W sieci pojawia się coraz więcej doniesień na temat tego, że Apple pracuje nad własnym narzędziem wykorzystującym generatywną sztuczną inteligencję. Trudno się dziwić, ponieważ Siri odstaje od konkurencji.

Czat GPT od Apple

W firmie Apple za rozwój sztucznej inteligencji odpowiada John Giannandrea, który podlega bezpośrednio pod Tima Cooka. Zespół, który założył Giannandrea od czterech lat pracuje podobno nad narzędziem, którego działanie przypomina niezwykle popularny obecnie Chat GPT (tutaj pisaliśmy jak korzystać z Chat GPT). Testy tego rozwiązania trwają podobno od kilku miesięcy, a framework dla dużych modeli językowych nosi nazwę „Ajax”.

Na własne potrzeby inżynierowie firmy Apple nazywają to narzędzie jako „Apple GPT”, ale taka nazwa na pewno nie będzie funkcjonować, jeśli to narzędzie trafi na rynek. Co ciekawe, pracownicy firmy z Cupertino potrzebują specjalnego pozwolenia na korzystanie z tego chatbota.

Plotki sugerują, że „Ajax” jest bardziej wydajny niż ChatGPT 3.5, ale narzędzia, które powstały we wrześniu 2023 roku lub później dysponują większymi możliwościami. Jednak prace w Apple są bardzo kosztowne i szeroko zakrojone, co może także oznaczać, że nie ma jasno określonej strategii. Działania dotyczą zarówno ulepszenia Siri, jak i stworzenia osobnego narzędzia generującego film, obrazy i tekst.

Jako ciekawostkę dodajmy, że według doniesień, pracownicy Apple otrzymali zakaz korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji takich jak ChatGPT, GitHub Copilot i innych. Firma obawia się, że mogłoby to doprowadzić do wycieku poufnych informacji.

Koniec Siri?

Warto przypomnieć, że w lutym tego roku odbył się szczyt AI, który zorganizowała firma Apple. Poinformowała ona swoich pracowników o prowadzeniu wyżej opisanych prac. Aktualizacja asystenta głosowego Siri jest utrudniona ze względu na skomplikowaną strukturę baz danych i wprowadzenie tak dużej zmiany byłoby niezwykle czasochłonne.

Trzeba jednak wiedzieć, że niektóre aplikacje i usługi oferowane przez Apple korzystają ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Przykładem jest chociażby wykorzystywana przy robieniu zdjęć technologia Deep Fusion. Wspomnieć wypada także o wyszukiwaniu Spotlight, wyszukiwaniu wizualnym czy Sugestiach Siri. Co więcej, elementem procesorów firmy Apple jest przecież silnik Neural Engine.

Apple GPT - data premiery

W serwisie The Information pojawiły się doniesienia, że opracowane przez Apple narzędzie wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję zadebiutować może pod koniec przyszłego roku i będzie częścią systemu iOS 18. Podobne informacje przedstawił analityk Jeff Pu. Twierdzi on także, że firma buduje serwery, które wspierać będą działanie tej funkcji.

