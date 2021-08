Wprawdzie nie zawsze równie atrakcyjne, ale promocje Xiaomi pojawiają się naprawdę często. Nie zabraknie ich również w najbliższych tygodniach.

Sprzęt Xiaomi w niższych cenach

Aby nieco osłodzić dość gorzki dla niektórych czas, czyli końcówkę wakacji i zbliżający się powrót do szkół, polski oddział popularnego producenta zdecydował się na obniżenie cen wybranych urządzeń. Ich katalog jest dość spory i zróżnicowany, bo znajdziemy tutaj nie tylko urządzenia mobilne, ale też drobniejsze akcesoria czy urządzenia AGD.

Oferta obowiązuje aż do 20 września lub do wyczerpania zapasów. Poniżej możecie zobaczyć wybrane propozycje, pełnej listy przecenionych sprzętów należy szukać natomiast na stronach oficjalnych sklepów Xiaomi: mistore.pl, mi-home.pl i mimarkt.pl.

opaska Mi Band 5 za 99 zł (zamiast 139 zł)

smartwatch Mi Watch Lite (czarny) za 209 zł (zamiast 249 zł)

Mi Watch Lite (kość słoniowa, niebieski) za 209 zł (zamiast 249 zł)

elektryczna hulajnoga 1S za 1799 zł (zamiast 1899 zł)

odkurzacz Vacuum-Mop Essential za 599 zł (zamiast 799 zł)

odkurzacz Mi Vacuum Cleaner G10 za 999 zł (zamiast 1 199 zł)

soniczna szczoteczka do zębów T500 za 109 zł (zamiast 159 zł)

10000mAh Redmi Power Bank (biały) za 39 zł (zamiast 69 zł)

10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential (biały) za 89 zł (zamiast 149 zł)

10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential (czarny) za 89 zł (zamiast 149 zł)

10000mAh Redmi Power Bank (czarny) za 39 zł (zamiast 69 zł)

czajnik Mi Smart Kettle Pro za 169 zł (zamiast 229 zł)

kamera Mi Home Security Camera 360° 1080p za 149 zł (zamiast 199 zł)

Smartfony Xiaomi i Redmi w zestawach

Brakuje Wam smartfonów, które w kontekście Xiaomi przychodzą na myśl w pierwszej kolejności? Spokojnie, znajdą się i one. Tyle tylko, że związane są z nieco inaczej prezentującą się ofertą.

Do pięciu różnych modeli kupowanych w wyżej wymienionych sklepach dołączane są inne urządzenia i gadżety. Dla osób rozglądających się aktualnie za nowym smartfonem może być to zatem miły prezent.

Ceny w związku z tym nie robią może szczególnie imponującego wrażenia, ale coś za coś. Z pewnością na plus, że znalazły się tu modele z różnych segmentów, do tego także te nowsze. Trzeba tylko brać pod uwagę, że ta promocja trwa krócej, do 26 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

Xiaomi Mi 10T za 1999 zł (128 GB) / 2199 zł (256 GB) + przystawka TV Mi Box S

Xiaomi Mi 11 Lite 4G za 1399 zł (64 GB) / 1499 zł (128 GB) + smartwatch Mi Watch Lite

Redmi Note 10 5G za 1099 zł (4 + 64 GB) / 1099 zł (4 + 128 GB) / 1199 zł (6 + 128 GB) + opaska sportowa Mi Band 5

Redmi Note 9 za 899 zł (3 GB + 64 GB) / 999 zł (4 GB +128 GB) + waga Mi Smart Scale 2

Redmi 9 za 649 zł (3 GB + 32 GB) / 749 zł (4 GB + 64 GB) + 10 000 mAh Mi 18W Fast Charge Power Bank 3

Źródło: Xiaomi