Program dofinansowania rowerów elektrycznych. Skąd resort pozyska środki?

W 2025 r. planowane jest uruchomienie programu dofinansowania rowerów elektrycznych i skuterów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada dopłaty w wysokości od 5 do 9 tys. zł. Skąd resort pozyska środki?

Ministerstwo Klimatu deklaruje uruchomienie dopłat do bardziej ekologicznych alternatyw przemieszczania. Projekt uruchomiony ma zostać w pierwszej połowie 2025 r. Prawdopodobnie szybciej będziemy mogli skorzystać z dofinansowania do skuterów elektrycznych, a na ich zakup będziemy mogli dostać nawet do 8663 zł.

“Mój elektryczny rower” to program o którym na polskiej scenie politycznej mówi się od jakiegoś czasu. W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi państwa szukają bardziej ekologicznych rozwiązań, a sam projekt ma pomóc w zredukowaniu zużycia paliw emisyjnych i przy okazji promować aktywny styl życia. Z tego względu w naszym kraju planowane jest uruchomienie programu z którego będziemy mogli uzyskać na zakup jednośladu od 5 do 9 tys. zł.

Co z programem “Mój elektryczny rower”?

Pierwotnie projekt miał być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, jednak przekazano program spotkał się z licznymi uwagami ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego i partnerów społecznych. W konsekwencji Polska nie otrzyma pieniędzy z Funduszu Modernizacyjnego.

Nie wiadomo kiedy i jaki dokładnie będzie budżet przedsięwzięcia, ale Resort stara się kontynuować działania na rzecz mniej zanieczyszczonej Polski. Poszukiwane jest alternatywne źródło finansowania, a oczekiwania są spore, bowiem w planach był budżet opiewający na 300 mln zł. Plany są ambitne, ale jak na razie planu finansowania brak. Nie wiadomo także ile pieniędzy uda się pozyskać z budżetu państwa.

“Na chwilę obecną brak jest możliwości określenia wysokości środków przeznaczonych na finansowanie tego programu. Ostateczna wysokość środków uzależniona będzie od wielkości wygospodarowanych środków z innych programów związanych z dekarbonizacją sektora transportu" - napisał MKiŚ.

Dofinansowanie nie będzie obejmować tradycyjnych rowerów, bo są o wiele tańsze i powszechnie używane, a elektryczne jednoślady pozwalają na pokonywanie dłuższych dystansów. Dopłaty będą obejmować do 5 tys. zł na rower elektryczny i do 9 tys. zł na rower elektryczny typu cargo. Dofinansowanie nie może być większe niż połowa kwoty pojazdu.

Dofinansowanie do skuterów dla osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie w wysokości nawet do 8663 zł obejmie również skutery elektryczne. Trzeba spełniać konkretne wymagania, bo pojazdy przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami. Tu sytuacja jest klarowna, bo środki pochodzić będą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu "Aktywny samorząd w 2025 r. Portal Infor podaje, że z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnością poniżej 16 roku życia, osoby dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie.

Podsumowując:

Planowany projekt przewiduje dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego w wysokości do 50 proc. i nie więcej niż:

5 tys. zł w przypadku rowerów elektrycznych;

9 tys. zł w przypadku elektrycznych rowerów cargo i wózków rowerowych.

Z programu będą mogły skorzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego.

foto na wejście: Pixabay