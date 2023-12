Procesor z PS5 do kopania kryptowalut? A czemu nie

Wielki szał na wydobywanie kryptowalut już jest dawno za nami. Wielu górników już od dłuższego czasu zaczęło wyprzedawać swoje koparki (w całości lub na części). Niedawno w serwisie eBay pojawiła się bardzo intrygująca oferta sprzedażowa. Co takiego zawiera?

Jak zapewne większość z Was wie, do wydobywania lwiej części kryptowalut najlepiej służyły wydajne procesory graficzne, o jak najniższym poborze mocy. Gdy takowych zaczęło zwyczajnie brakować na rynku, wiele firm zaczęło tworzyć coraz dziwniejsze konstrukcje, które miały zaspokoić olbrzymi popyt. Kombinowano z procesorami ARM i RISC-V, czy przerabiano GPU z laptopów na wersje desktopowe. ASRock w tym czasie zaprezentował bardzo dziwny twór – BC-250 Mining Rig, który składał się z dwunastu jednostek SoC Ariel/Oberon, przeznaczonych pierwotnie dla PlayStation 5.

Użytkownik eBay (dta6113-1ehhi7) kilka dni temu postanowił wystawić na sprzedaż część pierwotnej konstrukcji od tajwańskiego producenta. W swojej ofercie ma 5 jednostek BC-250, a każda z nich składa się z okrojonego APU z konsoli od Sony. Różnica polega na tym, że tutaj jest do dyspozycji sześć (z ośmiu) rdzeni CPU, aktywne GPU o taktowaniu rdzenia i pamięci odpowiednio 1145 i 450 MHz (ponoć podlegają OC), oraz 8 (z 16) GB pamięci RAM GDDR6.

Osoba wystawiająca aukcję zamieściła także post na forum Linus Tech Tips, w którym szczegółowo opisała inne istotne aspekty. Każda jednostka BC-250 wymaga do działania zasilania 12V ze złącza dla GPU (8-pin), a przy tym pobiera około 90 watów. Dodatkowo na każdej z tych kart można bez problemu zainstalować system operacyjny (dta6113-1ehhi7 wykorzystywał dystrybucję Ubuntu na 32 GB pamięciach flash). Oczywiście jak przystało na „komputer”, do dyspozycji mamy podstawowe złącza I/O – 2x USB 2.0, 2x USB 3.x, DisplayPort oraz Ethernet.

Jaką kwotę życzy sobie sprzedający za każdą jednostkę BC-250? Otóż jest to „zaledwie” jakieś 40-45% pierwotnej ceny, czyli 500 dolarów amerykańskich za sztukę (około 1975 zł). Biorąc pod uwagę, że cała macierz 12 jednostek w dniu premiery kosztowała 14 800 dolarów, to cena nie wydaje się wygórowana. Gorzej, gdy zderzymy ją z rzeczywistością rynku kryptowalut, gdzie wydobywanie stało się niemożliwe lub mało opłacalne. Co ciekawe, na dzień pisania tego tekstu, już w ofercie sprzedawcy pozostały 4 jednostki BC-250.

Prawdopodobnie jest to jeden z niewielu filmów o produkcie ASRock BC-250

A co Wy sądzicie o tym wytworze myśli kryptowalutowej? Mielibyście jakieś zastosowanie dla tego „komputera” w dzisiejszych czasach?

Źródło: tom’s Hardware, VideoCardz