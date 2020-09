Najbliższe tygodnie nie będą należeć do najlepszych dla Nvidii. Problemy z działaniem kart graficznych GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090 mogą mieć poważniejszą przyczynę niż to się początkowo wydawało.

Pierwsze informacje o problemach pojawiły się kilka dni temu i początkowo dotyczyły kart GeForce RTX 3080. Okazuje się, że podobne usterki są zgłaszane także w przypadku modeli GeForce RTX 3090.

Przypominając, chodzi o błąd związany z niespodziewanym wyłączaniem gry i przechodzeniem do pulpitu bez żadnego komunikatu o błędzie (został on nazwany jako CTD - Crash to Desktop). Problem ma pojawiać się w sytuacji, gdy układ graficzny osiąga zbyt wysokie taktowanie (powyżej 2 GHz).

GeForce RTX 3080 i RTX 3090 – problemy są poważniejsze niż przewidywano

Sprawie przyjrzał się Igor Walosek z serwisu igor’s LAB i odkrył prawdopodobną przyczynę problemów - niestabilne działanie kart ma być związane z budową kart graficznych. Pełny artykuł znajdziecie tutaj.



Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - cztery kondensatory POSCAP (czerwone) i dwa MLCC (zielone)



Zotac GeForce RTX 3080 Trinity - sześć kondensatorów POSCAP (czerwone)



ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 - sześć kondensatorów MLCC (zielone)

Chodzi o dobór kondensatorów odpowiadających za filtrowanie napięć NVVDD i MSVDD dla procesora graficznego (znajdują się one na rewersie laminatu, ale nie są przykryte płytką backplate, więc można je łatwo podejrzeć).

W nowych kartach producenci stosują kondensatory polimerowo-tantalowe (POSCAP - Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors) oraz wielowarstwowe kondensatory ceramiczne (MLCC - Multilayer Ceramic Chip Capacitor). Według Igora Waloska, zastosowanie tylko kondensatorów POSCAP może mieć niekorzystny wpływ na stabilność działania karty przy wysokich zegarach (nawet sama Nvidia zaleca tutaj dodanie także lepszych kondensatorów MLCC).

Taki scenariusz potwierdza też firma EVGA, która wydała komunikat w sprawie problemów z działaniem swoich kart:

Producent ujawnił, że w modelu GeForce RTX 3080 FTW3 usterka miała pojawiać w testowych wersjach korzystających z sześciu kondensatorów typu POSCAP, ale zmiana na cztery POSCAP i dwa MLCC rozwiązała usterkę (i takie wersje są sprzedawane). Z kolei w modelu EVGA GeForce RTX 3080 XC3 stabilną konfigurację zapewniła konfiguracja pięciu kondensatorów POSCAP i jednego MLCC.

Co z kartami graficznymi GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090?

Pozostali producenci jeszcze nie wydali komunikatu w temacie CTD, ale przyglądają się sprawie i próbują zidentyfikować przyczynę problemów. Jeżeli podejrzenia Waloska okazałyby się prawdziwe, zapewne konieczne byłoby opracowanie nowych wersji BIOS-ów lub nawet wydanie nowych rewizji kart.

Będziemy monitorować temat i informować Was na bieżąco.

Źródło: ComputerBase, igor’s LAB, EVGA

Zobacz więcej o kartach graficznych GeForce RTX 3000: