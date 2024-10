Nadchodzi listopad, a to oznacza przetasowania w katalogach gier. Abonenci PlayStation Plus w ramach comiesięcznego rozdawnictwa odbiorą trzy tytuły, w tym bardzo udaną produkcję w japońskim klimacie.

Sony ujawnia listę gier na listopad w ramach PlayStation Plus Essential. Tytuły będą dostępne dla abonentów od 5 listopada. Zdecydowanie daniem głównym jest Ghostwire: Tokyo z 2022 r., czyli gra akcji utrzymana w klimacie japońskiego folkloru.

Czy warto zagrać w Ghostwire: Tokyo?

Michał Grązka recenzował Ghostwire: Tokyo na łamach naszej strony. W jego ocenie gra ma swoje atuty oraz niedociągnięcia. O ile ogólny klimat czy modele przeciwników zasługują na uznanie, tak zdaniem Michała mankamentem produkcji jest sama walka.

Niemniej jest to wciąż solidna gra. Recenzje Ghostwire: Tokyo to kolejna podpowiedź: dzieło Tango Gameworks zostało do tej pory ocenione ponad 10200 razy, z czego 83 proc. to opinie pozytywne. To całkiem dobra rekomendacja.

PS Plus na listopad – co jeszcze zmierza do usługi?

Sony rzecz jasna dorzuca kilka innych tytułów. W ramach PS Plus w listopadzie subskrybenci zagrają w Death Note: Killer Within. Tytuł debiutuje właśnie 5 listopada i z miejsca trafi do oferty.

Mamy do czynienia z wieloosobową grą dedukcyjną wspierającą cross-play dla maksymalnie 10 graczy. W toku rozgrywki gracze dzielą się na dwa zespoły. Celem gry jest odkrycie tożsamości rywali by wyeliminować L lub zawładnąć Notatnikiem Śmierci Kiry.

Oprócz wyżej wymienionych tytułów, w PS Plus zagości Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Jest to idealna propozycja dla miłośników gier zręcznościowych.

