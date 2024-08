Zmywarka jest coraz bardziej popularnym urządzeniem w domach, ale nie wszyscy są świadomi wszystkich jej funkcji. Prawie każdy model ma możliwość regulacji położenia koszy, co umożliwia lepsze dopasowanie przestrzeni do mycia naczyń.

Zmywarka staje się coraz popularniejszym urządzeniem w wielu domach, co nie dziwi, biorąc pod uwagę jej liczne zalety. Urządzenie nie tylko ułatwia i przyspiesza proces mycia naczyń, ale również przyczynia się do oszczędności wody oraz energii (a w naszych domach nie brakuje sprzętów, które pobierają dużo prądu).

Zmywarka działa poprzez wprowadzenie gorącej wody z detergentem do wnętrza, gdzie rotujące dysze rozprowadzają ją równomiernie na naczyniach, skutecznie usuwając brud. Po zakończeniu cyklu mycia, zmywarka przeprowadza etap płukania i suszenia, aby pozostawić naczynia czyste i suche.

Mimo to, nie wszyscy użytkownicy w pełni znają funkcje swojej zmywarki. Warto poświęcić czas na ich poznanie, ponieważ mogą one znacznie usprawnić codzienne mycie naczyń.

Przydatna funkcja w zmywarce

Wewnątrz zmywarki znajdują się dwa kosze, do których układamy brudne naczynia. Dzięki temu możemy efektywnie rozdzielić naczynia, co ułatwia ich równomierne mycie. Zazwyczaj w dolnym koszu umieszczamy większe naczynia, takie jak garnki i talerze, a w górnym mniejsze, jak szklanki, kubki i miski. Taki podział pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń i zapewnia dokładniejsze czyszczenie wszystkich naczyń.

W każdej zmywarce górny kosz można ustawić na kilku różnych wysokościach – w razie potrzeby podnieść go lub obniżyć.

Jeśli chcemy umieścić garnki lub większe naczynia w dolnym koszu, możemy podnieść górny kosz, aby zrobić więcej miejsca. Natomiast w przypadku wysokich szklanek, górny kosz można obniżyć, zwiększając dostępną przestrzeń.

Do regulacji położenia zwykle służą specjalne przyciski, ale w niektórych modelach wystarczy chwycić kosz i go przesunąć. Warto jednak zajrzeć do instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak dokładnie to zrobić.

Dwa kosze w zmywarce umożliwiają efektywne rozdzielenie naczyń, co przyczynia się do lepszego wykorzystania przestrzeni i dokładniejszego mycia. Możliwość regulacji wysokości górnego kosza zwiększa wygodę użytkowania, pozwalając na łatwe dostosowanie wnętrza do różnych rodzajów naczyń.

Nie wszystkie triki z sieci działają

Przy okazji warto wspomnieć, że w sieci często pojawiają się porady dotyczące ustawienia górnego kosza pod kątem, które teoretycznie ma poprawić spływanie wody z naczyń. Przeprowadziliśmy testy tego rozwiązania i okazało się, że skośne ustawienie może powodować problemy z dyszami i nie działa w każdym modelu zmywarki.

foto: Adobe Stock