Samsung ma ofertę dla osób, które planują wymianę swojego obecnego smartfona na nowy. Przy zakupie Galaxy Z Flip5 Galaxy Z Fold5 poprzez stronę producenta można otrzymać zwrot części pieniędzy za dotychczasowy telefon i gwarantowany rabat 700 złotych.

Promocja trwa do 22 października i dotyczy następujących smartfonów Samsunga: Galaxy Z Flip5 (w kolorach niebieskim, zielonym, żółtym lub szarym) i Galaxy Z Fold5 (szarego lub niebieskiego). Decydując się na wymianę swojego dotychczasowego telefonu na któryś z tych dwóch modeli, użytkownik zyska do 2200 złotych. Obejmuje to natychmiastowy bonus 700 złotych i do 1500 zwrotu wartości sprzedawanego urządzenia.

Promocja Samsunga - szczegóły

Aby skorzystać z oferty, należy wybrać swoją wersję kolorystyczną Galaxy Z Flip5 lub Galaxy Z Fold5 na Samsung.pl. Następnie trzeba zaznaczyć chęć udziału w programie Odkup i wycenić swój dotychczasowy smartfon, wypełniając formularz dostępny na stronie.

Kupując jeden z wspomnianych telefonów do 22 października, użytkownik otrzyma gwarantowany rabat w wysokości 700 złotych. Później należy odesłać swój dotychczasowy smartfon do Foxway zgodnie z zasadami opisanymi na stronie Samsunga i odebrać dodatkowy zwrot za używane urządzenie.

źródło: materiały prasowe