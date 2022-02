No i się doczekaliśmy – premiery gier lutego 2022 to będzie prawdziwy sztos. Takiego wysypu murowanych hitów nie było bowiem od dawna. Nieważne czy kochasz jedynie erpegi, gry akcji czy strategie – w tym miesiącu z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Światło na horyzoncie

Ech, co to za czasy. Raty kredytów rosną, ceny prądu i gazu szaleją, a nasze portfele zamiast robić się coraz grubsze powoli jakby dostawały zadyszki. No i jeszcze ta szalejąca pandemia. Przydałaby się choć chwila oddechu, no nie? Na szczęście my, gracze, mamy remedium na tę wszechogarniającą beznadzieje. Wystarczy pecet bądź konsola, dobra gra i już banan gości na naszych twarzach.

Ktoś powie pewnie teraz, dobrych gier już nie ma, a wszystko co ostatnio wychodzi to same kiszki. Szczerze? To nie za bardzo w to wierzymy. Ktoś przecież łupie w to Rainbow Six Extraction, nowe Pokemony czy pecetowe God of War, czyż nie? I dlatego właśnie mimo uszu puścimy ewentualne narzekania na lutowe premiery gier.

Co jak co, ale przy tytułach takiego kalibru jakie wówczas otrzymamy byłoby to nieco śmieszne. Szczególnie, że większość z nich znalazła się wcześniej w różnych zestawieniach najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Zresztą co ja Was tu będę przekonywał, sami to oceńcie oglądając najnowszy odcinek naszej wideo serii.

Najlepsze premiery gier lutego 2022

Na jakie gry w lutym 2022 najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

Źródło: własne