Ważna zmiana na smartfonach Samsunga. Kiedy dostaniemy One UI 7 i Androida 15?

Podczas Samsung Developer Conference zobaczyliśmy zapowiedź nakładki systemowej tego producenta. One UI 7 przyniesie sporo zmian. Kiedy premiera?

Kolejne wersje nakładki systemowej Samsunga przynoszą nowy wygląd oraz dodatkowe funkcje. Obecnie najnowsze oprogramowanie to One UI 6.1.1, dostępne m.in. w smartfonach Galaxy S24, czy na składanych modelach szóstej generacji. Koreański producent pokazał już natomiast, co dostaniemy wraz z aktualizacją do One UI 7. Choć do jej premiery zostało jeszcze trochę czasu, sprawdźmy, czy warto czekać na nowe oprogramowanie.

Samsung pokazał, co dostaniemy w One UI 7 na Androida 15

W kilku ostatnich latach nowa wersja systemu Android pojawiała się w momencie premiery smartfonów marki Google. W tym roku premiera Google Pixel 9 była więc dla mnie zaskoczeniem - zobaczyliśmy kilka nowości, ale smartfon wciąż pracuje na Androidzie 14.

Tymczasem koreański producent już teraz pokazuje, czego możemy się spodziewać po nowej wersji oprogramowania. Poznaliśmy je podczas wydarzenia Samsung Developer Conference. One UI 7 przyniesie sporo zmian. Standardowo już usłyszeliśmy zapewnienia o tym, że nakładka będzie “lepsza”. Ma być także ładniejsza, a także bardziej intuicyjna w obsłudze. Sterowanie powinno być nieco prostsze, choć zapewne chodzi tu po prostu o przestawienie elementów interfejsu.

Zmiany wizualne w One UI 7 - na plus

O bardziej efektowny, ładniejszy wygląd dba natomiast tajemniczy “Blur Engine”. Samsung zapewne będzie dzięki temu rozmywał niektóre elementy widoczne na ekranie (np. te “z tyłu”). Gdy przełączamy widok między oknami (aktywne zakładki), tylko ta na pierwszym planie jest wyraźna i ostra. Podobne efekty w różnych miejscach widzieliśmy już wcześniej - choćby ściągając górny pasek menu lub powiadomień. Trzeba przyznać, że wygląda to dobrze.

Zmiany dotkną również wyglądu - dostępnych motywów, czy ikon. Ma to być pod tym względem jedna z największych aktualizacji nakładki One UI w ostatnich latach.

Pod koniec 2024 roku pierwsi użytkownicy skorzystają z One UI 7 i Androida 15, ale jeszcze w wersji beta. Nowość w pełnoprawnej, dopracowanej wersji zobaczymy natomiast dopiero wraz z premierą Samsunga Galaxy S25. Wtedy też użytkownicy flagowców poprzedniej generacji powinni dostać aktualizację. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać do stycznia 2025 roku. Poczekamy więc dłużej, niż w poprzednich latach: