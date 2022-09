Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 dopiero przed nami, ale w sieci już pojawiają się testy nowych układów. Szczególnie ciekawie wyglądają wyniki modelu Ryzen 5 7600X.

AMD Ryzen 5 7600X – najtańszy procesor Zen 4

Ryzen 5 7600X to najsłabszy procesor z generacji Zen 4 (Raphael) – układ ma zastąpić wcześniejszy model Ryzen 5 5600X (Zen 3).

Model Rdzenie/Wątki Taktowanie bazowe/boost Pamięć L2 + L3 Kontroler pamięci Grafika Podkręcanie TDP Cena AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 16 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $699 AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 12 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $549 AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $399 AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 6 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $299

Producent przewidział 6 rdzeni/12 wątków - bazowo pracują one z taktowaniem 4,7 GHz, ale w trybie Boost mogą przyspieszyć do 5,3 GHz. Warto jednak zaznaczyć, że współczynnik TDP oszacowano na 105 W.

Testy procesora AMD Ryzen 5 7600X

Podczas premiery producent zapowiedział, że Ryzen 5 7600X w grach ma być dużo wydajniejszy od modelu Ryzen 5 5600X.

Jak to wygląda w typowo procesorowych zastosowaniach? Co prawda niezależne testy wydajności musimy jeszcze trochę poczekać, ale serwis VideoCardz już opublikował wyniki wydajności procesora w benchmarku Cinebench R23.

Testy przeprowadzono na płycie głównej z chipsetem X670E (z najnowszym BIOSem) i pamięciami DDR5-6000. Do chłodzenia procesora wykorzystano chłodzenie AiO z dwoma wentylatorami.



Wydajność procesora Ryzen 5 7600X z włączoną funkcją Core Performance Boost

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17527 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 14767 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 14601 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 13626 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 11149 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11140

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 1920 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 1915 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 1530 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 1471 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 1467 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1438

Procesor przy standardowych ustawieniach osiąga 1920 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 14 767 punktów w teście wielowątkowym. W porównaniu modelu Ryzen 5 5600X wygląda to naprawdę nieźle, bo mówimy o wzroście rzędu 26% i 32%. W porównaniu do konkurencyjnego modelu Core i5-12600K nie jest tak kolorowo - o ile wydajność pojedynczego rdzenia wygląda bardzo podobnie, tak wielordzeniowa dużo słabiej (Intel jest tutaj o jakieś 18% wydajniejszy).



Wydajność procesora Ryzen 5 7600X z wyłączoną funkcją Core Performance Boost

Okazuje się, że duży wzrost wydajności gwarantuje technologia Core Performance Boost (CPB) – to ona odpowiada za podbijanie zegarów w trybie Boost. Bez CBP wyniki wynoszą tylko 1681 i 13 003 punkty (CBP zapewnia zatem wzrost wydajności o jakieś 13 – 14%). Warto jednak zauważyć, że funkcja przekłada się też na większe zużycie energii (60 vs 110 W) i wyższe temperatury (56 vs 92 stopnie Celsjusza).

Premiera Ryzen 5 7600X przed nami

Wiemy, że sklepowa premiera procesorów Ryzen 7000 została zaplanowana na 27 września. Model Ryzen 5 7600X został wyceniony na 299 dolarów.

Źródło: VideoCardz