Stare komputery wciąż pasjonują ludzi. Jeden z entuzjastów zbudował kopię Apple Macintosh Plus z 1986 roku, uznawanego za jeden z pierwszych powszechnie dostępnych PC-tów z graficznym interfejsem użytkownika.

Pierwsze komputery nie wyglądały jak obecne maszyny. W latach 80- i 90-tych takie maszyny dopiero zaczynały pojawiać się w domach i były dużo mniej skomplikowane. Początkowo były używane głównie do prostych zadań, takich jak przetwarzanie tekstu czy podstawowe obliczenia. W miarę upływu czasu ich możliwości i zastosowania znacząco się rozszerzyły.

Stare komputery nadal mają swoich pasjonatów. Niektórzy nawet próbują naśladować producentów.

Zbudował kopię komputera Apple Macintosh Plus

Entuzjasta ukrywający się pod pseudonimem DosFox zbudował pierwszą na świecie działającą kopię komputera Apple Macintosh Plus z 1986 r. Wewnętrzne komponenty są wystarczająco dobrze znane, by przeprowadzić inżynierię wsteczną i odtworzyć konstrukcję.

Apple Macintosh Plus to usprawniona wersja modelu Apple Macintosh. Konstrukcja bazuje na procesorze Motorola 68000 o taktowaniu 8 MHz i dysponuje 1 MB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 4 MB). Całość zamontowano w obudowie 9-calowego monitora.



Apple Macintosh Plus wykorzystuje procesor o taktowaniu 8 MHz i oferuje maksymalnie 4 MB pamięci RAM

Budowa komputera wymagała sporo pracy. Nie obyło się jednak bez komplikacji, bo jeden z układów scalonych komputera został błędnie podpisany, przez co konstruktor miał problemy ze złożeniem maszyny. Dodatkowo nadal próbuje on rozpracować jeden z układów, który obsługuje wzmocnienie dźwięku i resetowanie po włączeniu zasilania.

DosFox uważa swój projekt za sukces – to pierwszy nowy komputer Macintosha Plus od 34 lat (standardową produkcję sprzętu zakończono w 1990 r - był to jeden z najdłużej produkowanych komputerów Apple). Zbudowana kopia jest w pełni kompatybilna z każdym oprogramowaniem i sprzętem zaprojektowanym pierwotnie dla prawdziwego Macintosha Plus. Jeśli wszystkie problemy zostaną rozwiązane, entuzjasta opublikuje schematy i instrukcje, aby inni też mogli zbudować swoją kopię komputera.



Komputer jest kompatybilny z każdym oprogramowaniem i sprzętem dla oryginalnego komputera Macintosh Plus

Warto dodać, że DosFox wcześniej zbudował też kopię komputera Apple Lisa, czyli wcześniejszej konstrukcji producenta (powstałą we wczesnych latach 80-tych).