Jeśli wciąż zastanawiacie się, czy warto dla Xiaomi Mi Band 5 porzucić inny taki produkt, albo też nie macie pojęcia co oznacza Band w świecie mobilnych technologii, to pora pozbyć się wątpliwości i znaków zapytania.

Xiaomi ma powody do zadowolenia. Nie tylko w Polsce, ale na naszym rynku mobilnym jest obecnie absolutnym numerem jeden, którego popularność zbudowana została nie tylko na bazie urządzeń typu smartfon, wśród których oprócz popularnych i przystępnych cenowo lub jakościowo telefonów, pojawiają się także imponujące i bardzo zaawansowane konstrukcje.

Dla mnie produkty Xiaomi typu opaska fitness to jedne z częściej widywanych, już nie gadżetów, ale praktycznych akcesoriów codziennego użytku na ulicach miast, na bezdrożach. Nic dziwnego, wszak za 180 złotych można mieć naprawdę funkcjonalne i przydatne urządzonko Mi Band 5, które pomoże nam w różnych aspektach życia. Nie zawsze zrobi to idealnie, czasem trochę zezłości, ale prostota urządzenia i pominięcie wielu zaawansowanych funkcji jest właśnie silą nowego jak i poprzednich Bandów. Każda nowa funkcja w ubieralnych produktach to wątpliwości jak ją dobrze zaimplementować, jak przekonać do jej korzystania posiadaczy. Co nie zmienia faktu, że rośnie potencjał uroczej kapsułki, więcej możemy z nią zrobić i w niej zmienić.

Wideorecenzja Xiaomi Mi Band 5

W kilku zdaniach. Czy warto kupić Mi Band 5?

Dotychczas używałem Mi Band 2, 3 i 4. Dopiero numer czwarty przekonał mnie do dłuższego użytkowania. To była po trosze subiektywna decyzja. Odpowiedzieć na powyżej zadane pytanie nie jest mi łatwo. Mi Band 4 w porównaniu z Mi Band 5 to wciąż dobry produkt, który zadowoli osoby wymagające podstawowych, ale też nie tak bardzo ograniczonych funkcji.

Gdybym jednak miał wybrać kilka argumentów przemawiających za zakupem najnowszego Band 5 lub ewentualną wymianą Band 4, byłyby to:

zwiększona liczba wyświetlanych informacji powiązanych z każdą funkcją opaski, w tym wygodne podsumowania i statystyki z poprzednich dni

możliwość dostosowania pozycji i typu danych wyświetlanych na głównym ekranie

łatwość ładowania opaski, która nie wymaga wyjmowania kapsułki z paska

jasny ekran, czytelny nawet w silnym świetle słonecznym

zdalny spust migawki (rzecz subiektywna, ale dla mnie bardzo praktyczna)

Nie przeszkodził mi spadający czas pracy na baterii w porównaniu z poprzednikiem, gdyż wciąż jest on bardzo długi. Nie miałbym zarzutów do niezbyt kompletnej listy aktywności, które może mierzyć i analizować opaska. Nie zapłaczę za NFC, bo i tak dziś byłyby wspierane nie takie płatności jak potrzebuję. Troszkę pochyliłbym się nad kwestią działania czujnika tętna, który wciąż bardzo ochoczo mierzy puls nawet po zdjęciu opaski z nadgarstka. Na szczęście gdy opaska jest na miejscu, pomiary są już dokładniejsze i z pewnością związane z nami.

Jest jeszcze wspomniana w wideo kwestia angielskiego interfejsu. Wciąż nie pojawiła się odpowiednia aktualizacja, ale brak polskich opisów na pewno nie zniechęciłby mnie do zakupu takiej opaski.

Jeśli szukacie ciekawego upominku dla bliskich, to Band 5 będzie doskonałym wyborem. Nie ostraszy stopniem skomplikowania, szczególnie po zmianie sposobu ładowania, a zarazem pokaże sporo danych, które zainteresują każdego. Może tylko osobom o słabszym wzroku sprawić problemy, bo sporo informacji pokazanych jest bardzo małą czcionką. Na szczęście nie te witalne.

Ocena Xiaomi Mi Band 5

większy niż w poprzedniku i jaśniejszy wyświetlacz AMOLED

rozbudowana do 11 liczba obsługiwanych aktywności

łatwość dostosowania typu informacji na głównym ekranie

więcej raportowanych danych, poprawki funkcji pomiaru snu

nowy, praktyczny sposób ładowania z magnetycznym stykiem

funkcjonalność odpowiadająca większości użytkowników

pasek lepiej dopasowuje się do dłoni

wciąż istnieje możliwość wymiany pasków

łatwiejsza zmiana tarcz na graficzne

rozsądna cena



brak NFC

GPS wymaga połączenia ze smartfonem

pewien chaos w aplikacji obsługującej opaskę

po zdjęciu potrafi wciąż mierzyć puls

