Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Raptor Lake. Nadchodzące układy będą obsługiwać dwa standardy pamięci: DDR4 i DDR5, ale na nowszych modułach mają oferować lepsze osiągi.

Procesory Intel Raptor Lake (13. generacja Core) to następcy obecnych modeli Intel Alder Lake (12. generacja Core) - co prawda na ich premierę będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy, ale w sieci już pojawia się sporo przecieków o jednostkach.

Procesory Intel Raptor Lake przyspieszają z pamięciami DDR5?

W bazie benchmarka GeekBench pojawiły się wpisy z wynikami wydajności modeli Core i5-13600K i Core i7-13700K na konfiguracjach z pamięciami DDR4 i DDR5. Możemy zatem nie tylko sprawdzić jaką wydajność zaoferują nowe procesory, ale też jaki wpływ na nią mają pamięci RAM (a mają!).



Intel Core i5-13600K - porównanie wydajności z pamięciami DDR4 (po lewej) i DDR5 (po prawej)

Model Core i5-13600K oferuje 6 rdzeni/12 wątków typu P-Core oraz 8 rdzeni/8 wątków typu E-Core, co łącznie daje 14 rdzeni i 20 wątków. Testy przeprowadzono na płycie głównej ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E (DDR4) i ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME (DDR5).

Procesor z pamięciami DDR4 oferuje wydajność 1980 punktów dla pojedynczego rdzenia i 14 425 dla wielu rdzeni, co daje porównywalne wyniki do modelu Core i7-12700K. Po przestawieniu się na pamięci DDR5 wyniki wzrosły do 2021 punktów (+2%) i 16 054 punktów (+11%).



Intel Core i7-13700K - porównanie wydajności z pamięciami DDR4 (po lewej) i DDR5 (po prawej)

Podobnie wygląda sprawa z modelem Core i7-13700K – jednostka oferuje 8 rdzeni/16 wątków typu P-Core i 8 rdzeni/8 wątków typu E-Core (razem daje to 16 rdzeni i 24 wątki). Tym razem testy przeprowadzono na platformach z podobnymi płytami ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E (DDR4) i ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 (DDR5).

Na pamięciach DDR4 procesor osiąga wyniki 2090 punktów dla pojedynczego rdzenia i 16 542 punktów dla wszystkich rdzeni, co można porównać do... Core i5-13600K z szybszymi pamięciami DDR5. Po przesiadce dla DDR5 wyniki wynoszą odpowiednio 2069 punktów (-1%) i 19 811 punktów (+20%).

Widać zatem, że nowe procesory oferują dużo lepsze rezultaty z pamięciami DDR5 (szczególnie widać to po teście wielordzeniowym).

Geekbench 5 - wydajność procesorów

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7-13700K - DDR5 (16C/24T) 19811 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17287 Intel Core i7-13700K - DDR4 (16C/24T) 16542 Intel Core i5-13600K - DDR5 (14C/20T) 16054 Intel Core i5-13600K - DDR4 (14C/20T) 14425 Intel Core i7-12700K (12C/20T) 14102 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 11608

Zestawienie wyników pokazuje to z innej perspektywy - można zauważyć, że przy pamięciach DDR4 są zaniżone, żaś przy DDR5 wyglądają na normalne. Rozbieżność może wynikać z różnych rzeczy np. z niedopracowanego oprogramowania do płyt głównych.

Pamiętajmy również, że Geekbench to syntetyczny benchmark, który jest wrażliwy na taktowanie pamięci operacyjnej. W innych zastosowaniach różnice mogą być niższe. Jak będzie? O tym przekonamy się po premierze sprzętu i niezależnych testach.

Źródło: Geekbench, VideoCardz