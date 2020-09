Nie milkną echa problemów z działaniem kart GeForce RTX 3000, a część mediów informuje o potajemnej zmianie projektu niektórych modeli. Jak jest w rzeczywistości?

Pierwsze informacje o problemach z działaniem GeForce RTX 3080 i RTX 3090 pojawiły się w ubiegłym tygodniu, a początkowe diagnozy wskazywały na niewłaściwą konstrukcję kart – chodziło o kondensatory odpowiedzialne za filtrowanie napięć, które umieszczono na rewersie PCB.

Więcej pisaliśmy tutaj. W uproszczeniu chodziło o to, że lepsze miały okazać się konstrukcje z kondensatorami MLCC, a gorsze z POSCAP.

Producenci po cichu zmienili projekt kart graficznych? Nie!

W branżowych mediach zawrzało, a klienci zaczęli sprawdzać typ zastosowanych kondensatorów. Mało tego! Pojawiły się doniesienia o zmianach w projektach kart.



MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X - porównanie starej (na górze) i nowej wersji (na dole)



ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 - porównanie starej (na górze) i nowej wersji (na dole)

Swoje modele miały zmienić m.in. firmy ASUS i MSI, co rzekomo potwierdzają nowe zdjęcia z większą liczbą kondensatorów MLCC.

Karta ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC od początku korzystała tylko z kondensatorów MLCC

MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X w sklepowej wersji wykorzystuje kondensatory MLCC (foto YouTube @ Tech With Sean)

Nie jest to do końca prawdą, bo wersje z większą liczbą kondensatorów MLCC były dostępne od początku (takie konstrukcje trafiły zarówno do recenzentów - np. jak w testowanym przez nas ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC, jak i do sprzedaży). Zmieniły się tylko zdjęcia na stronach produktowych, które pochodziły z wersji prototypowych i nie odzwierciedlały produktu końcowego (a przez to mogły zniechęcać klientów do zakupu danego modelu w związku z „aferą kondensatorową”).

Oświadczenie w tej kwestii wydał polski oddział firmy ASUS:

W przypadku wersji MSI Gaming X Trio zmiany w ogóle nie zaszły, więc mamy do czynienia nie całkowitym przekłamaniem informacji.

Nvidia nie potwierdza problemów z kondensatorami

Jeżeli czytacie nasze newsy, to wiecie, że Nvidia już uporała się z problemami za pomocą nowych sterowników.

Producent udostępnił redakcji PC World oświadczenie, w którym wskazuje, że problemy ze stabilnością niekoniecznie są związane z budową kart:

Jeżeli chodzi o niereferencyjne projekty, nasi partnerzy regularnie dostosowują swoje modele i ściśle z nimi współpracujemy. Liczba grup kondensatorów POSCAP i MLCC może się różnić w zależności od projektu i niekoniecznie jest wyznacznikiem jakości.

Jaki z tego wniosek? Warto dokładnie sprawdzać informacje podawane przez media, bo nie zawsze są one zgodne z prawdą.

