Lenovo ma propozycję dla osób, które planują w najbliższym czasie nabyć tablet lub laptopa. Przy zakupie jednego z urządzeń z wymienionych niżej serii możecie otrzymać kilkaset złotych zwrotu.

Lenovo zaprasza do udziału w nowej promocji. Producent ogłosił, że jeśli w terminie od 3 lipca do 13 sierpnia 2023 kupimy dowolny laptop z serii Lenovo Legion, LOQ, Yoga, IdeaPad lub tablet Tab P11 2 gen, Tab P11 Pro 2 gen albo Tab P12 Pro, możemy odebrać do 500 zł zwrotu na konto.

Promocja na tablety i laptopy Lenovo

Najpierw tablety. Oferta dotyczy zakupu dowolnego urządzenia Lenovo z serii Yoga i IdeaPad oraz tabletów Lenovo Tab P11 2. Tab P11 Pro 2. gen i Tab P12 Pro. Tutaj możemy otrzymać do 300 złotych zwrotu.

Natomiast w przypadku laptopów w ofercie udział biorą urządzenia z serii Legion, IdeaPad Gaming 3 i nowa marka LOQ. Przy zakupie dowolnego z wymienionych urządzeń można zyskać na koncie do 500 zł.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji, należy w okresie od 3 lipca do 13 sierpnia kupić jeden z wspomnianych produktów, wyciąć kod kreskowy i numer seryjny z opakowania i przesłać zdjęcie wyciętego kodu za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji i regulamin można znaleźć tutaj. Promocja obejmuje nowe produkty zakupione od następujących partnerów promocji: elenovo.pl, Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl i X-kom.pl.

źródło: materiały prasowe