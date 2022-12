Kupowanie gwiazdkowych prezentów na ostatnią chwilę wcale nie musi być skazane na porażkę. Ba, Komputronik gwarantuje dostawę przed Świętami, a do tego jeszcze oferuje świetne urządzenia w mocno obniżonych cenach.

Gwarancja dostawy przed Gwiazdką i superniskie ceny w Komputronik

Wielu z nas zostawia kupowanie prezentów na ostatnią chwilę, a później martwi się, czy aby na pewno zdążą dotrzeć przed Gwiazdką. Aby zrzucić z nas ten ciężar Komputronik oferuje gwarancję dostawy. Jeśli tylko złożysz zamówienie do 21 grudnia, to możesz mieć absolutną pewność, że paczka dotrze do Ciebie przed Wigilią.

Komputronik stara się też zainspirować tych, którzy nie mają pomysłu na prezent. Podpowiada, które urządzenia szczególnie warto kupić na tę okazję i – mało tego – wybrane produkty oferuje w zdecydowanie niższych cenach. Wielka promocja na Święta Bożego Narodzenia to szansa, by sprawdzony sprzęt kupić o kilkadziesiąt albo i kilkaset złotych taniej niż normalnie. Co więc warto wziąć pod uwagę?

Klawiatura, myszka lub drukarka – praktyczne, ale nie nudne prezenty pod choinkę

Na przykład małą, ale zdecydowanie nieskromną klawiaturę gamingową Razer Huntsman Mini z przełącznikami optycznymi, które raz że gwarantują błyskawiczną reakcję, to jeszcze – dwa – są bardziej wytrzymałe od tradycyjnych switchów, bo też mają mniej ruchomych części. Sporo wytrzymają także znaki na nakładkach klawiszy, ponieważ zostały naniesione metodą podwójnego wtrysku.

Efektowne podświetlenie Chroma RGB i wbudowana pamięć na 5 profili to kolejne atuty tej klawiatury, która za sprawą swojej niezwykle zwartej konstrukcji zajmuje bardzo mało miejsca i bez problemu można ją przenosić. Teraz dostępna jest w wyraźnie obniżonej cenie: 369 zł (zamiast 529 zł).

A może szukasz prezentu dla kogoś kto wciąż narzeka na swoją myszkę – że nieporęczna, że się gubi i że strasznie głośno klika? Logitech M330 Silent Plus rozwiązuje wszystkie te problemy. Dobrze leży w dłoni, dla której stanowi przy okazji solidne podparcie, dobrze radzi sobie z działaniem właściwie na każdej powierzchni, a do tego jej przyciski są o 90% cichsze niż w tradycyjnej myszce.

Dodatkowym plusem jest niezawodna łączność bezprzewodowa, dzięki której użytkowników nie ograniczają żadne kabelki. Równocześnie żywotność baterii sięga aż dwóch lat. Teraz myszka ta dostępna jest w cenie obniżonej o pięć dyszek: 129 zł (zamiast 179 zł).

Czas na fajny pomysł na prezent z gatunku wyjątkowo praktycznych i naszym typem jest wielofunkcyjna drukarka atramentowa HP DeskJet 3762 WiFi. Tak jak sugeruje to nazwa, urządzenie oferuje łączność bezprzewodową, a nawet pozwala na bezpośredni wydruk z telefonu czy tabletu. A że przy tym wszystkim zajmuje niewiele przestrzeni, to bez trudu znajdzie się dla niej miejsce w każdym pokoju.

Urządzenie HP oferuje całkiem szybkie drukowanie w wysokiej rozdzielczości: zarówno w trybie mono, jak i w kolorze. Do tego pozwala na skanowanie i kopiowanie dokumentów. Użyj kodu XMAS22 , aby obniżyć cenę produktu o pięć dych – do 249 zł (zamiast 299 zł).

A może coś większego? Laptop albo smartfon w promocyjnej cenie

Gdy dysponujesz wyraźnie większym budżetem, to strzałem w dziesiątkę może okazać się nowiutki laptop gamingowy. HP Victus 16-e1145nw (715M3EA) to przenośna bestia to gier, wyposażona w sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5, 16 GB pamięci RAM i grafikę GeForce RTX 3050 Ti. Taka specyfikacja jest gotowa na przyjęcie większości współczesnych tytułów, a dysk SSD o pojemności 512 GB sprawia, że zmieści się ich sporo.

Pozytywnie na komfort rozgrywki wpływa także duży, 16,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. Z kolei pod kątem rozgrywki wieloosobowej producent zadbał o szybkie Wi-Fi 6 i gigabitowy port LAN. Na Święta Komputronik zdecydował się obniżyć cenę produktu do poziomu 4499 zł (zamiast 5599 zł).

Świetnym kandydatem do tytułu idealnego prezentu świątecznego wydaje się również smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G. Nasz Tomek, który miał okazję go przetestować, na pytanie „czy to dobry smartfon?” odpowiedział: „tak! Nawet bardzo dobry! Używa się go fantastycznie. Działa szybko, jest nowoczesny, wygodny, wodoszczelny, ma znakomity wyświetlacz i dobre aparaty”.

Spójrzmy szybko na specyfikację: ten telefon ma 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED, 6 GB RAM-u, superszybkiego Snapdragona 888, potrójny aparat z tyłu, wszystkie kluczowe technologie bezprzewodowe oraz Androida 12. Cena smartfona wynosi tylko 2999 zł, a do tego część kasy wróci do Ciebie w ramach cashbacku.

Drobne prezenty też mogą dać frajdę. Sprawdź te oferty w Komputronik

Były już droższe, to czas na mniejsze i tańsze prezenty. Choć może wydawać się niepozorna, karta pamięci to dobry prezent, a na pewno taki, który wielu osobom się przyda. SanDisk Ultra microSDXC 128 GB to pojemna, a przy tym bardzo szybka karta, osiągająca transfery rzędu 140 MB/s. Dzięki temu w ciągu minuty jesteśmy w stanie przesłać nawet 1000 zdjęć.

Karta została zoptymalizowana pod kątem współpracy z telefonami i tabletami z systemem Android. Klasa A1 oznacza, że aplikacje w tym systemie uruchamiają się po prostu szybciej. Jeśli chcesz komuś sprawić taki prezent, to teraz kupisz go taniej, bo już za 49,90 zł (zamiast 74,90 zł).

Podobnie jak karta pamięci, tak i słuchawki są niezwykle uniwersalnym prezentem. Dlatego też warto choćby w kilku zdaniach wspomnieć o świetnym urządzeniu, jakim są bezprzewodowe słuchawki Fresh ‘n Rebel Caps 2 Bluetooth. Przyjemnie grają, wygodnie leżą i świetnie wyglądają – spełniają więc wszystkie kluczowe wymogi, jakie należałoby stawiać tego typu sprzętowi.

Do tego jeszcze długo działają: jedno, 2-godzinne ładowanie pozwala cieszyć się muzyką przez kolejne 15 godzin. I wypada wspomnieć, że już normalnie te słuchawki dostępne są w bardzo atrakcyjnej cenie, a teraz kupisz je nawet taniej: za 119 zł (zamiast 159 zł).

Na koniec zostawiliśmy natomiast prawdziwą perełkę w przedświątecznej akcji sklepu Komputronik. Jest nią męska golarka elektryczna Braun 8385cc, oferująca wyjątkowo efektywne i precyzyjne, a przy tym delikatne golenie zarówno na sucho, jak i na mokro. Jej cztery ostrza wykonują nawet 30 000 cięć na minutę, a technologia SynchroSonic gwarantuje idealny poślizg.

Elementem zestawu jest ponadto baza, która nie tylko ładuje urządzenie, ale też czyści jego głowicę i zapewnia smarowanie. Równie duże wrażenie, co sam sprzęt, robi obniżka jego ceny – ta w promocji wynosi tylko 849 zł (zamiast 1699 zł). Co więcej, po rejestracji możesz liczyć jeszcze na 150 zł cashbacku.

Nie musisz płacić od razu – Komputronik oferuje (odroczone) raty na Święta

Wybrane produkty, o których wspominamy w tej publikacji, możesz także kupić na raty. Komputronik oferuje trzy warianty:

8 rat RRSO 0% – bez żadnych dodatkowych wymagań,

10 rat RRSO 0% – przy zakupie z Gwarancją Beztroski,

50 rat z odroczeniem spłaty pierwszej z nich o 3 miesiące.

Z każdej z tych opcji możesz skorzystać aż do Świąt (a nawet dłużej, ale wtedy to już chyba bez znaczenia – przynajmniej w kontekście gwiazdkowych prezentów). Już teraz więc rozejrzyj się w sklepie Komputronik za idealnymi podarkami i spraw bliskim tak dużą radość, jak to tylko możliwe. Wesołych Świąt!