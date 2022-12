Kobieta w udawanej ciąży przemycająca procesory? Sytuacja wydaje się komiczna, ale takie rzeczy dzieją się naprawdę… w Chinach.

Przemytnicy chyba nigdy nie przestaną nas zadziwiać. Podobnie było i tym razem – chińskie media informują o przemycie procesorów, którego miała się dopuścić... kobieta w udawanej ciąży.

Kobieta w udawanej ciąży przemycała w procesory Intel

Celnicy zatrzymali ciężarną kobietę, która poruszała się z Zhuhai w prowincji Guangdong do Makau przez port Gongbei w Zhuhai. Podejrzenia służ wzbudziło nietypowe poruszanie się mieszkanki (szczególnie jak na kobietę w tak zaawansowanej ciąży).

W trakcie kontroli okazało się, że kobieta nosi atrapę brzucha ciążowego, w którym schowano 202 najnowsze procesory Intel Core (podobno chodzi o modele 12. generacji) oraz 9 telefonów Apple iPhone.

Przemyt procesorów i telefonów pozwoliłby uniknąć kobiecie płacenia cła za import sprzętu. Nie wiadomo jaka będzie grozić jej kara.

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy tego typu przypadek, gdy mieszkańcy Chin przemycają sprzęt komputerowy. Jakiś czas temu jeden z przemytników przykleił sobie procesory 10. generacji do brzucha, a inny modele Core 12. generacji do łydek.

Źródło: MyDrivers, HKEPC