Pewnie myślałeś, że premiery gier stycznia 2022 to będzie kolejny festiwal żenady, prawda? No to nieco się zdziwisz, bo nowy rok w branży gier rozpocznie się z przytupem. Może nie dla wszystkich graczy, ale dla pasjonatów PCMR na pewno.

Stare odchodzi, nowe nadchodzi

No i się doczekaliśmy – wreszcie kończy się ten jakże słaby 2021 rok. Ktoś zarzuci mi pewnie teraz, że mocno przesadzam, bo przecież przez ostatnie miesiące w końcu dostaliśmy takie perełki jak choćby Resident Evil: Village, Ratchet & Clank: Rift Apart, Deathloop, Marvel’s Guardians of the Galaxy czy choćby Forza Horizon 5 i długo oczekiwane Halo Infinite.

A i owszem, kilka naprawdę fajnych tytułów w końcu się pojawiło. Kłopot w tym, że powinno być ich więcej, dużo więcej. Nieprzypadkowo powtarzam, że 2021 to rok przesuwanych premier, niespełnionych obietnic i potężnych rozczarowań. Jak na pierwszy rok nextgenowych konsol to mimo wszystko było nader skromnie.

Dlatego właśnie z wielką nadzieją spoglądamy w przyszłość, na kolejne miesiące 2022 roku. Wszak gdzieś te wszystkie obsuwy premier wylądowały, no nie? Niestety, nie mamy raczej co liczyć na to, że worek z prezentami nagle otworzy się nam już w styczniu. To wciąż miesiąc wychodzenia z świątecznego letargu. Czemu więc wcześniej napisaliśmy, że 2022 w grach rozpocznie się z przytupem? A to już musicie zobaczyć sami. Zapraszamy na kolejny odcinek najciekawszych premier gier. Miłego oglądania!

Najlepsze premiery gier stycznia 2021

Źródło: własne