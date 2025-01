Konferencja AMD na targach CES 2025 obfitowała w zapowiedzi sprzętów, które w najbliższych miesiącach trafią do komputerów i laptopów. Producent zaprezentował procesory Ryzen 9000X3D, karty graficzne Radeon RX 9000 oraz rewolucyjne układy Ryzen AI Max 300.

AMD rozpoczęło rok 2025 z rozmachem, zapowiadając podczas konferencji na targach CES 2025 nowe procesory i karty graficzne. Co prawda oficjalna premiera sprzętu odbędzie się dopiero za kilka miesięcy, ale już teraz możemy podzielić się pierwszymi szczegółami na temat ich specyfikacji i wydajności. Jest na co czekać!

AMD Ryzen 9 9950X3D i 9900X3D

Za nami premiera procesora AMD Ryzen 7 9800X3D, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem testerów. Producent nie zamierza na tym poprzestaawać i planuje wydać dwie kolejne jednostki Ryzen 9000 (Zen 5) z pamięcią 3D V-Cache – mowa oczywiście o modelu Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D.

Model Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 9950X3D Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 8/16 12/24 16/32 Taktowanie/Boost 4,7/5,2 GHz ?/5,5 GHz ?/5,7 GHz Pamięć L3 + X3D 32 + 64 MB 64 + 64 MB 64 + 64 MB Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TDP 120 W 120 W 170 W Cena premierowa $479 ? ?

Nowe modele mają wyróżniać się pamięcią podręczną 3D V-Cache, ale zaoferują więcej rdzeni, więc sprawdzą się nie tylko podczas grania, ale też podczas tworzenia treści.

Co prawda nowe procesory mają trafić do sprzedaży w pierwszym kwartale 2025 r. i wtedy poznamy ich dokładne osiągi, ale producent już teraz chwali się możliwościami topowego modelu Ryzen 9 9950X3D i porównuje go do najwydajniejszych jednostek obecnie dostępnych na rynku. Podobno będzie to najwydajniejszy procesor dla graczy i twórców treści.

Nowa jednostka średnio ma być o 8 proc. wydajniejsza w grach od poprzedniego modelu Ryzen 9 7950X3D i o 20 proc. względem konkurencyjnego modelu Core Ultra 9 285K. Warto jednak zwrócić uwagę, że dużo tutaj będzie zależeć od konkretnej gry, bo w niektórych tytułach różnica ma wynosić kilka proc., a w niektórych nawet kilkadziesiąt.

Nowa jednostka ma też świetnie wypadać w programach. Średnia przewaga względem poprzednika – Ryzen 9 7950X3D ma wynosić 13 proc., natomiast względem konkurencyjnego modelu Core Ultra 9 285K będzie to 10 proc. Tutaj też dużo będzie zależeć od konkretnego zastosowania.

Procesory AMD Ryzen 9000 do laptopów

Procesory Ryzen 9000 i Ryzen 9000X3D podbiły komputery stacjonarne, ale podobne modele trafią także do topowych laptopów. W planach producenta są trzy jednostki: Ryzen 9 9850HX, Ryzen 9 9955HX, a także Ryzen 9 9955HX3D (specjalna wersja z pamięcią 3D V-Cache przeznaczona do najwydajniejszych laptopów dla graczy).

Model Ryzen 9 9850HX Ryzen 9 9955HX Ryzen 9 9950HX3D Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 12/24 16/32 16/32 Taktowanie do 5,2 GHz do 5,2 GHz do 5,4 GHz Pamięć L3 + X3D 32 + 32 MB 32 + 32 MB 64 + 64 MB TDP 54 W 54 W 54 W

Układy mają bazować na architekturze Zen 5. W przypadku Modelu Ryzen 9 9950HX3D producent wprowadzi też pamięć 3D V-Cache, co powinno przełożyć się na dużo lepsze osiągi w grach (jednostka zapewne trafi do najwydajniejszych laptopów dla graczy).

Zainteresowani laptopami z procesorami Ryzen 9000HX i 9000HX3D muszą uzbroić się w cierpliwość, bo dostępności pierwszych modeli spodziewamy się w pierwszej połowie 2025 r. (patrząc na wcześniejsze zapowiedzi producenta, raczej będzie to koniec pierwszej połowy roku).

Karty graficzne Radeon RX 9000

Podczas konferencji ujawniono pierwsze szczegóły dotyczące nowych kart graficznych Radeon opartych na architekturze RDNA 4. Po serii Radeon RX 7000 (RDNA 3) na rynek trafią modele z serii Radeon RX 9000, podczas gdy seria Radeon RX 8000 ma być zarezerwowana dla zintegrowanych układów bazujących na architekturze RDNA 3.5.

Co istotne, producent planuje zmienić schemat oznaczeń kart graficznych. Nowe nazewnictwo ma ułatwić porównywanie produktów AMD z modelami NVIDII. W związku z tym zamiast serii takich jak Radeon RX 9700 i RX 9600, pojawią się modele oznaczone jako Radeon RX 9070 i RX 9060.

Nowe układy graficzne zostaną wykonane w 4-nanometrowym procesie litograficznym. Producent ma zastosować zoptymalizowane jednostki obliczeniowe (CU), co wpłynie też na lepsze osiągi w Ray Tracingu. Nowe układy zaoferują dużo lepsze osiągi w zastosowaniach AI.

Ciekawostką ma być też wsparcie dla technologii FSR 4 (FidelityFX Super Resolution 4), która została zaprojektowana typowo pod kątem architektury RDNA 4. Za skalowanie rozdzielczości będzie odpowiadać uczenie maszynowe, co powinno jeszcze lepiej poprawić osiągi kart i jakość generowanego obrazu. Czy tak będzie? Przekonamy się już podczas testów (jedną z pierwszych gier wspierających FSR 4 będzie Call of Duty Black Ops 6).

Producent nie ujawnił jeszcze szczegółów dotyczących specyfikacji i wydajności planowanych modeli. Potwierdzają się przecieki jakoby producent odpuścił topowy segment wydajnościowy.

Wiadomo, że seria Radeon RX 9070 ma plasować się w średnio-wyższym segmencie, oferując wydajność porównywalną z modelami Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 GRE i Radeon RX 7800 XT. Z kolei seria Radeon RX 9060 ma znaleźć się w średnio-niższym segmencie, z wydajnością zbliżoną do kart Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7700 XT i RX 7600 XT.

Jako pierwsze na rynku mają pojawić się modele Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT – premiery kart spodziewamy się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. i od razu na rynku powinny pojawić się autorskie wersje z ulepszonymi chłodzeniami.

Ryzen AI 300 i Ryzen AI Max 300

W ubiegłym roku na rynku zadebiutowały wydajniejsze jednostki Ryzen AI 300 (Strix Point), które trafiły do kompaktowych laptopów. Producent zastosował hybrydową architekturę, która łączy dwa typy rdzeni: Zen 5 i Zen 5c, a także zintegrowaną grafikę na bazie architektury RDNA 3.5 i akcelerator sztucznej inteligencji XDNA 2.

Model Ryzen AI 5 340 Ryzen AI 7 350 Ryzen AI 9 365 Ryzen AI 9 HX 370 Ryzen AI 9 HX 375 Generacja Zen 5/Zen 5c Zen 5/Zen 5c Zen 5/Zen 5c Zen 5/Zen 5c Zen 5/Zen 5c Rdzenie/wątki 6/12

?

? 8/16

?

? 10/20

4x Zen 5

6x Zen 5c 12/24

4x Zen 5

8x Zen 5c 12/24

4x Zen 5

8x Zen 5c Taktowanie do 4,8 GHz do 5,0 GHz do 5,0 GHz do 5,1 GHz do 5,1 GHz Pamięć L3 ? ? 24 MB 24 MB 24 MB Grafika ? ? AMD Radeon 880M

(12 CU RDNA 3.5) AMD Radeon 890M

(16 CU RDNA 3.5) AMD Radeon 890M

(16 CU RDNA 3.5) NPU do 50 TOPS do 50 TOPS do 50 TOPS do 50 TOPS do 55 TOPS cTDP ?

(cTDP 15-54W) ?

(cTDP 15-54W) 28 W

(cTDP 15-54W) 28 W

(cTDP 15-54W) 28 W

(cTDP 15-54W)

Producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje kolejne, słabsze modele: Ryzen AI 7 350 i Ryzen AI 5 340.

Nowe procesory mają stanowić konkurencję dla jednostek Intel Core Ultra 200V i Qualcomm Snapdragon X Plus. Producent porównał osiągi modelu Ryzen AI 7 350 do konkurencyjnego Intel Core Ultra 7 258V i Qualcomm X Plus X1P-42-100.

Nowy Ryzen ma być dużo wydajniejszy w programach – w porównaniu do Intela przewaga średnio ma wynosić 30 proc., a w przypadku Snapdragona 35 proc. Dużo lepiej wypada też wydajność jednostki NPU do wspomagania sztucznej Inteligencji.

Kiedy pojawią się laptopy z nowymi procesorami? Konstrukcje ze zwykłymi modelami mają być dostępne jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r., natomiast biznesowe modele z układami Ryzen AI Pro pojawią się w drugim kwartale 2025 r.

Ciekawostką będą modele Ryzen AI Max, które trafią do mobilnych stacji roboczych. Układy oferują do 16 rdzeni Zen 5 i dużo wydajniejszy układ graficzny względem zwykłych modeli Ryzen AI 300 – ten ma oferować nawet 40 jednostek CU na bazie architektury RDNA 3.5. Dodatkowym atutem ma być jednostka NPU o wydajności do 50 TOPS.

AMD przygotowuje cztery modele: Ryzen AI Max+ 395, Ryzen AI Max 390, Ryzen AI Max 385 i Ryzen AI Max 380.

Model Ryzen AI Max 380 Ryzen AI Max 385 Ryzen AI Max 390 Ryzen AI Max+ 395 Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 6/12 8/16 12/24 16/32 Taktowanie do 4,9 GHz do 5,0 GHz do 5,0 GHz do 5,1 GHz Pamięć L3 16 MB 32 MB 64 MB 64 MB Grafika Radeon 8040S

(16 CU RDNA 3.5) Radeon 8050S

(32 CU RDNA 3.5) Radeon 8050S

(32 CU RDNA 3.5) Radeon 8060S

​​​​​​​(40 CU RDNA 3.5) NPU do 50 TOPS do 50 TOPS do 50 TOPS do 50 TOPS cTDP 45 - 120 W 45 - 120 W 45 - 120 W 45 - 120 W

Producent przedstawił osiągi topowego modelu Ryzen AI Max+ 395 (16 rdzeni, max 120 W). Jednostka została porównana do Core Ultra 9 288V. Warto zauważyć, że to jednostka z zupełnie innego segmentu (8 rdzeni, TDP max 37 W), więc takie zestawienie nie jest do końca uczciwe. Z drugiej strony podobne jednostki (Core Ultra 200H/HX) jeszcze nie są dostępne, więc AMD nie miało innego (nowego) sprzętu do wyboru.

Producent chwali się, że Ryzen AI Max+ 395 zapewnia dużo lepsze osiągi w renderowaniu 3D – nowy układ ma być 2,6x wydajniejszy od Core Ultra 9 288V. Mocna grafika przełoży się także na dużo lepsze osiągi w grach, ale tutaj Ryzen ma być 1,4x wydajniejszy.

Co ciekawe, laptop z procesorem Ryzen AI Max+ 395 ma być wydajniejszy też od Apple MacBook Pro z procesorem M4 Pro.

AMD chwali się też osiągami procesora w przetwarzaniu dużych modeli językowych - Ryzen AI Max+ 395 ma być pierwszym procesorem pozwalającym na obsługę LLM 70B (Llama 70b). Co ciekawe, nowy procesor (działający przy TDP 55W) ma być 2,2x wydajniejszy od karty graficznej GeForce RTX 4090, cechując się o 87 proc. mniejszym współczynnikiem TDP.

Procesory Ryzen AI Max pojawią się w wersji standardowej i biznesowej (Pro). Dostępność laptopów i stacji roboczych z takimi modelami planowana jest na pierwszy i drugi kwartał 2025 r.

Mocne uderzenie AMD, ale konkurencja nie śpi

AMD zaczyna 2025 rok z wysokiego C. Producent zapowiedział nowe procesory Ryzen, które mogą zrewolucjonizować rynek komputerów stacjonarnych i laptopów. Szczególne zainteresowanie budzą mobilne jednostki Ryzen AI 300 Max, wyposażone w potężne zintegrowane układy graficzne. Tego typu rozwiązania to nowość, dlatego z niecierpliwością czekamy na premierę laptopów oraz możliwość przetestowania ich możliwości.

Warto jednak pamiętać, że konkurencja nie pozostaje w tyle. Intel, po niezbyt udanym debiucie modeli Core Ultra 200, planuje wdrożenie poprawek oraz wprowadzenie słabszych jednostek do oferty. Nowa architektura znajdzie również zastosowanie w laptopach jako modele Core Ultra 200H i 200HX.

Ciekawie zapowiada się także segment kart graficznych. AMD rezygnuje z walki o prym w najwyższym segmencie wydajnościowym, koncentrując się na średniej półce, która cieszy się większą popularnością wśród graczy. Modele Radeon RX 9070 i RX 9070 XT mają zapewnić lepszą wydajność w Ray Tracingu, a ich dodatkowym atutem będzie wsparcie dla ulepszonej technologii FSR. Nowe karty Radeon będą rywalizować z modelami GeForce RTX 5000 oraz udanymi kartami Intel Arc Battlemage.