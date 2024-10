Już sam numer seryjny urządzenia wskazuje na to, że to wyjątkowy egzemplarz. Prototypowy model ma już swoje lata, jednak wciąż działa.

23 października 2024 roku odbędzie się aukcja wyjątkowego sprzętu. Komputer Macintosh z numerem seryjnym #M0001 to prototyp - od niego wszystko się zaczęło.

Prototyp komputera Apple z lat 1981-1983 trafi na aukcję

Sprzęt ma dziś wyjątkową wartość historyczną. Jest prototypem pierwszego komputera amerykańskiej marki, wyposażonego w napęd 5,25”. Co ciekawe, sam Steve Jobs kazał zniszczyć go ze względu na problemy z napędem.

Egzemplarz z numerem #M0001 cudem przetrwał, zachowany przez programistów MacWrite. Prototypowy Macintosh to oczywiście komputer klasy PC zintegrowany z ekranem. W zestawie, który trafi na aukcję, mamy też myszkę, prototypową klawiaturę, a także dyskietkę Twiggy zawierającą oprogramowanie.

A cena? Prototypowy Macintosh może być naprawdę drogi

Szacowana cena to od kilkudziesięciu do 120 tys. dolarów. Zwiększa ją fakt, że komputer jest sprawny. Oprogramowanie Macintosha to wczesne wersje, zawierające zabawne instrukcje twórcy marki - Steve’a Jobsa.

Podobną cenę osiągnął pierwszy model iPhone z pamięcią 4 GB, sprzedany na aukcji za 130 tys. dolarów.

Ostatecznie ciężko jednak przewidzieć, za jaką cenę sprzęt zostanie sprzedany. W historii zdarzały się już aukcje wczesnych modeli komputerów Apple, które kosztowały kilkaset tysięcy dolarów.

Źródło: New Atlas