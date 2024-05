Już 11 czerwca 2024 r. zadebiutuje w Polsce kolejna platforma streamingowa - Max. Jakiej oferty można się spodziewać?

Warto zauważyć, że nie mówimy tutaj o nieznanej platformie, która będzie rozwijana od zera. Max zastąpi bowiem dotychczasowe HBO Max, co było wcześniej ogłaszane. Dopiero teraz poznaliśmy jednak konkretną datę premiery, a dodatkowo przybliżono niektóre szczegóły związane z ofertą programową.

Max w Polsce - data premiery

– To już oficjalne – rozpoczynamy wspólne odliczanie do startu Maxa, który zadebiutuje na polskim rynku już 11 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z każdą chwilą jesteśmy coraz bliżej wielkiej premiery. Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Nie możemy się doczekać chwili, gdy zobaczą i doświadczą tego, co dla nich przygotowaliśmy – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Użytkownicy zainteresowani ofertą Max będą mieli do wyboru trzy pakiety - podstawowy z reklamami, standardowy oraz premium. Dwa pierwsze zapewnią materiały w jakości Full HD, które można będzie oglądać maksymalnie na 2 urządzeniach jednocześnie. Pakiet Premium to treści w jakości nawet 4K oraz możliwość cieszenia się nimi na maksymalnie 4 urządzeniach jednocześnie.

Ceny poszczególnych pakietów, jakie będą obowiązywać na naszym rynku, niestety nie zostały ujawnione. Podano jednak informację, że osoby, które skorzystały ze zniżki 33 proc. na HBO Max będą mogły zachować ją również na Max.

Max. Co w ofercie serwisu?

Każdy pakietów można będzie rozszerzyć o dodatkowy zestaw “Kanały TV i Sport”, który pozwoli uzyskać dostęp do nawet 29 kanałów telewizyjnych (TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX + TVN oferowany bez dopłat w ramach wszystkich pakietów oraz HBO, HBO 2 i HBO 3 w bez dopłat w pakietach standard i premium) oraz wydarzeń sportowych na żywo.

Przedstawiciele Warner Bros. Discovery deklarują, że dzięki ogromnej bibliotece serwisu Max każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oferowane będą tutaj treści globalnych marek takich jak HBO, DC czy Warner Bros., relacje z Igrzysk Olimpijskich 2024, a także produkcje lokalne znane z TVN. 17 czerwca premierę będzie miał drugi sezon serialu “Ród Smoka”. W sierpniu użytkownicy serwisu będą mogli obejrzeć drugi sezon serialu „Odwilż”.