na kartę, a więcej na monitor i procesor, składając zestaw do gier e-sportowych.

Co daje DLSS Multi Frame Generation w przypadku GeForce RTX 5070 Ti?

Zanim zakończymy temat gier, pozostaje kwestia wisienki na torcie, jaką jest nowa wersja generatora klatek zaimplementowanego w pakiecie DLSS. Przypominam, że jest to funkcja, która kosztem wydajności podnosi płynność animacji, co poprawia wizualny odbiór gry i pozwala wykorzystać potencjał najszybszych monitorów, w sytuacji, gdy mamy spory zapas wydajności. Absolutnie nie jest to funkcja, która samodzielnie z 25-30 FPS zrobi nam ponad 100 FPS, na których będzie się dało grać. Aby sprawdzić, ile daje i jak działa DLSS MFG, dokonałem pomiarów płynności oraz opóźnień generowania obrazu w trzech grach, czego efekt widać na filmie poniżej:

Pomiar płynności i opóźnień przed i po aktywowaniu DLSS MFG na GeForce RTX 5070 Ti

Jak widać, rezultaty bywają zaskakujące, tak jak w pokazanym na filmie i wspomnianym wcześniej Black Myth: Wukong, w którym jednocześnie zwiększa się płynność animacji oraz zmniejszają się opóźnienia, zatem w tym tytule gra się bezwzględnie lepiej z aktywnym DLSS MFG (zwłaszcza że trudno tam również dostrzec artefakty obrazu). W Alan Wake 2 mechanika gry jest na tyle “ospała”, że wzrostu opóźnień o 10-15 ms praktycznie nie da się wyczuć i jedynie w Cyberpunku miałem mieszane odczucia z uwagi na nieco pogorszoną precyzję celowania z broni. W tym teście interpolując 70 FPS do ponad 200 FPS w praktyce reakcja na myszkę jest zbliżona do tej, jaką uzyskujemy grając 45-50 FPS, zatem na mój gust nieco poniżej strefy komfortu. Niemniej poczucie płynności było zdecydowanie lepsze.

Pomiar opóźnień i płynności z generatorem wieloklatek (DLSS MFG)

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - QHD + DLSS Zbalansowany

Alan Wake 2

QHD + DLLS B, Ultra + Path Tracing DLSS MFG OFF 78

67

36 ms DLSS MFG x2 133

114

45 ms DLSS MFG x3 188

154

48 ms DLSS MFG x4 237

190

51 ms Cyberpunk 2077

QHD + DLLS B, Ultra + Path Tracing DLSS MFG OFF 70

58

32 ms DLSS MFG x2 112

87

42 ms DLSS MFG x3 161

118

44 ms DLSS MFG x4 205

147

45 ms Black Myth: Wukong

QHD + DLLS B, Filmowe + Path Tracing DLSS MFG OFF 65

53

63 ms DLSS MFG x2 112

75

43 ms Legenda / Średni FPS

/ 1% Low FPS

/ opóźnienia

Zwracam jednak uwagę, że do testów celowo wybrałem ekstremalne ustawienia - QHD z Path Tracingiem w trzech najbardziej wymagających grach mojej procedury testowej. W innych grach, w których RTX 5070 Ti natywnie oferuje w QHD ponad 100 FPS, wzrost opóźnień będzie znacznie mniej odczuwalny, a tam, gdzie gry utrzymują ponad 150 FPS, praktycznie nie da się na myszce wyczuć, kiedy aktywny jest generator, jednocześnie bardzo wyraźnie widząc jego pozytywny wpływ na płynność, jeżeli gramy na monitorze, który oferuje odpowiednio wysokie odświeżanie (w moim przypadku był to OLED QHD z odświeżaniem 480 Hz). Sumarycznie to bardzo miły dodatek dla osób, które poza zmianą karty, zmienią też monitor na coś znacznie świeższego i szybszego.







Po lewej klatka z silnika gry, po prawej ta z generatora.

Twórcy z nieco mniejszym budżetem będą zachwyceni nowym RTX 5070 Ti w cenie MSRP

Po testach w grach pora omówić wyniki nowej siedemdziesiątki “ti-aj” w zastosowaniach profesjonalnych oraz kreatywnych. W tym przypadku jest to niewątpliwie ciekawsza propozycja niż RTX 4070 Ti te dwa lata temu, chociażby z uwagi na większą pojemność vRAM, ale też ze względu na dosłownie ponad dwukrotnie wyższą wydajność w obliczeniach stałopozycyjnych (INT) lub tych związanych z AI, za sprawą dodania sprzętowej obsługi obliczeń zmiennoprzecinkowych z 4-bitową precyzją. Testy z grubsza potwierdzają te podejrzenia.

Procyon - LLM

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 6296

6821

6695 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 5238

5317

5072 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 4625

4870

4681 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 4432

4667

4395 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 4423

4155

3843 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 3923

3581

3399 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 3661

3462

3303 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 3539

3095

2868 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 2989

2799

2369 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 2343

2468

2297 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 2097

2194

2034 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 1790

1811

1675 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 1754

1759

1616 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 1493

1480

1327 LEGENDA: PHI

Mistral

LLama 3.1

To również wyśmienita opcja dla osób parających się edycją wideo - tutaj mówię z własnego doświadczenia. Praca w takim DaVinci Resolve 19 to czysta przyjemność i zasadniczo wolałbym tu nowego RTX 5070 Ti niż starszego RTX 4080 Super. Nie ma tu, co prawda, podwójnego dekodera, którego dostały RTX 5080 i RTX 5090, ale jest sprzętowe wsparcie dla dekodowania 10 bit 4:2:2, a to sporo ułatwia w pracy dzisiejszymi kamerami. Tutaj też czuć, że bardzo sprawnie idą wszystkie zadania związane z AI (maskowanie/odszumianie) i jeżeli nie robimy przesadnie dużych projektów (w których limitem okaże się 16 GB vRAM), to GeForce RTX 5070 Ti będzie wyśmienitym wyborem właśnie do edycji wideo.

PugetBench for Creators - DaVinci Resolve 19.1.1.5

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition

Overall: 12 717

121

204

134 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition

Overall: 11 708

107

127

109 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition

Overall: 11 465

104

144

126 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 Overall: 10 906

98

111

102 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition

Overall: 10 622

99

105

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3

Overall: 10 113

92

93

103 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD

Overall: 9135

85

89

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 Overall: 9010

85

76

84 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X

Overall: 8194

51

87

88 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref.

Overall: 8176

88

74

50 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. Overall: 7549

79

58

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition Overall: 7308

62

67

74 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse Overall: 7147

68

52

34 LEGENDA: RAW

Efekty GPU

Efekty AI

Jedyny aspekt, w którym nowy RTX 5070 Ti nie zabłysnął, to czysta wydajność obliczeniowa, wynikająca z ilości rdzeni CUDA. Blender plasuje nową kartę znacznie poniżej RTX 4080. Choć to też nie jest tak, że akurat w tej aplikacji tej wydajności brakuje - w przypadku Blendera znacznie szybciej ogranicza nas właśnie vRAM niż wydajność GPU, zwłaszcza jeśli używamy API Optix - widać to zresztą po wynikach, jakie generują w Blenderze Radeony, na których przecież też pracuje się bardzo przyjemnie. Karty NVIDII mają tu jeszcze przewagę w postaci sterowników Studio, które faktycznie podnoszą stabilność takich aplikacji, a to nawet ważniejsze niż dodatkowe kilka procent wydajności.

Blender 4.3.1

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 7424

3922

3690 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 5602

2706

2803 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 4370

2335

2237 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 4339

2109

2181 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 3614

1935

1894 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 3492

1747

1809 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 3166

1517

1626 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 2101

1324

1183 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 2092

1151

987 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 1839

984

853 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 1630

1025

922 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 1373

755

691 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 1227

654

585 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 1059

528

493 LEGENDA: Monster

Junkshop

Classroom

Pozostałe testy w aplikacjach projektowych wypadają dość mieszanie - w niektórych przypadkach Blackwell wypadają wyśmienicie, ale są też programy, w których dominują karty graficzne AMD. Najczęściej jednak GeForce RTX 5070 Ti osiąga poziom w okolicy lub powyżej RTX 4080 Super, co należy uznać za spory sukces, zwłaszcza jeżeli karta przypadkiem faktycznie będzie dostępna i to w dodatku w cenie o ponad 1000 zł niższej od rzeczonego RTX 4080 Super.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 283 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 224 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 205 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 183 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 181 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventux 3X 181 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 175 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 161 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 152 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 150 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 102 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 58

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 140 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 126 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 74 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 73 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 206 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 187 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 147 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 140 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 128 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 120 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 113 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 104 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 101 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 91

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 90 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 84 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 54 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 48 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 46 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 28 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 25

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 682 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 562 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 533 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 489 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 478 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 477 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 454 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 418 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 388 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 380 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 362 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 346 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 305 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 299 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 272 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 249

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 100 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 62 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 45 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 31 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 412 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 329 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 316 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 297 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 265 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 259 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 253 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 213 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 208 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 195 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 177 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 160 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 123

Wydajność RTX 4080 Super to i pobór energii na tym poziomie…

Ostatnie testy, jak zwykle, dotyczą poboru energii i tutaj karta faktycznie potrafi dobić w grach do swojego limitu mocy, co stawia ją bezpośrednio pod odczytami RTX 4080 Super oraz zdecydowanie powyżej obu RTX 4070 Ti. Tu jednak różnica nie przekracza 10%, a przypominam, że wzrost wydajności waha się od 15% do 25%, zatem ogólnie jakieś optymalizacje w architekturze poczyniono.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 202 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 245 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 275 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 290 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 292 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 299 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 305 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 344 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 350 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 375 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 562

Optymalizacje te widać też w spoczynku i podczas mniej obciążających zadań, takich jak rendering. Tutaj okazuje się, że nowy RTX 5070 Ti potrzebuje nawet mniej energii niż GeForce RTX 4070 Ti Super. Karty AMD korzystają nadal z 6-nanometrowego procesu technologicznego i nie mają w tym starciu szans, zbliżone odczyty oferują dopiero znacznie wolniejsze modele. Podkręcanie karty nie wpłynęło na odczyty poboru energii w grze, której używam do testów, jako że tam karta już dobijała do limitu, ale przypominam, że w innych grach, które domyślnie nie wyczerpują limitu, po OC odczyty nieco się zwiększają.

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 176 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 178 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 193 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 193 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 202 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 205 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 215 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 217 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 269 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 293 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 335 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 387

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 9 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 10 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 11 AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 11 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 12 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 15 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 16 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28

GeForce RTX 5070 Ti ma potencjał być dobrą kartą

Wszystkie wykonane testy sprowadzają się do jednego wniosku, którego jestem akurat pewien. Nowy GeForce RTX 5070 Ti jest kartą szybszą od poprzednika z minionej generacji (GeForce RTX 4070 Ti 12 GB) oraz od karty, którą ma w sklepach zastąpić (GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB). Miejscami wręcz przegania wydajnością GeForce RTX 4080 (Super) - zwłaszcza w rozdzielczości 4K, choć w jej przypadku nie zawsze wszystkim tym kartom wystarcza wydajności. Jest też dwukrotnie szybszy od GeFroce RTX 3070 Ti w trybach, które da się porównywać, jako że starszy RTX często zupełnie odmawia współpracy, z uwagi na ekstremalnie dziś budżetową pojemność vRAM. To też wyśmienita karta dla twórców treści, osób pracujących kreatywnie albo ogólnie używających komputera do różnych obliczeń, zwłaszcza tych związanych z AI.



Wtyczka taka ładna - jeszcze nie przetopiona (✿◠‿◠)

To, czego natomiast nie wiem, to czy karta trafi realnie do sprzedaży (w znaczeniu, czy będzie można ją zamówić, bo w sklepach listowana jest już teraz, gdy piszę te słowa przed premierą). Nie wiem też, czy w przypadku, gdy faktycznie będzie można ją zamówić, typowa cena tych realnie dostepnych modeli nie okaże się jednak kilkadziesiąt procent wyższa od sugerowanej, która dotyczy tylko tych najbardziej podstawowych i limitowanych w kwestii dostaw egzemplarzy. Nie mogę zatem jednoznacznie stwierdzić, czy warto ten model kupić, bo to zbyt mocno zależy od powyższych czynników.

Nowy GeForce RTX 5070 Ti to karta graficzna Schrödingera - czy jest dobra, dowiemy się po zajrzeniu do sklepu po premierze…

Czysto hipotetycznie - jeżeli uda wam się zamówić GeForce RTX 5070 Ti w cenie poniżej 4200 zł, to możecie uważać się za szczęśliwców, ponieważ w tej cenie to realnie dobry wybór. Zwłaszcza jeżeli będzie to model nieco lepszy pod względem kultury pracy od testowanego przeze mnie MSI Ventus 3X i odpowiadającego mu ASUS Prime czy też Gigabyte Windforce (które to też mają być sprzedawane w cenach MSRP). Choć też nie każdemu będzie ta kwestia przeszkadzać, zwłaszcza jeśli PC jest dobrze wygłuszony i leży pod biurkiem.



Z wyglądu nowy MSI Ventus 5070 Ti niczym nie różni się od MSI Ventus z RTX 4070 Ti pod maską.

Można by się przyczepić, podobnie jak w recenzjach GeForce RTX 5090 oraz w szczególności RTX 5080, że nie ma tu tak dużego skoku między generacjami, jaki odnotowaliśmy przechodząc z RTX 3000 na RTX 4000, ale myślę, że z tym wszyscy się już pogodzili. NVIDIA ostatecznie oferuje po dwóch latach kartę w (być może…) niższej cenie i wyższej wydajności, z lepszymi funkcjami, a pamiętajmy, że nadal istnieje inflacja, zatem realnie mówimy o karcie, która ma być blisko ~100$ tańsza niż to, ile musieliśmy na RTX 4070 Ti wydać dwa lata temu. A zaznaczmy, że RTX 4070 Ti fizycznie był mniejszym kawałkiem krzemu i posiadał mniej vRAM (ergo był tańszy w produkcji) - dopiero RTX 4070 Ti Super ma tę samą powierzchnię oraz tyle samo pamięci. W takim kontekście ja osobiście czuję się nieco mniej rozczarowany.

Dużego przeskoku możemy oczekiwać dopiero przy kolejnej zmianie procesu technologicznego, a póki co fakty są takie, że za domniemane 3899 zł nie dostaniecie lepszej karty niż GeForce RTX 5070 Ti. Możliwe, że jego też nie dostaniecie, no ale to na to już nic nie poradzę ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Opinia o MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X Plusy Optymalna wydajność i zapas vRAM do grania w QHD,

wysoka wydajność z aktywnym śledzeniem promieni (w tym Path Tracingiem),

bardzo wysoka wydajność w obliczeniach AI,

obsługa wiodącego w branży upscaligu DLSS 4 Super Resolution ,

dodatkowe funkcje, jak DLSS Multi Frame Generation czy Ray Reconstruction,

stabilne sterowniki z intuicyjnym, nowoczesnym i funkcjonalnym panelem sterowania,

sterowniki Studio i pakiet NVIDIA Broadcast

podwójny enkoder i dekodowanie 10bit 4:2:2,

obsługa DisplayPort 2.1a (UHBR20),

spory potencjał podkręcania,

bardzo dobry stosunek wydajności do poboru energii. Minusy Sekcja zasilania (referencyjna) bez monitorowania pod kątem uszkodzeń przewodu może przyczynić się do pożaru,

mniejszy niż oczekiwano wzrost wydajności względem poprzednika,

potencjalne problemy z dostępnością w cenie MSRP,

brak wsparcia dla kodeka H.266.

Nasza ocena układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: 84% 4.2/5

Kartę MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X na potrzeby branżowego i niezależnego testu otrzymaliśmy od NVIDII.