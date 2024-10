Google idzie w ślady Tik-Toka. W odpowiedzi na potrzeby twórców zmienia się maksymalna długość YouTube Shorts. Są też inne nowości.

Nie ulega wątpliwości, że YouTube to jeden z najpopularniejszych serwisów w sieci. Znajdziemy tam filmy, poradniki, muzykę, a także krótkie treści filmowe - YouTube Shorts. To ich dotyczy ostatnia zmiana.

Dłuższe filmiki YouTube Shorts

YouTube Shorts to krótsza wersja filmów w serwisie, którego właścicielem jest Google. Możemy je uznać za odpowiedź rolek w serwisach social media, jak Facebook, Instagram, czy Tik-Tok. Dotychczas maksymalna długość Shorts-a to 60 sekund. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

Od 15 października filmy YouTube Shorts staną się dłuższe. Maksymalna długość to od tego momentu aż 3 minuty. Google zdecydowało się na podjęcie takiego kroku w odpowiedzi na prośby internetowych twórców. Warto zaznaczyć, że Tik-Tok zdecydował się na taki ruch już w 2021 roku. Także tam długość filmów z jednej minuty zwiększyła się trzykrotnie.

Nowe narzędzia do tworzenia YouTube Shorts

Wraz z wydłużeniem filmów tego typu, YouTube udostępnia również nowe narzędzia. Twórcy będą mogli choćby skorzystać z szablonów, pomagających szybko stworzyć efektowny film. Pojawi się też opcja miksowania różnych filmów z całego YouTube, aby stworzyć z nich Shorts-a.

Na urządzeniach mobilnych pojawi się nowa zakładka - Shorts Trends. Ciekawa jest też funkcja pozwalająca na ograniczenie liczby tych krótkich filmów po otworzeniu YouTube. Ta opcja ma natomiast działanie tymczasowe.