Koniec roku szkolnego to też koniec wielu obowiązków. W końcu można zająć się innymi, przyjemniejszymi rzeczami, na które nie było wcześniej czasu. Pomoże w tym sklep Komputronik, który właśnie wystartował z atrakcyjną promocją dla swoich klientów.

Płatna współpraca z firmą Komputronik

Początek wakacji to czas, gdy sklepy kuszą nas różnymi promocjami. W tym roku jednak okres wyprzedaży zaczyna się wcześniej i już w czerwcu można znaleźć atrakcyjne oferty. Sklep Komputronik przygotował ciekawą akcję, która zainteresuje fanów wypoczynku – tego przed komputerem, ale też tego aktywnego na świeżym powietrzu.

Poczuj Wolność – wakacyjna wyprzedaż w Komputronik

Akcja Poczuj Wolność obejmuje masę najróżniejszego sprzętu – począwszy od komputerów, przez sprzęt smart home, a na smartfonach i smartwatchach kończąc. Każdy powinien tutaj znaleźć coś dla siebie. Wybraliśmy kilka ciekawych ofert, które zainteresują naszych czytelników.



Zestaw Komputronik Infinity X512 [S2] z procesorem Intel Core i5-12400F, 16 GB pamięci RAM i kartą GeForce RTX 3060 można kupić o 800 zł taniej

Początek wakacji to czas, gdy mamy więcej czasu na granie w gry. W takiej sytuacji można zastanowić się nad zakupem nowego komputera. Komputronik przygotował promocję, dzięki której przy zakupie jednego z autorskich zestawów Komputronik Infinity można jeszcze otrzymać 24-calowy monitor Samsung S24C310EAUX za jedyne 1 zł. Naprawdę warto, bo w ten sposób zaoszczędzimy kilkaset złotych.



Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle to startszy model, który nadal zapewnia bardzo dobrą wydajność - w promocji można go kupić o 200 zł taniej

Jeśli jesteście bardziej doświadczeni w składaniu komputerów, odpowiedni zestaw możecie poskładać samemu. Szczególnie, że sporo podzespołów zostało mocno przecenionych – wśród nich procesory, płyty główne, karty graficzne, a nawet obudowy. To dobra okazja, by poskładać wymarzony sprzęt i zaoszczędzić sporo pieniędzy.



Klawiatura California Access Korero TKL CA1424 to tani i dobry model, który spełni oczekiwania graczy

Komputer to nie wszystko, bo do grania przydadzą się też gamingowe akcesoria. Sklep też o tym pomyślał! Dzięki nowej promocji, klienci mogą kupić dobre i niedrogie sprzęty marki California Access, który sprawdzi się podczas wakacyjnego ogrywania nowych hitów.



65-calowy telewizor LG 65NANO763QA można kupić 200 zł taniej niż zwykle

To jednak nie wszystko! Promocja obejmuje też całą gamę telewizorów, których ceny zostały obniżone nawet o kilkaset złotych. Świetnym przykładem jest tutaj 65-calowy model LG 65NANO763QA z ekranem 4K NanoCell, który został przeceniony o 200 zł - zamiast 2999 zł, w promocji kosztuje 2799 zł.

Nowa promocja sklepu Komputronik obejmuje masę najróżniejszych produktów, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie - zarówno jeśli chodzi o leniwy wypoczynek w domu, jak i ten aktywny na świeżym powietrzu. Co istotne, to też dobra okazja, by zaoszczędzić sporo gotówki.

