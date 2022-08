Nowa generacja procesorów Intel to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Układy zostaną zaprezentowane wcześniej niż mogło się wydawać, ale na ich dostępność w sklepach będziemy musieli jeszcze poczekać.

Kiedy premiera procesorów Intel Rocket Lake?

W Tajwańskich mediach pojawiły się slajdy z tajnej prezentacji producenta, które ujawniają plany dotyczące premiery procesorów Intel Core 13. generacji (Rocket Lake).



Nowe procesory mają zostać zaprezentowane 27 września, ale na Tajwanie będzie to juz 28 września (stąd data 28.09)

Nowe procesory miałyby zostać zaprezentowane 27 września podczas imprezy Intel Innovation (najpewniej będą to tylko modele dla entuzjastów z odblokowanym mnożnikiem). Co ciekawe, w tym samym dniu do sprzedaży mają trafić konkurencyjne modele AMD Ryzen 7000. Przypadek? To już pozostawiamy Waszej ocenie :)

Dostępność procesorów planowana jest jednak w późniejszym terminie. Wprawdzie od 27 września będzie można składać zamówienia przedpremierowe na modele Core i9, a od 13 października na Core i7 i Core i5, ale normalna sprzedaż procesorów ma ruszyć dopiero 20 października. Cóż, osoby zainteresowane sprzętem będą musiały jeszcze trochę poczekać.

Co nowego w procesorach Intel Rocket Lake?

Nowa generacja procesorów została zapowiedziana już jakiś czas temu, zatem wiemy czego można się spodziewać.

Procesory nadal będą bazować na hybrydowej architekturze (łączącej dwa typy rdzeni), ale zaoferują jeszcze lepsze osiągi – w topowych modelach udostępnione zostaną 24 rdzenie i 32 wątki. Producent zapowiada tutaj 2-cyfrowy wzrost wydajności i lepsze możliwości podkręcania.

Niedawno w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje o specyfikacji poszczególnych modeli:

Model Rdzenie/wątki

P- + E-Core Taktowanie bazowe Pamięć L3 Grafika Odblokowany mnożnik TDP Intel Core i9-13900K 24/32

(8/16 + 16/16) 3,0 GHz 36 MB 32 EU TAK 125 W Intel Core i9-13900KF 24/32

(8/16 + 16/16) 3,0 GHz 36 MB - TAK 125 W Intel Core i7-13700K 16/24

(8/16 + 8/8) 3,4 GHz 30 MB 32 EU TAK 125 W Intel Core i7-13700KF 16/24

(8/16 + 8/8) 3,4 GHz 30 MB - TAK 125 W Intel Core i5-13600K 14/20

(6/12 + 8/8) 3,5 GHz 24 MB 32 EU TAK 125 W Intel Core i5-13600KF 14/20

(6/12 + 8/8) 3,5 GHz 24 MB - TAK 125 W

Co ważne, nowe układy będą kompatybilne z obecną platformą LGA 1700, więc będzie można je zamontować na płytach głównych z serii 600 (wystarczy tutaj aktualizacja BIOS-u).

Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać.

Źródło: Intel, Twitter @ wxnod, VideoCardz