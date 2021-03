Dzień Kobiet 2021 jest już tuż, tuż. To ostatni moment, by wybrać idealny prezent dla Dziewczyny bliskiej twemu sercu. Nie masz pomysłu, co by to mogło być? Od czegoś w końcu nas masz!

Bukiet róż lub tulipanów, czekoladki, kolacja przy świecach… – to wszystko dobrze sprawdzi się jako prezent na Dzień Kobiet 2021. Jeżeli jednak chcesz przełamać tradycję i postawić na coś mniej oczywistego, to koniecznie czytaj dalej.

Mamy dla ciebie kilkanaście propozycji, wśród których znajdziesz małe akcesoria do pielęgnacji, elektroniczne gadżety oraz ładne rzeczy, do których nie potrzeba prądu. Wszystkie w dobrych cenach (a niektóre nawet w lepszych, bo z okazji Dnia Kobiet trwają promocje). Sprawdź i zainspiruj się.

Praktyczne prezenty na Dzień Kobiet 2021

Soniczne gadżety są ostatnio modne, ale są też naprawdę praktyczne. Nie musisz rozumieć, jak działają, ale wiedz, ŻE działają. Dlatego dobrze, gdy dostrzeżesz w nich ciekawe prezenty na Dzień Kobiet – szczególnie, gdy nie masz pomysłu. Przykładowo masażer pod oczy, taki jak Garett Beauty Eye Lift, pomaga ujędrnić skórę w ich okolicach, a równocześnie ma działanie relaksujące – jeśli chcesz zafundować Pani swojego życia taki kojący zabieg, możesz kupić soniczny masażer pod oczy Garett Beauty Eye Lift za 159 złotych w Empik.

Całkiem inne działanie ma Xiaomi inFace. To soniczna szczoteczka do twarzy, które zadaniem jest zwiększanie dokładności oczyszczania cery, a przy okazji – serwowanie jej przyjemnego masażu. Ten konkretnie model nie tylko jest skuteczny, ale też dobrze leży w dłoni i bez problemu działa 3 miesiące od ładowania do ładowania (tak – to dobry wynik). Jeśli myślisz, że to może być to, sprawdź koniecznie jak prezentuje się soniczna szczoteczka do twarzy Xiaomi inFace za 59 złotych (taniej o 8 zł z kodem WOMAN21) w Morele.

Pozostańmy w temacie kosmetycznych akcesoriów, bo trafionym prezentem może się też okazać lusterko. Nie byle jakie – rzecz jasna – mówimy o propozycji marki BaByliss, które oferuje 8-krotne powiększenie (pozwalające łatwiej dostrzec każdy detal) oraz – co najciekawsze – podświetlenie. To ostatnie może mieć zimną, ciepłą albo całkiem neutralną barwę – w zależności od potrzeb w danej sytuacji. Sprawdź lusterko kosmetyczne BaByliss 8438E za 189 złotych (taniej o 26 zł z kodem WOMAN21) w Morele.

Naszą kolejną propozycją jest elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Delikatnie, ale też niezwykle skutecznie usuwa zabrudzenia, zapewniając zdrowy, biały uśmiech. Jej główka wykonuje ruchy rotacyjne, oscylacyjne i pulsacyjne, a do tego sama informuje, gdy miną zalecane 2 minuty szczotkowania. Nie jest to może najbardziej emocjonujący prezent, ale dowód na to, że o Nią dbasz – na pewno. Nasz wybór to szczoteczka Oral-B Pro 600 3D White za 130 złotych (taniej o 30 zł) w RTV Euro AGD.

Co kupić na Dzień Kobiet? Może „coś” do włosów

Twoja Dziewczyna ma proste włosy, ale chciałaby, żeby jej się kręciły? W takim razie lokówka jest sprzętem, jakiego potrzebuje. W Dzień Kobiet możesz sprawić, by poczuła się jeszcze piękniejsza niż zwykle – sprawiając jej taki właśnie prezent. Model od BaByliss będzie dobrą opcją, ponieważ równie dobrze sprawdza się przy różnych typach włosów, a do tego wykorzystuje jonizację, by ich nie niszczyć. Zobacz, być może zainteresuje cię lokówka BaByliss AS200E za 179 złotych (taniej o 20 zł) w RTV Euro AGD.

A może jest zupełnie odwrotnie i twoja Dziewczyna musi (a właściwie: chce) prostować włosy? Taki zestaw może więc być dla niej rewelacyjnym prezentem. Co to za zestaw? W jego skład wchodzą dwa urządzenia: prostownica i suszarka. To nie jeden, a dwa „cosie” i to naprawdę niezłej jakości – wydajne, wygodne i bezpieczne dla włosów. A ile toto kosztuje? Wcale nie tak dużo – możesz kupić zestaw prostownica + suszarka Remington D3012GP za 130 złotych (taniej o 30 zł) w Neonet.

Słuchawki – uniwersalny prezent na Dzień Kobiet

Nie ma chyba osoby, której nie przydałyby się słuchawki – czy to do słuchania muzyki, podcastów lub audiobooków, czy też do rozmów telefonicznych bez zajmowania sobie rąk. Jeśli twoja Kobieta nie ma słuchawek albo narzeka na swój stary model, możesz jej na 8 marca sprezentować nowy. Najlepiej bezprzewodowy, koniecznie – dobrze brzmiący. Ten potrafi zaskoczyć jakością, szczególnie jak na swoją cenę. Sprawdź słuchawki douszne Accura Cambria ACC-S1718 za 60 złotych (taniej o 59 zł) w Komputronik.

Jeśli jednak celujesz w sprzęt wyższej klasy, to lepszym rozwiązaniem mogą być AirPody – całkowicie bezprzewodowe słuchawki, którym trudno cokolwiek zarzucić pod względem jakości audio, komfortu użytkowania czy jakości wykonania. Oczywiście taka wysoka półka wiąże się ze znacznie większym wydatkiem. Jeśli dla ciebie to nie problem, to kupisz słuchawki douszne Apple AirPods II za 650 złotych w Media Expert.

A może smartwatch? Na Dzień Kobiet idealny

Smartwatch to idealny prezent na Dzień Kobiet, o ile liczysz się z wydatkiem na poziomie kilku stówek. To inwestycja, która zwróci się uśmiechem twojej Dziewczyny. Taki Galaxy Watch Active najlepiej sprawdzi się na nadgarstku aktywnej użytkowniczki – za sprawą wielu funkcji fitness i wellness. Gadżet prezentuje się stylowo, dzięki czemu dobrze komponuje się nie tylko ze strojem treningowym, ale też na co dzień. Sprawdź smartwatch Samsung Galaxy Watch Active za 498 złotych w Amazon.

Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej może być Watch GT 2 marki Huawei – lekki, smukły i gustowny, a przy tym po brzegi napakowany funkcjami. Ma spory katalog trybów treningowych, monitoruje sen i pomaga się obudzić, a do tego pozwala trzymać rękę na pulsie, wyświetlając powiadomienia z telefonu. Jeśli chcesz, to możesz kupić smartwatch Huawei Watch GT2 42mm za 599 złotych (taniej o 200 zł) w Media Expert.

Najpopularniejszy prezent na świecie

Książka jest jednym z najczęściej wybieranych prezentów. I nie ma się co kłócić – to też jeden z najlepszych prezentów, jakie możesz podarować komuś, na kim ci zależy. Wybór jest oczywiście olbrzymi i to do ciebie należy podjęcie decyzji o konkretnym tytule. Jeśli jednak szukasz inspiracji, to możemy polecić na przykład nowinkę Marty Dymek o kuchni roślinnej – to książka Jadłonomia po polsku za 35 złotych (taniej o 35 zł) w Amazon.

Inną ciekawą opcją może być jeden z najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy. Normalni ludzie – bo o nim mowa – skłania do myślenia. O zagrożeniach społecznych w XXI wieku. O życiu współczesnych nastolatków. I o tym, dokąd prowadzi nas technologia. A wszystko to ubrane jest w spójną i wciągającą fabułę. Jeśli to cię zainteresowało, to być i twoją Kobietę zainteresuje książka Normalni ludzie za 22 złote (taniej o 18 zł) w Empik.

A jeżeli nie chcesz ograniczać się do jednej czy dwóch książek i chcesz, by twoja Dziewczyna też nie musiała za każdym razem wybierać, który konkretnie tytuł ze sobą zabrać, to z pomocą przychodzi technologia. Czytnik e-booków rozwiązuje ten problem – z nim może mieć dziesiątki, setki, a nawet tysiące książek zawsze przy sobie (i nawet tego nie czuć). Teraz możesz kupić czytnik e-booków Kindle 10 za 419 złotych (taniej o 59 zł) w MediaMarkt.

A może coś ładnego… Albo pachnącego…

Czasem po prostu trzeba wziąć laptopa ze sobą – na uczelnię, do pracy albo i do znajomych. Przeznaczone do tego torby zwykle są czarne lub szare… po prostu nudne. Z okazji Dnia Kobiet możesz sprawić, że twoja Dziewczyna będzie się wyróżniać. Możesz kupić jej coś, co wygląda zupełnie jak torebka, ma ładny, kwiecisty styl, a i tak zapewnia pełną ochronę notebooka o przekątnej 15,6 cala. Zobacz jak wygląda torba na laptopa Canvaslife navy rose za 78 złotych (taniej o 22 zł) w Komputronik.

Możesz też zadbać o odpowiedni nastrój i kupić Dziewczynie świecę zapachową. Ta jest wykonana z naturalnego wosku, w którym zatopiony jest bawełniany knot, zamknięta w gustownym słoiczku i pachnąca niezwykle słodko i przyjemnie. Aromat przypomina świeże ciasteczka z cytrusowym nadzieniem i waniliowym lukrem. Pycha! Zobacz jaka jest świeca Yankee Candle Rainbow Cookie za 90 złotych (taniej o 20 zł) w Komputronik.

Wierzymy, że udało ci się znaleźć ten idealny prezent. A może masz własną propozycję? Podziel się nią z innymi w komentarzu!

benchmark.pl współpracuje w ramach afiliacji z ww.