Sony ujawnia szczegóły PS Plus na nadchodzący miesiąc. W ofercie znajdziemy między innymi Dragon Age: The Veilguard, które zasila usługę niecałe 4 miesiące po premierze.

PS Plus Essential na marzec zostało właśnie zaprezentowane. Z racji tego, że jest to najniższy poziom abonamentu, dostęp do tych tytułów uzyskują wszyscy subskrybenci PS Plus, niezależnie od wykupionej wersji.

PS Plus – trzy gry na marzec 2025

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to obecność Dragon Age: The Veilguard. Dzieło BioWare z końca 2024 r. mocno podzieliło graczy. Obecność tej produkcji w PS Plus najwyraźniej potwierdza doniesienia o niezadowalającej sprzedaży. Nasza recenzja Dragon Age: The Veilguard przybliża słabe, jak i mocne strony tej gry – zachęcamy do jej przeczytania.

Drugi tytuł na liście to Sonic Colors: Ultimate, czyli remaster dobrze znanej platformówki Sonic Colors. W odświeżonej wersji gry zadbano o ulepszoną grafiką, dodatkowe funkcje, pojawia się nowy tryb. Słowem: stary, poczciwy Sonic Colors z ulepszonym modelem rozgrywki. Ostatni element układanki to Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Jest to zestaw trzynastu bijatyk retro. W niektórych tytułach możliwa jest gra online i kanapowy coop.

Dostępne od 4 marca

Wskazane gry będa dostępne do odebrania od 4 do 31 marca we wszystkich poziomach subskrypcji PS Plus. Zanim nastąpią przetasowania w ofercie, można odebrać aktualny zestaw gier: Payday 3, High On Life oraz Pac-Man World Re-Pac.

Jak oceniacie nową ofertę PS Plus? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Blog PlayStation