Epic Games Store już przyzwyczaił graczy do tego, że systematycznie oferuje darmowe gry. Mimo tego podsumowanie ostatniej promocji wypada imponująco.

Rozdawnictwo Epic Games Store coraz bardziej imponujące

Niejako standardem są już w tym sklepie darmowe gry rozdawane co tydzień. W ostatnich dniach wyglądało to zdecydowanie korzystniej z punktu widzenia graczy. W ramach świątecznej wyprzedaży posiadacze kont na Epic Games Store mogli poszerzyć swoją bibliotekę o aż 15 darmowych gier. Ci, którzy zdecydowali się na sięgnięcie po wszystkie lub przynajmniej po większość z nich naprawdę sporo zaoszczędzili.

Poniżej możecie zobaczyć pełne zestawienie. Obok umieszczam ceny, w jakim każda gra jest sprzedawana z pominięciem promocji. Co się okazuje? Prosty rachunek pokazuje, że Epic Games Store w 2 tygodnie rozdał ponad 1200 złotych, a właściwie gry, na które trzeba by właśnie tyle wydać.

Cities: Skylines - 107,99 zł Oddworld: New 'n' Tasty - 69 zł The Long Dark - 107,99 zł Defense Grid: The Awakening - 35 zł Alien: Isolation - 142,99 zł Metro: 2033 Redux - 71,99 zł Tropico 5 - 71,99 zł Inside - 69 zł Darkest Dungeon - 89 zł My Time At Portia - 107,99 zł Night in the Woods - 69 zł Stranded Deep - 49 zł Solitairica - 35 zł Torchlight II - 71,99 zł Jurassic World Evolution - 159,99 zł

Darmowe gry nie znikają z Epic Games Store

Chociaż można spotkać jeszcze komentarze niezbyt przychylne Epic Games Store, popularność sklepu systematycznie rośnie. W zeszłym roku zarządzający nim nie ukrywali, że ich zdaniem mocno pomagając w tym właśnie darmowe gry.

Być może właśnie z tego powodu nie ma planów rezygnacji z rozdawnictwa. Po omawianej akcji, Epic Games Store wraca do wcześniejszych praktyk, darmowe gry będzie udostępniał co tydzień. Ujawniono już nawet, że od 7 do 14 stycznia oferowany będzie Crying Suns.

Klient Epic Games Store działa już poprawnie

Będąc przy Epic Games Store wypada nadmienić o informacjach, jakie pojawiły się w sieci w okolicach świąt. Niektórzy gracze zaczęli skarżyć się na działanie klienta Epic Games Store, a konkretnie na fakt, iż niekiedy znacząco obciąża on sprzęt i niepokojąco podnosi temperaturę procesora.

Dość szybko ustalono, iż odpowiada za to nadmierna liczba procesów i duże ilości transferowanych danych, a to już niepokojące. Na szczęście równie szybko zostało to wyeliminowane. Wydana aktualizacja 11.0.2 wprowadziła poprawki, po których, jak potwierdzają najbardziej zainteresowani gracze, działanie klienta nie budzi niepokoju. Sergiy Galyonkin wyjaśnił, iż przyczyną całego zamieszania okazał się źle działający moduł przeglądarkowy.

The hotfix is live now (11.0.2). It's not a full solution, but things should improve. — Sergiy Galyonkin (@galyonkin) December 29, 2020

Źródło: własne, epicgames

