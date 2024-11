Premiera PlayStation 5 Pro to kwestia najbliższych dni. Już 7 listopada ulepszona wersja PS5 trafi na rynek. Co znajduje się w zestawie? My już wiemy i wy również poznacie szczegóły – oto unboxing PS5 Pro.

Ależ ten czas leci. PS5 ujrzało światło dzienne jakby wczoraj, po drodze otrzymaliśmy PS5 Slim, a do wesołej gromadki konsol autorstwa “niebieskich” dołącza PS5 Pro. Tyle było przecieków, tyle branżowych plotek, aż wreszcie Sony oficjalnie ujawniło skrzętnie ukrywany sprzęt, przybliżając najważniejsze funkcje, jakie oferuje konsola.

PS5 Pro – co znajduje się w zestawie?

Niby pudło jak pudło, ale sposób zapakowania poszczególnych elementów jest “kameralny” – czysto, sterylnie, solidnie.

Z miejsca powita nas tekturowa półka podzielona na trzy segmenty. Znajdziemy tam takie dobrodziejstwa konsolowej natury jak kontroler DualSense, niezbędne przewody: zasilający, HDMI, USB-C, stopki podstawki poziomej.

Tu uwaga, w zestawie nie znajduje się podstawka pionowa – ta jest sprzedawana osobno. Jest za to wspomniana podstawka pozioma, która wygląda tak:

Podstawka pozioma w PS5 Pro

To, co najważniejsze, znajduje się głębiej, na samym dnie. PS5 Pro jest solidnie (ale bez przesady, nikt nie będzie się z tym siłować) usztywnione dwoma tekturowymi bloczkami, rzecz jasna całość jest owinięta specjalnym materiałem, który dodatkowo chroni powierzchnię PS5 Pro.

Wszelkie możliwe instrukcje i przewodniki również meldują swoją obecność i z pewnością mogą okazać się przydatne dla nowych użytkowników i nie tylko.

Jak prezentuje się PS5 Pro bez napędu?

Konsola jest śliczna. Jakość wykonania w niczym nie odbiega od gamingowych produktów “niebieskich”. Ponownie jak w przypadku “zwykłego” PS5 wita nas nieskazitelna biel w asyście głębokiej, lecz lśniącej czerni. Pierwsza różnica wizualna, to trzy paski i nie, nie chodzi o odzież wykonaną z ortalionu.

Paski w PS5 Pro, znajdujące się po obu panelach obudowy, mają wcięcia. Owszem, wygląda to fajnie – gdy patrzę na zwykłą wersję PS5, to wydaje mi się ona nudna, na jej obudowie nic się nie dzieje.

Tu jest inaczej, niemniej te paski to nie tylko rarytas natury wizualnej, ale i praktycznej, bowiem właśnie tam mocujemy znajdujące się w zestawie stopki poziome. Po tej samej stronie obudowy znajduje się możliwa do demontażu osłona.

Tak mocujemy stopki

Porty znajdujące się z tyłu PS5 Pro to widok raczej już znany: 2 x USB typu A, HDMI, LAN i zasilanie. Różni się jedynie ich kolejność i tym razem producent umieszcza HDMI najwyżej, następnie LAN, USB i zasilanie. Z przodu PS5 Pro mamy dwa porty USB typu C oraz oczywistą oczywistość, czyli przycisk włącz/wyłącz/resetuj.

PS5 Pro jest ciut większe i cięższe od PS5 Slim. Wersja Pro ma wymiary ok. 388 x 89 x 216 mm oraz ok. 3,1 kg. Natomiast wariant ochrzczony mianem Slim to ok. 358 x 80 x 216 mm przy wadze ok. 2,6 kg.

Całość słusznie sprawia wrażenie solidnego sprzętu i ma zdecydowanie więcej charakteru w odróżnieniu od bazowej wersji. Ma również więcej mocy i większy potencjał, więc w tym miejscu przechodzimy do sedna: jak się gra na PS5 Pro? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku.