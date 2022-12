Sytuacja na rynku topowych procesorów robi się coraz ciekawsza. Nowy model AMD – Ryzen 9 7950X jest dostępny w jeszcze niższej cenie, co mocno podnosi jego atrakcyjność. Teraz to absolutny hit z górnej półki!

AMD Ryzen 9 7950X to najwydajniejszy procesor z generacji Zen 4 – układ oferuje świetne osiągi, a do tego współpracuje z funkcjonalną platformą AM5. Taki sprzęt to marzenie entuzjastów i twórców treści. Szczególnie teraz, gdy można go wyhaczyć bardzo dobrej cenie.

AMD jeszcze mocniej obniża cenę procesora Ryzen 9 7950X. Teraz to absolutny hit!

Producent niedawno już obniżył ceny procesorów Ryzen 7000, co znacznie poprawiło ich atrakcyjność na tle konkurencyjnych modeli Intel Core 13. generacji. Wracamy jednak do tematu, bo teraz topowy model jeszcze bardziej potaniał.



Procesor Ryzen 9 7950X można już kupić za nieco ponad 3 tys. złotych!

Ryzen 9 7950X debiutował w cenie 4200 złotych, ale jego cena została obniżona do 3600 złotych. Teraz staniał o kolejne 500 złotych – w dużych sklepach można go znaleźć za 3000 – 3100 złotych. Przy takiej wycenie mówimy o dużo lepszej propozycji względem konkurencyjnego modelu Core i9-13900K (który też nieco potaniał).

Specyfikacja wygląda mocarnie. Ryzen 9 7950X oferuje 16 rdzeni i 32 wątki Zen 4 - standardowo pracują one z taktowaniem 4,5 GHz, ale w trybie Boost może ono wzrosnąć do 5,7 GHz. Producent przewidział też 64 MB pamięci podręcznej L3, obsługę dwukanałowych pamięci DDR5-5200 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon (2 CU). Procesor cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 170 W, a entuzjastów zainteresuje możliwość podkręcania.

Słabsze procesory Ryzen 7000 też w coraz lepszych cenach

Pozostałe, słabsze modele też mocniej potaniały. Ryzen 9 7900X jest dostępny za 2600 złotych (zamiast 3100 złotych), Ryzen 7 7700X za 1900 złotych (zamiast 2150 złotych), a Ryzen 5 7600X za 1400 złotych (zamiast 1650 złotych). Widać zatem, że AMD mocno przycisnęło cenami (przynajmniej na koniec roku, bo nie wiadomo jak długo potrwają przeceny). Ciekawe co na to konkurencja...

Źródło: inf. własna, Ceneo, AMD