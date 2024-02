Temat nowych sprzętów spod znaku PlayStation znów podgrzewa atmosferę. Ponownie pojawiają się więc informacje o rzekomej, pełnej już specyfikacji PS5 Pro. Co ciekawe jednak, tym razem towarzyszą im też doniesienia o PS6 i mającej znajdować się w produkcji PlayStation Vita 2.

Chyba nikt już nie zaprzeczy, że PlayStation 5 Pro jest branży gier potrzebne. „Nowej generacji” całkiem niedawno stuknęło 3 lata, a w świecie technologii to już kawał czasu. Trudno się więc dziwić, że potężniejsza wersja PS5, uwielbianej przez wielu konsoli, wzbudza coraz większe emocje i coraz częściej staje się bohaterem kolejnych plotek, doniesień i przecieków.

Najwyraźniej pasjonaci konsolowego grania spragnieni są wszelkich informacji mogących potwierdzić tegoroczną premierę PlayStation 5 Pro. No ale gdy porównamy sytuację do czasów PlayStation 4, w których trzy lata po premierze pierwotnej konsoli najpierw dostaliśmy PS4 Slim, a chwilę później PS4 Pro, to wychodziłoby na to, że czas na PS5 Pro już najwyższy. Jakby nie patrzeć odświeżoną „piątkę”, nazywaną przez wielu PS5 Slim już dostaliśmy.

PS5 Pro z „ujawnioną specyfikacją”, którą już znamy?

W wyciekach specyfikacji technicznej PlayStation 5 Pro słyszeliśmy już kilkukrotnie. W pierwszych pojawiła się informacja o wykorzystaniu tej samej architektury Zen 2, która jest w oryginalnym PS5, zamiast nowej – Zen 4. Później, w grudniu zeszłego roku, doszły do tego pogłoski o wykorzystaniu w PS5 Pro autorskiej technologii Sony podobnej do NVIDIA DLSS, a także znacznie bardziej szczegółowe informacje odnośnie specyfikacji technicznej PlayStation 5 Pro. Najnowsze doniesienia, tym razem od twórców kanału Moore’s Law is Dead, zdają się potwierdzać to co już wcześniej zostało ujawnione.

PS5 Pro korzystać ma więc z 8-rdzeniowego, 16-wątkowego procesora na bazie architektury AMD Zen 2 o taktowaniu do 4.4GHz. Układ ma zostać wyposażony w 64 KB pamięć podręczną L1 na rdzeń, 512 KB pamięci podręcznej L2 na rdzeń oraz 8 MB współdzielonej pamięci L3 (po 4 MB na CCX). Do tego dorzucono 16GB pamięci RAM GDDR6 18 Gbps, na 256-bitowej magistrali oraz mocniejsze GPU, które dysponować będzie aż 60 jednostkami CU (dla porównania „zwykłe” PS5 ma ich jedynie 36).

Pracę nad konsolą zakończone zostały ponoć już rok temu, a ona sama czekać ma tylko na decyzję Sony o jej oficjalnej zapowiedzi, a później i premierze. Kiedy to nastąpi wciąż nie wiadomo. Innymi słowy – raczej nic nowego. Za to znacznie ciekawiej wyglądają pozostałe ujawnione informacje.

Pal licho PS6, czyli PlayStation Vita 2 pojawia się na horyzoncie

To, że Sony dłubie już przy PlayStation 6 chyba raczej nikogo nie zaskakuje. Zresztą częściowo potwierdził to nawet Hideo Kojima podczas styczniowego State of Play, gdzie obok najnowszego, fenomenalnie wyglądającego zwiastuna Death Stranding 2: On The Beach, ujawnił swój nowy projekt – Physint, mający być czymś w rodzaju połączenia kinowego blockbustera z grą. Co najważniejsze, ów tajemniczy „action espionage” tworzony ma być już na nową generację, co przy tempie prac japońskiego wizjonera oznaczać może w zasadzie jedno – PS6 nadchodzi.

Ale to dość daleka jeszcze przyszłość. Pewnie dlatego właśnie fanów marki PlayStation znacznie bardziej zelektryzowała wiadomość, że oto w planach ma znajdować jeszcze PlayStation Vita 2. Co prawda, ta kieszonkowa konsolka japońskiego giganta nie odniosła jakiegoś spektakularnego sukcesu (a przynajmniej nie takiego jak kiedyś PSP), ale być może nie był to może dobry czas dla tego typu sprzęty, które, jakby nie patrzeć, zostały nieco przyćmione przez rosnące możliwości smartfonów.

Wygląda jednak na to, że skuszone nowym, zyskującym coraz większą popularność trendem na mobilne, ale i wygodne granie (wystarczy spojrzeć na rosnący rynek kieszonkowych pecetów do grania) japoński gigant zmienił plany i powrócił do pomysłu wydania PS Vita 2. Ponoć prace projektowe przy tej konsolce już się rozpoczęły, a ona sama korzystać ma z rozwiązań AMD. Co więcej, wedle doniesień PS Vita 2 miałaby zostać wyposażona w APU dysponujące 18 jednostkami CU po to by dało się na niej odpalać wszystkie gry z PlayStation 4, dostępne w cyfrowej dystrybucji.

Możliwe też, że zachowana zostanie wsteczna kompatybilność z grami PS5. Na tę chwilę nie wiadomo jednak co z tych planów faktycznie zostanie, bo drugą, przywoływaną w przeciekach, opcją jest PS Vita 2 jako sprzęt będący wsparciem dla PlayStation 6 – coś jak teraz PlayStation Portal dla PS5 bądź też kontroler w Nintendo WiiU. Co ostatecznie z tego wyjdzie zobaczymy najprawdopodobniej nie wcześniej niż za 2-3 lata.

