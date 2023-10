Subskrybenci newslettera Power On otrzymali dziś nowe doniesienia na temat kolejnego modelu komputera iMac. Mark Gurman, autor tych informacji, donosi, że nowy 24-calowy iMac pojawi się pod koniec bieżącego miesiąca.

24-calowy iMac z M2 lub M3

Warto przypomnieć, że obecnie dostępny w ofercie komputer iMac zadebiutował w kwietniu 2021 roku. Od jego premiery minęło zatem dwa pół roku. Co więcej, to ostatni typ komputera marki Apple, który dostępny jest tylko z układem M1.

Oprócz tego, w ofercie znajduje się także 13-calowy MacBook Air z układem M1, ale ten komputer można kupić także w odświeżonej wersji z czipem M2.



MacBook Air M1

Gurman wielokrotnie powtarzał, że kolejna generacja komputera iMac wyposażona będzie w układ M3. Oznaczałoby to, że firma zdecyduje się na pominięcie układu M2 w tym urządzeniu. Nie wiadomo jednak jak będzie w rzeczywistości. Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy także we wspomnianym newsletterze.

Mało prawdopodobne wydaje się żeby firma zrezygnowała z dodatkowych zysków wynikających z zastosowania układu M2 w 24-calowych iMacach. W stylu Apple byłoby wzięcie bieżącej generacji tego komputera i wyposażenie jej w nowszy czip bez zmiany pozostałych elementów. Nie byłoby przecież w tym nic złego.



24-calowy iMac

Gurman dodaje, że w sklepach Apple brakuje obecnie iMaców oraz większości modeli MacBooków Pro, co może być znakiem tego, że szykuje się jakaś premiera. Zdecydowana większość konfiguracji dostępna będzie dopiero w połowie listopada.

Nowy iMac - kiedy premiera?

Prawdopodobne jest, że premiera nowych iMaców odbędzie się w poniedziałek, 30 października lub we wtorek, 31 października. Gurman nie przewiduje, że wspomniane komputery nie doczekają się dużych zmian. Będzie to raczej odświeżenie tych modeli poprzez wyposażenie ich w nowe czipy. Niewielka zmiana dotyczyć może ewentualnie wyświetlaczy.

Źródło: Newsletter Power On