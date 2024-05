Amazon aktualizuje ofertę na gry w ramach Prime Gaming. W maju abonenci odbiorą dziewięć tytułów i nie brakuje tu naprawdę solidnych marek.

Abonament Amazon Prime wykracza daleko poza standardowe oglądanie filmów i seriali. W usłudze jest miejsce dla graczy, którzy systematycznie powiększą swoją kolekcję gier na PC dzięki Prime Gaming. Poznaliśmy wreszcie szczegóły oferty na maj 2024. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze.

Lista gier Prime Gaming: maj 2024

Tomb Raider Game of the Year Edition - gra dostępna od 2 maja (GOG)

LEGO STAR WARS III: The Clone Wars - gra dostępna od 2 maja (GOG)

Dark City: International Intrigue - gra dostępna od 9 maja (Amazon Games App)

Fallout 3: Game of the Year Edition - gra dostępna od 9 maja (GOG)

Nine Witches: Family Disruption - gra dostępna od 9 maja (Amazon Games App)

Electrician Simulator - gra dostępna od 9 maja (Epic Games Store)

100 Doors Games: Escape from School - gra dostępna od 16 maja (Legacy Games Code)

The Forgotten City - gra dostępna od 16 maja (Amazon Games App)

Spirits of Mystery: Whisper of the Past - gra dostępna od 23 maja (Amazon Games App)

Obecność gry Fallout 3 w wersji GOTY nie powinna dziwić, wszak o tej marce jest ostatnio bardzo głośno. Serial Fallout, za który odpowiada Amazon Prime Video, okazał się niebywałym sukcesem.

Tomb Raider i Star Wars to marki same w sobie, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Nie zabrakło mniejszych, lecz nadal ciekawych produkcji jak relaksujący i pozytywnie oceniony na Steamie Electrician Simulator. Z kolei narracyjna gra-modyfikacja pod tytułem The Forgotten City pozwoli graczom cofnąć się o 2000 lat w przeszłość, do czasów starożytnego Rzymu. Słowem: każdy powinien znaleźć w tej ofercie coś dla siebie.

Źródło: Amazon Prime