Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów elektronicznej rozrywki – jeśli chodzi o nadchodzące premiery gier to sierpień miło nas zaskoczy. Nie jest może jeszcze poziom gorącej jesieni, ale po zbliżających się tytułach widać już w branży spore ożywienie.

Idzie ku lepszemu

Gracze nie mieli ostatnimi czasy zbyt wielu powodów do radości. Owszem zdarzały się perełki pokroju narracyjnego As Dusk Falls czy uroczo wyglądającego Stray, które w ocenach na Steam zdołało nawet pokonać ostatnie God Of War. Było jednak tego wszystkiego tak mało, że w zasadzie można powiedzieć wręcz, że w lipcu branża gier zapadła w wakacyjny letarg.

Na szczęście dla nas ten okres mamy już chyba za sobą, bo sierpień pod względem nadchodzących premier gier zapowiada się naprawdę dobrze. Dość powiedzieć, że na liście mających zadebiutować wówczas tytułów znalazło się kilka niemal pewnych hitów. Jakich? Tego dowiecie się już z najnowszego odcinka naszego sztandarowego cyku wideo.

Najlepsze premiery gier sierpnia 2022

A na jakie gry w sierpniu 2022 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

Źródło: własne