Smartwatch Amazfit GTS 2 mini za 199 złotych, Mi Band 7 za 119 złotych, niższe ceny na bardzo dobre pralki, a na deser tańszy Samsung Galaxy Watch6 Classic. Sprawdzamy co można kupić taniej na stronach Rtv Euro Agd w ramach Euro Super Days.

Euro Super Days i inne akcje promocyjne

Euro Super kojarzy się trochę z tankowaniem, jednak nie o nabywanie benzyny tu chodzi, a o nazwę akcji promocyjnej goszczącej obecnie na stronach Rtv Euro Agd. Tego typu akcji, mających przyciągać konsumentów do sklepów, jest jak wiemy na pęczki, a rzadko która warta poświęconego jej czasu. Sprawdziliśmy co można rzeczywiście nabyć taniej (żebyście Wy nie musieli). Znajdziecie tu zarówno obniżki właściwe tylko dla opisywanego sklepu, jak i promocje ogólne, do których dołączyła większość dużych sprzedawców elektroniki.

Amazfit, Mi Band, Samsung Galaxy - te modele kupisz taniej

W dobrej cenie można nabyć obecnie jeden z popularniejszych tanich smartwatchy, Amazfit GTS 2 Mini - za urządzenie w kolorze czarnym zapłacimy zaledwie 199 złotych. Wybrani szczęściarze po zalogowaniu do panelu sklepu moga skorzystać dodatkowo z kodu rabatowego "IPHONE15" i obniżyć cenę aż do 99 złotych! W wyprzedażowej cenie można nabyć też starszą wersję opaski Xiaomi Mi Band 7 - wersję bez NFC wyceniono na przyjemne 119 złotych.

Ledwo zakończyła się akcja cashback, a spadła cena Samsunga Galaxy Watch 6 w wersji Classic. Budzący spore zainteresowanie zegarek można w najbliższych dniach nabyć u czołowych polskich sprzedawców w cenie 1599 złotych.

AGD w dobrej cenie

Pralka Electrolux EW7F249PSP PerfectCare 700 to w Euro prawdziwy hit sprzedaży. Hit, podkreślmy, o cenie mocno niestabilnej, z rozjazdem do nawet 500 złotych. Do 26 października mamy do czynienia z jasną stroną cennika, bowiem używając kodu RESD12102610C urządzenie można nabyć za 2699 złotych. Wyprzedażową ceną kusi też inny model pralki, wysoko oceniany, cichutki Whirlpool W6 W945SB. Do najbliższej niedzieli zapłacimy za nią 1799 złotych. Promocja dostępna jest także w Media Expert.

W obniżonej cenie oferowany jest odkurzacz pionowy z funkcją mopowania, Philips Aqua 5000 FC6719/01. Model ten nabyć można dobre 3 stówki taniej niż normalnie, a dokładniej za 1099 złotych. Na liście dobrych cen znalazł się też bardzo często nabywany automatyczny ekspres ciśnieniowy od De'Longhi - Dinamica ECAM 350.55SB. Nabyć go można do 18 października w cenie 2390 zł. Na stronach Euro zebrał blisko tysiąc opinii ze średnią 4.9/5, więc jest to klasa sama w sobie.

I drobnostki:

Pośród akcesoriów nieco mniejszych gabarytem znajdziemy:

powerbank Baseus Adaman o pojemności 20000mAh (22.5W), w cenie 99,99 zł

budżetowy smartfon Infinix Note 30 8/128GB w cenie 689 zł (promocja dostępna także w X-Kom)

(promocja dostępna także w X-Kom) bezprzewodowe słuchawki Jabra Elite 4, których cena na rynku obniżona została właśnie do poziomu 299 zł

Uwaga - jeśli nie widzisz nazw artykułów oraz linków, najprawdopobniej jest to spowodowane wtyczką typu adblock w Twojej przeglądarce - zdezaktywuj ją aby zobaczyć całość artykułu.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.