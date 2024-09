Oficjalna cena PS5 Pro. Tyle zapłacisz za najmocniejszą konsolę Sony

Europejska cena PS5 Pro została ujawniona już dawno i poruszyła graczy – 799 euro to znacznie więcej, niż zakładaliśmy. W sieci pojawiła się już oficjalna cena konsoli w złotówkach.

Gdy Sony ujawniło cenę PS5 Pro, byliśmy dość mocno zdziwieni, wielu z graczy było wręcz oburzonych wysokością ceny. Mogliśmy jednak tylko przypuszczać, w jaki sposób cena 799 euro zostanie przeliczona na polski rynek. Wygląda na to, że poznaliśmy cenę PS5 Pro.

Na polskiej stronie internetowej Sony Centre pojawiła się konsola PS5 Pro. Na polskim rynku będzie ona dostępna w cenie 3499 zł. Mamy do czynienia więc z względnie precyzyjnym odwzorowaniem ceny wyrażonej w euro – nie zapłacimy o wiele więcej niż nasi zachodni sąsiedzi.

Oficjalna cena PS5 Pro – nie zapomnij o dodatkach

Jeśli pomyśleliście sobie, że cena PS5 Pro nie jest "aż tak wysoka", musimy przypomnieć, że dla wielu graczy lista zakupów nie skończy się na samej konsoli w cenie 3499 zł. Dla graczy, którzy korzystają z kopii fizycznych, szykuje się dodatkowy wydatek. Napędy do PS5 Digital są teraz bowiem trudno dostępne, co z kolei wywindowało ich ceny do poziomu 1 tys. zł i więcej. Standardowa cena napędu wynosiła poniżej 600 zł.

W kolejce znajduje się jeszcze jeden zakup, który co prawda nie jest obowiązkowy, ale może zainteresować wiele osób. Chodzi o podstawkę od pionowego ustawienia PS5 Pro. Ma ona kosztować ponad 100 zł. Pełen pakiet PS5 Pro będzie zatem kosztować graczy ok. 4,6 tys. zł. Trzeba przyznać, że jest to spora cena jak za sprzęt do grania. Jakie są wasze odczucia związane z polską ceną PS5 Pro? Bylibyście w stanie zapłacić tyle za konsolę?