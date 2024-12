PS5 ma być długowieczną konsolą. Oto przyszłość marki

Konsole do gier

Hideaki Nishino opowiada o przyszłości marki PlayStation. I chociaż nie przekazano żadnych szczegółów na temat PlayStation 6, to poruszono temat “cyklu życia” konsol.

W sieci nie brakuje doniesień o PS6, jednak z informacyjnego chaosu niewiele wynika, może poza tym, że prace trwają i “niebiescy” stawiają na AMD. Kiedy konsola nowej generacji trafi na rynek i jaką technologię zaoferuje? Tego nie wiemy, lecz Hideaki Nishino CEO Sony Interactive Entertainment, Platform Business Group wysyła graczom pewną wskazówkę.

Przyszłość PlayStation

Hideaki Nishino w wywiadzie dla Famitsu został zapytany, w jakim kierunku będzie podążać sprzęt PlayStation, mając na uwadze głosy sugerujące, że kolejne generacje konsol mogą skupić się na graniu w chmurze. Hideaki Nishino podkreśla, że nadal wielu graczy korzysta z PS4, a liczba gier na PS5 konsekwentnie rośnie.

Z tego powodu “trudno sobie wyobrazić, że jutro to się nagle zmieni, dlatego nie ma wątpliwości, że domowe konsole do gier jeszcze przez jakiś czas pozostaną trzonem naszej działalności” – zapewnia CEO.

PS5 będzie długowieczną konsolą

Zapytany o cykl życia konsol i plany na przyszłość, Hideaki Nishino odpowiada, że ambicją korporacji jest sprawienie, aby PS5 “żyło” tak długo, jak PS4, które ma już na swoim karku 10 lat z hakiem. Nie oznacza to, że Sony będzie opóźniać premierę nowego sprzętu – potencjalnie PS6 – ponieważ czas na jego wprowadzenie jest ściśle związany z postępem technologicznym i decyzją o wdrożeniu nowych rozwiązań.

Wygląda więc na to, że premiera PS6 to kwestia odległej przyszłości. Po drodze otrzymamy z pewnością wiele przecieków na temat nowej generacji sprzętu, jak np. plotki o dwóch wersjach PS6, co teoretycznie otwiera furtkę przenośnej konsoli.

Źródło: Famitsu