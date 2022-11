Chińscy producenci podzespołów komputerowych chyba nigdy nie przestaną nas zadziwiać. Ostatnio w sprzedaży pojawiła się karta graficzna do komputerów… oparta o mobilny układ GeForce RTX 3070 Ti.

Na rynku znajdziemy całą gamę kart graficznych do gier z różnych segmentów wydajnościowych. Chińscy inżynierowie wpadli jednak na pomysł, aby wydać jeszcze jeden model… który oficjalnie nie istnieje.

Mobilna karta GeForce RTX 3070 Ti w wersji do komputerów

Mowa o mobilnym układzie GeForce RTX 3070 Ti, przeznaczonym dla gamingowych laptopów, który został wydany jako zwykła karta graficzna do komputerów stacjonarnych.



Karta jest rozpoznawana jako mobilny układ GeForce RTX 3070 Ti

Mobilny GeForce RTX 3070 Ti oferuje słabszą specyfikację względem desktopowej karty GeForce RTX 3070 Ti. Można powiedzieć, że bliżej mu do desktopowego GeForce RTX 3070 (bez dopisku Ti) i zapewne na podobną wydajność można tutaj liczyć.

Model GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 Ti

(mobilna karta) GeForce RTX 3070 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA104 GA104 GA104 Jednostki cieniujące 6144 5888 5888 Jednostki teksturujące 192 184 184 Jednostki rasteryzujące 96 96 96 Rdzenie Tensor 192 (3. gen) 184 (3. gen) 184 (3. gen) Jednostki RT 48 (2. gen) 46 (2. gen) 46 (2. gen) Taktowanie bazowe 1580 MHz 915 MHz 1500 MHz Taktwanie Boost 1770 MHz 1410 MHz 1725 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci wideo 19 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 608 GB/s 448 GB/s 448 GB/s Współczynnik TDP 290 W 220 W 220 W Cena (sugerowana) $599 - $499

Producent zastosował układ graficzny Ampere GA104 z 5888 jednostkami CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Warto zauważyć, że mobilna karta pracuje też z niższymi zegarami (ale też cechuje się niższym poborem mocy - współczynnik TDP oszacowano na 220 W, zasilanie doprowadza tutaj 8-pinowa wtyczka).

Sprzedawana karta została wyposażona w podstawowe chłodzenie – to dwuslotowa konstrukcja z dwoma wentylatorami. Do dyspozycji oddano cztery wyjścia wideo: HDMI i trzy DisplayPort.

W Chinach karta została wyceniona na równowartość około 2000 złotych. To dużo lepsza cena niż za GeForce RTX 3070 Ti czy nawet GeForce RTX 3070. Należy jednak pamiętać, że do podanej kwoty należy jeszcze doliczyć cło i podatki, co już zmniejsza atrakcyjność zakupu sprzętu.

Warto dodać, że to nie jedyny tego typu "wynalazek" chińskich inżynierów. Wcześniej pisaliśmy np. o mobilnej karcie GeForce RTX 3060.

Źródło: VideoCardz, Alliexpress