Klasyka w wykonaniu Xiaomi, czyli solidny telefon do 1000 złotych. Chociaż nazwa Redmi Note 10 5G zdradza jego najważniejszą cechę, ma on jeszcze kilka innych zalet, ale nie można stwierdzić, że jest przy tym wolny od wad.

4/5

Czy tani telefon z 5G może być dobry? Recenzja Redmi Note 10 5G

Też zauważyliście, że w ostatnich tygodniach przybywa przystępnych cenowo smartfonów z 5G? Mowa o tych, które można kupić za mniej niż 1000 złotych. A skoro Xiaomi dysponuje na tyle rozbudowaną ofertą, że proponuje coś dla każdego niezależnie od budżetu to nie ma się co dziwić, że do sprzedaży trafił Redmi Note 10 5G.

Wchodzi w skład nowej, ciekawej serii. Już wcześniej testowaliśmy jej innego przedstawiciela - świetnego Redmi Note 10 Pro. Czy i w tym przypadku mowa o urządzeniu wartym zakupu? To zależy, kto takie pytanie zada. Chociaż obsługa sieci 5G będzie dla wielu osób atutem, chociaż Redmi Note 10 5G ma też kilka innych mocnych stron, to jednocześnie nie jest wolny od wad. Ale po kolei...

Dość dobry procesor i Android 11 z MIUI 12

Producent zastosował tu ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6833 Dimensity 700, jednostkę już niejako charakterystyczną dla najtańszych smartfonów z 5G, z którą mamy do czynienia między innymi w testowanym przez nas ostatnio realme 8 5G. Tam można wybierać pomiędzy wariantami 4GB/64 GB oraz 6GB/128 GB, tutaj natomiast pomiędzy wariantami 4GB/64 GB, 4GB/128 GB (testowany) oraz 6GB/128 GB. Redmi Note 10 5G ma jednak przewagę w postaci nieco szybszej pamięci wewnętrznej UFS 2.2 (zamiast UFS 2.1).

Co do płynności działania smartfona trudno mieć zastrzeżenia, przynajmniej jeśli mowa o samym systemie i podstawowych aplikacjach. Polski oddział Xiaomi rozesłał do testów modele z zablokowanymi benchmarkami, pomiarów nie udało się zatem dokonać. Biorąc pod uwagę codzienne użytkowanie, jeśli będziemy rozpatrywać Redmi Note 10 5G w kategoriach sprzętu do komunikacji, Internetu czy mediów społecznościowych oraz okazyjnego oglądania wideo to sprawdzi się dość dobrze. MediaTek MT6833 Dimensity 700 to procesor w pełni akceptowalny w tym budżecie, pozwalający nawet na zabawę ze sporą częścią gier. Oczywiście każdy powinien mieć na względzie, że cieszenie się najbardziej zaawansowanymi mobilnymi tytułami na wysokich ustawieniach nie będzie tu możliwe.

3.6 Wyniki benchmarków SunSpider JavaScript 620 ms JetStream 73 5.9 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2200 MHz Pamięć RAM 4096 MB Przekątna ekranu 6,5 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2400 px Waga 190 g 6.7 Bateria Bateria - rozmowy 1935 min. Bateria - internet 1100 min. Bateria - filmy 1065 min. 7.4 Ocena subiektywna Jakość filmów 4 Jakość zdjęć 4,5 Jakość wykonania 5

Dokładne porównanie wydajności i parametrów Redmi Note 10 5G z konkurentami możecie znaleźć w naszym rankingu smartfonów.

Redmi Note 10 5G działa przy tym pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką MIUI 12. Biorąc pod uwagę ogromną popularność smartfonów Xiaomi i Redmi, niemal każdy miał z nią większy lub mniejszy kontakt, a z pewności przynajmniej kojarzy warstwę wizualną. Ocena jej atrakcyjności to sprawa indywidualnych preferencji i upodobań.

Standardowo w przypadku MIUI pojawia się tu szereg opcji pozwalających na personalizację, a zarazem sporo dodatkowych aplikacji (zapewne dla niektórych przynajmniej część będzie nieprzydatna) oraz funkcji. W gronie tych ostatnich są już przydatne rozwiązania, między innymi Pływające okna, Skróty przycisków, Game Turbo, Sprzątacz czy nowe Centrum kontroli.

Redmi Note 10 5G z wyświetlaczem Full HD+, do tego 90 Hz

Jeśli jesteś w gronie osób celujących jedynie w smartfony z ekranami AMOLED, to tutaj go nie znajdziesz. Redmi Note 10 5G dysponuje wyświetlaczem wykonanym w technologii IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli).

Można by pokusić się o stwierdzenie, że to akceptowalne, ale też niczym niewyróżniające się połączenie w tej półce cenowej gdyby nie pewien istotny fakt. Jednocześnie producent zadbał o podwyższoną częstotliwość odświeżania 90 Hz, co znacząco podnosi ocenę samego wyświetlacza, jak i całej konstrukcji.

Przewaga nad standardem w postaci 60 Hz uwidacznia się przede wszystkim przy bardziej rozbudowanych animacjach, przewijaniu stron internetowych oraz grania. Wszystko to jest płynniejsze, przyjemniejsze dla oka. Przy szeroko pojętej rozrywce znacznie ma też to, iż przekątna wynosi tu aż 6,5 cala.

Na plus można zapisać tu również poprawne odwzorowanie kolorów, kontrast raczej nie imponuje, nie można też liczyć na obsługę HDR10. Pewnym mankamentem okazuje się jednak jasność (typowo około 400 cd/m2, maksymalnie około 500 cd/m2), która w silnym słońcu jest nieco niewystarczająca do zapewnienia pełnego komfortu użytkowania smartfona. Wracając jeszcze natomiast do MIUI 12, nakładka zapewnia też sporo ustawień dotyczących wyświetlacza.

Bateria 5000 mAh nie zawodzi

Gdyby wskazywać na cechy charakterystyczne rodziny Redmi Note to z pewnością wiele osób zaakcentowałoby pojemne baterie. Nie zabrakło jej również w tym przypadku. Najważniejsze pytanie brzmi, na co pozwala w praktyce?

Dzięki baterii 5000 mAh, Redmi Note 10 5G jest w stanie pracować dość długo. Średni czas pracy podczas testów mieścił się w przedziale od 1,5 do 2 dni, z SOT (czas włączonego ekranu) na poziomie około 6-7 godzin. W zależności od intensywności korzystania ze smartfona można spodziewać się nieco gorszych, jak i nieco lepszych wyników.

W zestawie producent oferuje ładowarkę o mocy 18W. Jak na tę półkę cenową nie jest to rekord, ale z drugiej strony trudno mówić też o podstawach do krytyki, ot rynkowa średnia. Pełne ładowanie zajmuje około 2 godziny. Jeśli nie dysponuje się akurat czasem, po 30 minutach ładowania bateria zyskuje około 35% energii.

5G za 900 zł, ale to nie wszystko jeśli chodzi o łączność

Producenty mocno akcentuje tu obsługę sieci 5G i trudno się temu dziwić. To jeden z najtańszych smartfonów mogących pochwalić się taką funkcjonalnością. Czy przyćmiewa ona pozostałą część zaplecza komunikacyjnego? Na szczęście, nie.

Redmi Note 10 5G został wyposażony również w Bluetooth 5.1 i dwuzakresowe Wi-Fi ac, jak na tę półkę cenową to nowoczesne i szybkie standardy. A trzeba dopisać do tej listy jeszcze NFC, przydatne nie tylko przy płatnościach zbliżeniowych, ale też przy parowaniu akcesoriów takich jak głośniki czy słuchawki. To jednak nie jedyna metoda, producent zadbał tu również o wyjście słuchawkowe 3,5 mm, które kiedyś było standardem, ale obecnie często go brakuje.

Poza tym jest jeszcze USB typu C, ale akurat jego braku, przynajmniej póki co, nikt sobie nie wyobraża. Lokalizacja jest standardowa, na dolnej krawędzi.

Tu warto dodać, że znalazł się tam również głośnik, jedyny jakim dysponuje Redmi Note 10 5G. Pozytywnie zaskakuje jego jakość, brzmienie jest donośne i czyste, aczkolwiek nie dla miłośników basów, których brakuje. Trzeba też przypomnieć, że takie umiejscowienie pojedynczego głośnika może nieco przeszkadzać podczas korzystania ze smartfona poziomo, można łatwo zastawić go dłonią.

Jeśli komuś zależy na funkcji dual SIM, na to też można tutaj liczyć. Redmi Note 10 5G obsługuje też karty pamięci microSD.

Dla niektórych pewnym mankamentem może być jednak to, iż nie zastosowano tu niezależnego slotu. W przypadku korzystania z dwóch kart SIM trzeba w związku z tym zrezygnować z karty pamięci.

Jakie zdjęcia robi Redmi Note 10 5G?

Redmi Note 10 5G został wyposażony w potrójny aparat w konfiguracji 48 Mpix, f/1.8 + 2 Mpix, f/2.4 + 2 Mpix, f/2.4. Już po tym część osób może wywnioskować, że nie mówimy o propozycji nastawionej na mobilną fotografię. To chyba najbardziej podstawowy zestaw, z jakimi można spotkać się obecnie w smartfonie za około 1000 złotych.

Główny obiektyw (OmniVision OV48B) spisuje się bardzo poprawnie. W domyślnym trybie zdjęcia mają 12 Mpix, cechują się jak najbardziej zadowalającą szczegółowością i dobrą reprodukcją kolorów. Oczywiście im lepsze światło tym lepsze efekty, ale to przecież zasada obowiązująca przy każdym smartfonie, a przy tych tańszych uwypuklająca się najbardziej.

Dodatkowe funkcje związane z aparatem działają poprawnie, natomiast zapewniane przez nie efekty to inna sprawa. Algorytmy AI rozpoznają sceny, ale finalnie często przekładają się jedynie na przesycone kolory czy zbyt podciągnięty kontrast. Jest też HDR i Panorama.

Redmi Note 10 5G pozwala też skorzystać z trybu nocnego, który mocno rozjaśnia całe zdjęcia. Na ekranie smartfona wyglądają nieco lepiej, w powiększeniu wrażenia już nie robią, są mniej szczegółowe.

Tyle jeśli chodzi o obiektyw główny. Dwa pozostałe to raczej statyści w tym zestawie. Obiektywy makro w smartfonach pozwalają niekiedy na wiele, ale pod warunkiem, że są dobre. W tym przypadku to najprostszy obiektyw o bardzo niskiej rozdzielczości, wykonanie jakkolwiek akceptowalnie wyglądającego zdjęcia makro wymaga tu cierpliwości, dobrego światła i chyba odrobiny szczęścia.

Lepiej wygląda sytuacja z czujnikiem głębi, pozwala całkiem skutecznie odseparować sylwetkę osoby od tła. Jeśli komuś zależy na skutecznym trybie portretowym w tańszym smartfonie to Redmi Note 10 5G można brać pod uwagę. Pytanie, ile osób przy zakupie smartfona kieruje się tym elementem?

Co z filmami? Trudno się nimi zachwycać, Redmi Note 10 5G ma tu bardzo skromne możliwości. Pozwala rejestrować materiały wideo w jakości 720p lub 1080p, maksymalnie 30 klatkach na sekundę. Kolory i kontrast wypadają dobrze, ale szczegółowość jest przeciętna. Na plus całkiem skuteczna stabilizacja, oczywiście tylko elektroniczna.

Plastikowy i matowy

Wystarczy rzut oka na Redmi Note 10 5G by stwierdzić, że design nie jest tu w jakimkolwiek stopniu zaskakujący. Nie odbiega nie tylko do serii Redmi Note 10, ale i od całej popularnej rodziny Redmi Note. Zaleta? Wada? Każdy musi odpowiedzieć sobie samemu, bo to w końcu rzecz gustu.

Testowany wariant, który widzicie na zdjęciach, to Graphite Grey. Moim zdaniem najciekawszy ze wszystkich dostępnych (także Chrome Silver, Nighttime Blue i Aurora Green). Obudowa niby jest błyszcząca, ale pokryta matowym wykończeniem. Nie jest to najbardziej brudzący się smartfon, ale odciski palców mimo wszystko są widoczne.

Materiały? Tu też bez zaskoczenia. Jedynie ekran pokrywa szkło (Gorilla Glass 3), tylny panel oraz boczne krawędzie to tworzywo sztuczne. Trudno w tej cenie oczekiwać czegoś innego. Tym bardziej, że niektórzy producenci odeszli od szkła nawet w topowych modelach. Biorąc Redmi Note 10 5G do ręki ma się raczej pozytywne odczucia co do jakości wykonania. Wszystko jest dobrze spasowane, a delikatne zakrzywienie bocznych krawędzi poprawia komfort trzymania smartfona.

Czytnik linii papilarnych osadzono na bocznej krawędzi, w przycisku zasilania. Działa bardzo dobrze, jest skuteczny i naprawdę szybki. Towarzyszą mu przyciski do regulacji głośności. Na drugiej krawędzi znalazła się natomiast szuflada na karty SIM i/lub kartę pamięci.

Czy warto kupić Redmi Note 10 5G?

Biorąc pod uwagę smartfony do 1000 złotych, obsługa sieci 5G nie jest w nich standardem i pewnie jeszcze przez pewien czas się to nie zmieni. Redmi Note 10 5G to jeden z wyjątków, który podobnie jak pozostałe kosztem dostępu do sieci nowej generacji przynosi pewne kompromisy. Mimo tego jest na tyle udana konstrukcją, że można brać jego zakup pod uwagę.

Bezpośrednia konkurencja w postaci Realme 8 5G oraz motorola moto g50 też nie jest idealna. Otrzymujemy tu przede wszystkim całkiem solidny procesor zapewniający odpowiednie działanie smartfona, ekran z podniesionym odświeżaniem 90 Hz, dobrą baterię i odpowiednie zaplecze komunikacyjne, bo poza 5G są też wszystkie inne wymagane moduły łączności oraz dual SIM.

Jeśli szukasz taniego smartfona z 5G, Redmi Note 10 5G jest modelem wartym uwagi. Jeśli jednak nie potrzebujesz 5G, ciekawszym wyborem mogą okazać się inne propozycje, których lista jest wbrew pozorom naprawdę długa.

W przypadku rezygnacji z 5G sytuacja znacznie się zmienia. Za podobne pieniądze można bowiem dostać także takie smartfony jak Samsung Galaxy A32 z ekranem Super AMOLED 90 Hz, vivo Y70 z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej czy Redmi Note 10S z 6 GB RAM, ciekawszym zestawem aparatów i baterią z szybkim ładowaniem 33W. Co więcej, w promocjach zaczyna pojawiać się też Poco X3 Pro, a trudno o coś lepszego w cenie do 1000 złotych.

Opinia o Redmi Note 10 5G Plusy wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz

zadowalająca wydajność i płynność działania

łączność 5G

wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm

szybki czytnik linii papilarnych

bateria na 1,5 - 2 dni pracy

dość dobre zdjęcia z głównego obiektywu

Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac i NFC

etui ochronne w zestawie

dual SIM... Minusy ... ale hybrydowy

wyświetlacz nie jest najjaśniejszy

dwa dodatkowe obiektywy mało przydatne, słabe makro

przeciętna jakość filmów