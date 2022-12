Wigilia już za tydzień. Czy w związku z tym warto jeszcze kupować prezenty przez Internet? Czy sklepy zdążą wysłać do nas paczki, a kurierzy – dostarczyć je pod wskazany adres?

Wciąż zwlekasz? To już naprawdę ostatni moment na zakup prezentów

To zrozumiałe, że chcesz wybrać najlepsze prezenty pod choinkę dla swoich bliskich. Czas jednak goni i jeśli jeszcze chwilę poczekasz, to możesz zostać z niczym. Do Gwiazdki pozostał już tylko tydzień, a osób w takiej sytuacji jak twoja, jest zdecydowanie więcej. Te ostatnie dni to szalenie… szalony okres dla sklepów i kurierów, dlatego nie zwlekaj, jeśli chcesz mieć pewność, że paczka dotrze do ciebie na czas. Dobra wiadomość jest taka, że masz jeszcze trochę czasu, zła – że „trochę” to w tym przypadku i tak łagodne słowo.

Dostawa przed Wigilią gwarantowana przez InPost

Podobnie jak w poprzednich latach InPost zdecydował się na udzielenie gwarancji dostawy paczek przed Gwiazdką. Zasada jest prosta: jeśli przesyłka zostanie nadana najpóźniej 22 grudnia o godzinie 13.00, to paczka na 100% dotrze do odbiorcy przed Wigilią, a właściwie: najpóźniej w Wigilię.

Co ważne, dotyczy to zarówno dostaw do Paczkomatów i PaczkoPunktów, jak i kurierskich doręczeń do rąk własnych. (Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie InPostu).

A co na to pozostałe firmy kurierskie?

DHL deklaruje, że będzie rozwozić paczki w Wigilię, ale szczegółów nie podaje.

deklaruje, że będzie rozwozić paczki w Wigilię, ale szczegółów nie podaje. DPD będzie rozwozić paczki w Wigilię do godziny 14.00, ale tylko te nadane dzień wcześniej z dodatkową usługą „Dostawa w sobotę”. Jeśli chodzi o pozostałe przesyłki nadane wcześniej, to nie daje żadnej gwarancji, choć dołoży wszelkich starań, by dotarły na czas.

będzie rozwozić paczki w Wigilię do godziny 14.00, ale tylko te nadane dzień wcześniej z dodatkową usługą „Dostawa w sobotę”. Jeśli chodzi o pozostałe przesyłki nadane wcześniej, to nie daje żadnej gwarancji, choć dołoży wszelkich starań, by dotarły na czas. GLS będzie rozwozić paczki w Wigilię, ale tylko te z wykupioną usługą „SaturdayService”. Na pozostałe nie daje żadnej gwarancji, choć dołoży starań, by te nadane w czwartek także dotarły w piątek.

będzie rozwozić paczki w Wigilię, ale tylko te z wykupioną usługą „SaturdayService”. Na pozostałe nie daje żadnej gwarancji, choć dołoży starań, by te nadane w czwartek także dotarły w piątek. UPS będzie dostarczać paczki w Wigilię, ale tylko te w ramach usługi „Express-Dostawa w sobotę”. Pozostałe przesyłki będą dostarczane do piątku, przy czym już teraz należy liczyć co najmniej jeden dodatkowy dzień na dostawę.

będzie dostarczać paczki w Wigilię, ale tylko te w ramach usługi „Express-Dostawa w sobotę”. Pozostałe przesyłki będą dostarczane do piątku, przy czym już teraz należy liczyć co najmniej jeden dodatkowy dzień na dostawę. Pocztex będzie rozwozić paczki w Wigilię, ale tylko w kilku dużych miastach (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku, Radomiu, Szczecinie, Łodzi czy Lublinie). Nie daje przy tym żadnej gwarancji.

Dlaczego deklaracja kuriera znaczy tu niewiele?

Kurier może sobie gwarantować dostawę w takim lub innym czasie, ale to sprzedawca odgrywa w tej grze kluczową rolę. Wszak nawet najszybszy kurier nie zdoła dostarczyć paczki, jeśli ta… nie zostanie nadana. A to właśnie od czasu przekazania przesyłki firmie logistycznej wszystko zależy.

Czy sklepy gwarantują dostawę przed Gwiazdką?

Nie tylko dla kurierów, ale i sprzedawców okres przedświąteczny jest niezwykle intensywny. Zamówień jest w tym czasie zdecydowanie więcej, co siłą rzeczy może powodować wydłużenie procesu przygotowania paczki do wysyłki.

Mimo to największe elektromarkety w Polsce przekonują na swoich stronach, że są w stanie zaoferować wysyłkę w typowym czasie (zwykle 1 dzień), choć równocześnie nie dają na to żadnej gwarancji. Wyróżnić postanowił się tu Komputronik, który deklaruje, że każde zamówienie złożone do 21 grudnia dotrze do klienta przed Wigilią.

Bardzo jasną informację na temat tego, czy dostawa paczki spodziewana jest przed czy po Bożym Narodzeniu, przekazuje także polski Amazon – bezpośrednio na karcie każdego produktu.

To kiedy kupować te prezenty?

Najlepszy czas na zakup prezentów… już minął. Wciąż jednak realny jest scenariusz, w którym wszystko kończy się szczęśliwie i przesyłki docierają na czas. Najlepiej jednak jeśli nie będziesz zwlekać ani chwili dłużej i wykorzystasz nadchodzący weekend, by wreszcie wybrać i zamówić gwiazdkowe podarki.

W ostateczności zrób to zaraz na początku przyszłego tygodnia, ale im dłużej będziesz czekać, tym większe ryzyko, że prezenty dotrą do ciebie, gdy po karpiu zostaną już tylko ości.

