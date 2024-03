Z badań przeprowadzonych na zlecenie Oppo wynika, że aż 57 proc. Polaków przechowuje swoje zdjęcia w pamięci swojego smartfona. Co więcej, co trzeci użytkownik ma na swoim urządzeniu zgromadzonych ponad tysiąc zdjęć.

Dzień Backupu, obchodzony 31 marca od 2011 roku, stanowi ważną przypominajkę o znaczeniu tworzenia kopii zapasowych danych. To doskonały moment, aby podkreślić, jak prosta kopia zapasowa może ochronić przed potencjalnymi problemami i ich negatywnymi skutkami. Praktyka ta dotyczy nie tylko komputerów, ale również telefonów i tabletów, podkreślając uniwersalność potrzeby zabezpieczania danych.

Niestety, w przypadku uszkodzenia lub zgubienia telefonu, wszystkie te fotografie, a także inne pliki, mogą zostać bezpowrotnie utracone. To samo dotyczy innych urządzeń, takich jak komputery czy tablety. Dlatego każdy użytkownik powinien pamiętać o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych swoich danych. W związku z obchodzonym 31 marca Światowym Dniem Backupu, ekspert Kingston przypomina o sześciu krokach ochrony swoich plików.

1. Zidentyfikuj rodzaje danych, które masz.

Pierwszym krokiem w procesie tworzenia kopii zapasowych jest sprawdzenie, jakie dane posiadasz. Weryfikacja, jakie dane są przechowywane na jakich urządzeniach, a także określenie priorytetowych plików, które powinny zostać w pierwszej kolejności zabezpieczone przed utratą. Warto również pomyśleć o utworzeniu backupu aplikacji, konfiguracji systemowych, a nawet oprogramowania, aby w razie potrzeby można było bez problemu przywrócić ich preferowaną wersję, historię i ustawienia.

2. Przygotuj plan tworzenia kopii zapasowych.

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie wykonania kopii zapasowych. Gdy już ustalisz, które zasoby powinny zostać zabezpieczone, powinieneś zaplanować proces tworzenia kopii zapasowych, dopasowany do potrzeb użytkownika i rodzaju danych. W przypadku plików osobistych częstotliwość backupu może być mniejsza niż przy plikach biznesowych czy ważnych dokumentach. W zależności od czasu, jakim dysponujesz, kopie zapasowe najlepiej wykonywać co najmniej raz w tygodniu.

3. Rozważ użycie usług chmurowych.

Następnie, warto rozważyć skorzystanie z chmury. Dane są, plan również, kolejnym krokiem jest więc wybór miejsca przechowywania kopii zapasowych. Ze względu na łatwość, szybkość i automatyzację procesu tworzenia backupu wielu użytkowników korzysta z rozwiązań chmurowych. Warto jednak pamiętać, że taka kopia nie powinna być jedyną, z uwagi na to, że dane w niej przechowywane w każdym momencie mogą zostać utracone lub wyciec w wyniku cyberataku. Wiele serwisów chmurowych działa również na podstawie subskrypcji: dostępne miejsce zależy od wybranego pakietu, a wraz ze zwiększaniem ilości danych rosną też koszty usługi. Dlatego poza chmurą warto posiadać zewnętrzne dyski SSD.

4. Użyj dysku zewnętrznego do archiwizacji danych.

Wybierając zewnętrzne urządzenie do przechowywania danych warto zwracać uwagę przede wszystkim na jego pojemność, wytrzymałość oraz szybkość przesyłu danych. Talerzowy dysk twardy (HDD) to stosunkowo niedroga opcja do przechowywania dużej ilości danych – problemem mnogą być jednak delikatne konstrukcje tych urządzeń. Dyski SSD 2,5 cala, jak i te ze złączem M.2, chociaż mogą kosztować nieco więcej, zapewniają szybsze działanie oraz nieporównywalnie większą wytrzymałość na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Istotnymi zaletami dla niektórych użytkowników mogą być też mniejsze rozmiary, niższe zapotrzebowanie na energię i bezgłośna praca.

5. Rozważ zastosowanie szyfrowania dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Dla większego bezpieczeństwa danych, zwłaszcza poufnych i wrażliwych, warto skorzystać z dysków szyfrowanych. Takie urządzenia zapewniają wysoki poziom ochrony – stosowane są przez firmy, wojsko czy instytucje państwowe. Umożliwiają one korzystanie z opcji wielu haseł, zarówno dla administratora jak i użytkownika. Warto postawić na dyski z szyfrowaniem sprzętowym, które zapewni solidniejszą ochronę danych niż szyfrowanie programowe.

6. Zasada trzy, dwa, jeden…

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych najlepiej tworzyć kopie zapasowe zgodnie z zasadą 3-2-1. Potrzebne są co najmniej trzy kopie, które będą przechowywane na co najmniej dwóch nośnikach (np. w chmurze i pamięci zewnętrznej), a jedna z tych kopii powinna znajdować się w innej lokalizacji niż pozostałe.

Selekcja danych, regularność, korzystanie z więcej niż jednego miejsca przechowywania kopii zapasowych – uwzględnienie tych elementów pomoże zapewnić bezpieczeństwo informacji i ich szybkie odzyskanie.

źródło: informacja prasowa