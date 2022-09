Nowa generacja procesorów Intel zbliża się coraz większymi krokami. Ostatnio pojawiły się tutaj zaskakujące informacje - okazuje się, że nie wszystkie nowe procesory będą bazować na nowej konstrukcji.

Procesory Intel Core 13. generacji są zapowiadane już od dłuższego czasu – jednostki zastąpią udane modele Core 12. generacji, oferując jeszcze lepszą specyfikację. Nie wszystkie modele jednak będą bazować na nowej architekturze.

Procesory Intel Core 13. generacji – połączenie starych i nowych modeli

Nowa generacja procesorów ma zaoferować więcej rdzeni – nadal będziemy mieli do czynienia z hybrydową architekturą, ale producent ma poprawić osiągi wydajniejszych rdzeni P-Core. Dodatkowo nowe procesory zaoferują natywne wsparcie dla szybszych pamięci DDR5-5600 (zachowując kompatybilność ze starszymi pamięciami DDR4).



Nowe procesory mają oferować większą pojemność pamięci podręcznej L2 na rdzeń P-Core oraz klaster rdzeni E-Core



Zwiększona pojemność pamięci podręcznej ma dotyczyć modeli Core i5 i wyższych

Według informacji ujawnionych przez portal Igor’s Lab, tylko jednostki Core i9, Core i7 i odblokowane Core i5 będą zaliczać się do generacji Raptor Lake (producent zastosuje tutaj nowe jądro krzemowe) – takie układy zaoferują więcej rdzeni, a także zwiększoną pojemność pamięci podręcznej drugiego (L2) i trzeciego poziomu (L3). Poprawiona specyfikacja na pewno przełoży się na lepsze osiągi.

Zwykłe modele Core i5, a także Core i3 nadal będą bazować na jądrach z generacji Alder Lake. Co prawda układy też zaoferują więcej rdzeni względem odpowiednikó z 12. generacji, ale mają one oferować mniejszą pojemność pamięci podręcznej L2 (co zapewne przełozy się na gorsze osiągi względem 13. gen).

Procesory nadal będą kompatybilne z podstawką LGA 1700, ale przy okazji planowane jest wprowadzenie nowych płyt głównych z chipsetami z serii Intel 700 - konstrukcje zaoferują więcej linii PCI-Express 4.0 dostępnych z chipsetu, a więcej portów USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s).

Specyfikacja procesorów Intel Core 13. generacji

Igor’s Lab opublikował też specyfikację nowych procesorów (póki co tylko modeli o odblokowanym mnożnikiem – najpewniej to one pojawią się jako pierwsze). Dane pokrywają się z wcześniejszymi przeciekami, ale przy okazji poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące jednostek (m.in. limity mocy).

Zmiany? Nowe procesory zaoferują więcej rdzeni, będą pracować z wyższymi zegarami, a do tego będą dysponować większą pojemnością pamięci podręcznej L2 i L3. Lepsze parametry zostaną jednak okupione wyższymi limitami mocy, szczególnie będzie to widoczne w modelach Core i5 (wzrost ze 150 do 181 W) i Core i7 (wzrost ze 190 do 253 W). W przypadku Core i9 jest to symboliczny wzrost (ze 251 do 253 W).

Kiedy premiera procesorów Intel Core 13. generacji?

Według wcześniejszych przecieków z Azji, nowa generacja procesorów oficjalnie zostanie zaprezentowana 27 września podczas konferencji Intel Innovation Event. Na sklepową premierę układów będziemy musieli poczekać aż do 20 października. Ceny układów jeszcze nie są znane, ale jeśli byłyby zbliżone do modeli 12. generacji, nowa generacja mogłaby okazać się poważnym zagrożeniem dla konkurencyjnych modeli Ryzen 7000.

Źródło: Igor’s Lab