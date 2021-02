Zima nie odpuszcza, dlatego długo jeszcze nie odpuści także smog. Zakup oczyszczacza powietrza do domu wydaje się więc bardzo dobrym pomysłem, a teraz może być nawet lepszym, bo w prezencie możesz otrzymać drugi.

Kup duży oczyszczacz, a mały otrzymasz w prezencie

Tak w skrócie prezentuje się nowa promocja marki Sharp. Na czym konkretnie to polega? Zasada jest prosta: kup inteligentny oczyszczacz KI-G75EUW, KC-G60EUW, KC-G50EUW lub KC-G50EUH w jednym ze sklepów partnerskich (ich lista jest długa), zarejestruj zakup na stronie promocji, a niedługo później na podany przez ciebie adres wysłany zostanie oczyszczacz FP-J30. Liczba egzemplarzy jest limitowana, więc dobrze zrobisz, jeśli się pospieszyć.

Co to za jaki, ten FP-J30? To nieduży oczyszczacz, który najlepiej sprawdzi się w pokoiku dziecięcym albo w sypialni – szczególnie, że działa bardzo cicho. Pomimo niewielkich gabarytów i niemal bezgłośnej pracy, to konkretny sprzęt. Może pochwalić się 4-stopniowym systemem filtracji z jonizacją Plasmacluster. W efekcie bez trudu pozbywa się 99,97% szkodliwych i niechcianych cząsteczek w powietrza w pomieszczeniu. Co więcej, model ten sam monitoruje poziom zanieczyszczenia i automatycznie dostosowuje swój tryb działania.

Promocje Sharp – jest ich kilka

Wspomniana przed momentem promocja nie jest jedyna. Sharp przygotował także prezenty dla nabywców innych oczyszczaczy ze swojej oferty. Możesz na przykład liczyć na mobilny oczyszczacz IG-GC2EU (z technologią Plasmacluster nowej generacji i konstrukcją przypominającą samochodowy kubek do kawy), gdy zdecydujesz się za na zakup oczyszczacza FP-J60 lub FP-J80. Otrzymasz też wydłużoną (o kolejne 2 lata) gwarancję przy zakupie modelu z serii KC-A40, KC-A50 lub KC-A60 (z nawilżaniem, jonizacją i trybem bardzo cichej pracy).

Wypada również wspomnieć o tym, że nabywcy modeli KI-G75, KC-G60 lub KC-G40 mogą również skorzystać z innej promocji i kupić czujnik EcoLife za 99 (a nie 499) złotych. To bardzo precyzyjne, zaprojektowane przez naukowców z krakowskiej AGH urządzenie do pomiaru smogu i lotnych związków organicznych, a przy okazji podające także temperaturę, poziom wilgotności i ciśnienie powietrza.

Oczyszczacz powietrza robi więcej, nie tylko oczyszcza

A czy wiesz, że taki sprzęt – szczególnie z jonizatorem – ma znacznie więcej atutów i zastosowań? Przeczytasz o nich w naszym artykule Nieznane oblicze oczyszczacza powietrza.

Źródło: Vestel Poland, Sharp, informacja własna

